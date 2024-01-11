Amazfit terden ölçüm yapan yüzüğünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Son dönemde akıllı yüzüklere şaşırtıcı bir ilgi var. Henüz Samsung kendi yüzüğünü tanıtmasa da başta Çinli üreticiler olmak üzere şimdiden piyasayı esir almış durumda. Amazfit de kendi akıllı yüzüğünü duyurdu.

Amazfit Helio Ring neler sunuyor?

Amazfit Helio Ring yine rakipleri gibi kullanıcının sağlık değerlerini takip etmeyi amaçlayan bir yüzük ancak firma yenilikçi özelliklerle farklılaşmaya çalışıyor. Titanyum bir alaşıma sahip olan yüzük 100 metreye kadar su geçirmez.

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Biraz daha atletleri düşünen yüzük; nabız, kandaki oksijen, stres ve uyku döngüsünü takip edebiliyor. Uyku kalitesi ve fiziksel eforu analiz ederek vücudun limitlerini zorlayabileceği zamanları kullanıcıya iletiyor.

Dahili elektrodermal sensör ise elinde oluşan teri analiz ederek yüksek stres seviyelerini ölçebiliyor. PeakBeat algoritması ile de tüketilen oksijen miktarı, antrenman yükü, antrenman etkisi gibi analizler yapılabiliyor. Amazfit akıllı saatleri ile de kullanılabilen Helio Ring, ücretli abonelik karşılığında çok daha detaylı analizler sunabiliyor. Henüz yüzük için bir fiyat açıklanmadı.

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