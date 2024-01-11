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    Amazfit terden ölçüm yapan yüzüğünü tanıttı

    Amazfit Helio Ring adındaki akıllı yüzük kullanıcının sağlık değerlerini takip ederken eline toplanan teri analiz ederek yüksek stres seviyelerini algılayabiliyor. 
    Amazfit Helio Ring Tam Boyutta Gör
    Son dönemde akıllı yüzüklere şaşırtıcı bir ilgi var. Henüz Samsung kendi yüzüğünü tanıtmasa da başta Çinli üreticiler olmak üzere şimdiden piyasayı esir almış durumda. Amazfit de kendi akıllı yüzüğünü duyurdu.  

    Amazfit Helio Ring neler sunuyor?

    Amazfit Helio Ring yine rakipleri gibi kullanıcının sağlık değerlerini takip etmeyi amaçlayan bir yüzük ancak firma yenilikçi özelliklerle farklılaşmaya çalışıyor. Titanyum bir alaşıma sahip olan yüzük 100 metreye kadar su geçirmez.

    Biraz daha atletleri düşünen yüzük; nabız, kandaki oksijen, stres ve uyku döngüsünü takip edebiliyor. Uyku kalitesi ve fiziksel eforu analiz ederek vücudun limitlerini zorlayabileceği zamanları kullanıcıya iletiyor.

    Dahili elektrodermal sensör ise elinde oluşan teri analiz ederek yüksek stres seviyelerini ölçebiliyor. PeakBeat algoritması ile de tüketilen oksijen miktarı, antrenman yükü, antrenman etkisi gibi analizler yapılabiliyor. Amazfit akıllı saatleri ile de kullanılabilen Helio Ring, ücretli abonelik karşılığında çok daha detaylı analizler sunabiliyor. Henüz yüzük için bir fiyat açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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