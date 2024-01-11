Amazfit terden ölçüm yapan yüzüğünü tanıttı

Amazfit Helio Ring neler sunuyor?
Amazfit Helio Ring yine rakipleri gibi kullanıcının sağlık değerlerini takip etmeyi amaçlayan bir yüzük ancak firma yenilikçi özelliklerle farklılaşmaya çalışıyor. Titanyum bir alaşıma sahip olan yüzük 100 metreye kadar su geçirmez.
Biraz daha atletleri düşünen yüzük; nabız, kandaki oksijen, stres ve uyku döngüsünü takip edebiliyor. Uyku kalitesi ve fiziksel eforu analiz ederek vücudun limitlerini zorlayabileceği zamanları kullanıcıya iletiyor.
Dahili elektrodermal sensör ise elinde oluşan teri analiz ederek yüksek stres seviyelerini ölçebiliyor. PeakBeat algoritması ile de tüketilen oksijen miktarı, antrenman yükü, antrenman etkisi gibi analizler yapılabiliyor. Amazfit akıllı saatleri ile de kullanılabilen Helio Ring, ücretli abonelik karşılığında çok daha detaylı analizler sunabiliyor. Henüz yüzük için bir fiyat açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.