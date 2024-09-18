Casio bu sefer de kadınlara özel bir seriyi satışa sundu

Casio, G-SHOCK kadın koleksiyonuna yeni bir seri ekleyerek GMAP2100ST modellerini tanıttı. Bu saatler, günlük kullanım için hem pratik özellikler sunarken hem de şık ve çevre dostu bir tasarımıyla dikkat çekiyor.
GMAP2100ST serisindeki her saat, mat ve inci parlaklığındaki kaplamaların birleşimi sayesinde pürüzsüz bir görünüme sahip. Bu kaplamalar, çerçeve ve kordon üzerinde ışığın farklı açılarda yansımasını sağlayarak saate benzersiz bir dokunuş katıyor. Saatin kadran ve indeksleri ise sade ve mat bir tasarımla, zarif ve geri planda kalan bir duruş sergiliyor.
Bu seri, pembe, beyaz ve bej olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Ayrıca kordonlar üzerindeki metalik detaylar, saatlere şıklık katıyor. GMAP2100ST, daha küçük bileklere uygun olarak tasarlandı. GMAS2100 modeline göre daha ince ve dar olan bu saat, küçük bileklerde daha rahat bir kullanım sağlıyor. Kordon da bu doğrultuda yeniden ayarlanmış.
G-SHOCK, bu koleksiyonunda sürdürülebilirliğe de önem veriyor. Saatlerde kullanılan çerçeve ve kordon, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyo-bazlı reçine malzemeden üretilmiş. Kompakt ve zarif görünümüne rağmen, GMAP2100ST serisi birçok kullanışlı özelliği de bünyesinde barındırıyor:
- Darbelere karşı dayanıklılık
- 20 bar su geçirmezlik
- Dijital ekranın daha net görünmesi için akrep ve yelkovanı geri çekme fonksiyonu
- 48 şehir için dünya saati
- 1/100 saniye hassasiyetinde kronometre
- Geri sayım sayacı
- Beş günlük alarm
- Düşük ışıkta okunabilirlik sağlayan çift LED ışık
Pembe GMAP2100ST-4A, beyaz GMAP2100ST-7A ve bej GMAP2100ST-9A modelleri, her biri 130$'dan satışa sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...