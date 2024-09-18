Casio, G-SHOCK kadın koleksiyonuna yeni bir seri ekleyerek GMAP2100ST modellerini tanıttı. Bu saatler, günlük kullanım için hem pratik özellikler sunarken hem de şık ve çevre dostu bir tasarımıyla dikkat çekiyor.

GMAP2100ST serisindeki her saat, mat ve inci parlaklığındaki kaplamaların birleşimi sayesinde pürüzsüz bir görünüme sahip. Bu kaplamalar, çerçeve ve kordon üzerinde ışığın farklı açılarda yansımasını sağlayarak saate benzersiz bir dokunuş katıyor. Saatin kadran ve indeksleri ise sade ve mat bir tasarımla, zarif ve geri planda kalan bir duruş sergiliyor.

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Bu seri, pembe, beyaz ve bej olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Ayrıca kordonlar üzerindeki metalik detaylar, saatlere şıklık katıyor. GMAP2100ST, daha küçük bileklere uygun olarak tasarlandı. GMAS2100 modeline göre daha ince ve dar olan bu saat, küçük bileklerde daha rahat bir kullanım sağlıyor. Kordon da bu doğrultuda yeniden ayarlanmış.

G-SHOCK, bu koleksiyonunda sürdürülebilirliğe de önem veriyor. Saatlerde kullanılan çerçeve ve kordon, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyo-bazlı reçine malzemeden üretilmiş. Kompakt ve zarif görünümüne rağmen, GMAP2100ST serisi birçok kullanışlı özelliği de bünyesinde barındırıyor:

Darbelere karşı dayanıklılık

20 bar su geçirmezlik

Dijital ekranın daha net görünmesi için akrep ve yelkovanı geri çekme fonksiyonu

48 şehir için dünya saati

1/100 saniye hassasiyetinde kronometre

Geri sayım sayacı

Beş günlük alarm

Düşük ışıkta okunabilirlik sağlayan çift LED ışık

Pembe GMAP2100ST-4A, beyaz GMAP2100ST-7A ve bej GMAP2100ST-9A modelleri, her biri 130$'dan satışa sunuluyor.

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Casio bu sefer de kadınlara özel bir seriyi satışa sundu