Amazfit GTS 4 Mini için geri sayım başladı: Yerleşik GPS ve daha büyük ekranla geliyor

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Amazfit markası yakında GTS 2 Mini modelinin yerini alacak yeni bir akıllı saat çıkaracak. GTS 4 Mini adı altında pazara adım atacak modelin teaser görüntüleri paylaşıldı. Yayınlanan görseller cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi veriyor.

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Amazfit GTS 4 Mini, HD çözünürlükte 1.65 inç AMOLED ekran taşıyacak. Ayrıca posterlerde kalp atış hızı sensörü, kandaki oksijen miktarı (SpO2) ölçümü, uyku takibi ve stres seviyesi belirleme gibi artık standart hale gelen işlevlerden de bahsediliyor.

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Amazfit GTS 4 Mini neler sunacak?

Önceki model gibi yerleşik GPS alıcısıyla donatılan akıllı saat 120'den fazla spor modu içerecek. Ayrıca 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık sunacağını ekleyelim. Tanıtım görselleri cihaz için dört farklı renk seçeneğine de işaret ediyor.

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Amazfit büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde GTS 4 Mini'nin lansman tarihini açıklayacak. Yeni model için henüz herhangi bir fiyat bilgisi yok. Piyasadaki mevcut GTS 2 Mini (2022), 80 dolar gibi bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü.

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