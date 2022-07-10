Amazfit GTS 4 Mini için geri sayım başladı: Yerleşik GPS ve daha büyük ekranla geliyor

Amazfit markası yakında GTS 2 Mini modelinin yerini alacak yeni bir akıllı saat çıkaracak. GTS 4 Mini adı altında pazara adım atacak modelin teaser görüntüleri paylaşıldı. Yayınlanan görseller cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi veriyor.
Amazfit GTS 4 Mini, HD çözünürlükte 1.65 inç AMOLED ekran taşıyacak. Ayrıca posterlerde kalp atış hızı sensörü, kandaki oksijen miktarı (SpO2) ölçümü, uyku takibi ve stres seviyesi belirleme gibi artık standart hale gelen işlevlerden de bahsediliyor.
Amazfit GTS 4 Mini neler sunacak?
Önceki model gibi yerleşik GPS alıcısıyla donatılan akıllı saat 120'den fazla spor modu içerecek. Ayrıca 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık sunacağını ekleyelim. Tanıtım görselleri cihaz için dört farklı renk seçeneğine de işaret ediyor.
Amazfit büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde GTS 4 Mini'nin lansman tarihini açıklayacak. Yeni model için henüz herhangi bir fiyat bilgisi yok. Piyasadaki mevcut GTS 2 Mini (2022), 80 dolar gibi bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...