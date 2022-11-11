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    Amazon 1 trilyon dolar kaybeden ilk şirket oldu: Neredeyse “bir Google” kaybetti

    Amazon, Bloomberg'e göre piyasa değerinde 1 trilyon dolar kaybeden ilk halka açık şirket oldu. Piyasalarda yaşanan düşüş özellikle Amazon üzerinde büyük etkiler bırakmış durumda.
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    Amazon 1 trilyon dolar kaybeden ilk şirket oldu Tam Boyutta Gör
    Amazon, 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk firmalardan birisiydi. Firma bir süre önce pekte “ilk” olmak istenmeyen bir başka başarıya daha imza attı: 1 trilyon dolar kaybeden ilk şirket oldu. Bu değer düşüşünün boyutunu anlamak biraz zor. Örnek vermek gerekirse, Google’ın çatı şirketi Alphabet, şu anda 1.13 trilyon dolar piyasa değerine sahip. Yani Amazon, neredeyse değerinden bir Google kadar kaybetmiş durumda.

    Dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisinin hisse fiyatı Çarşamba günü yüzde 4,3 düşüşle 86,14 dolardan kapandı ve piyasa değerini yaklaşık 879 milyar dolar seviyesine geriledi. Amazon’un hisse senedi değeri sadece bu yıl değerinin yüzde 48’ini kaybetmiş durumda. Bloomberg'e göre şirketin piyasa değeri Temmuz 2021 yılında 1,9 trilyon dolar seviyesindeydi.

    En büyük 5 ABD teknoloji şirketi 4 trilyon dolar kaybetti

    Amazon 1 trilyon dolar kaybeden ilk şirket oldu Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'e göre düşüş yaşayan sadece Amazon değil, gelir açısından en büyük beş ABD teknoloji şirketi, artan enflasyon ve makroekonomik dalgalanmalardan dolayı şimdiye kadar toplam piyasa değerlerinden yaklaşık 4 trilyon dolar kaybetti. Sadece bu 5 şirketin son bir ayda kaybettiği değer, Türkiye, İsveç ve Arjantin’in toplam GSYİH’sından daha fazla.

    Bloomberg tarafından kaydedilen akıllara durgunluk veren rakamlar, kötüleşen bir ekonominin, sürekli olarak kötüleşen finansal raporlarının ve büyük hisse senedi satışlarının sonuçlarının birer yansıması. 21 Haziran Perşembe günü 1.882 trilyon dolar değerinde olan Amazon, nispeten cüzi 879 milyar dolarlık bir değerleme bildirdi. Geçen yıl dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı kısa süreliğine geride bırakan Microsoft’un, piyasa değerleme kayıpları 900 milyar doları buldu.

    Ek olarak, Amazon'un hisse fiyatındaki düşüş, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un net değerini de vurdu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, yıla 192,5 milyar dolar ile başlayan Bezos, şu anda 113 milyar dolar değerinde.

    Kaynakça https://markets.businessinsider.com/news/stocks/amazon-lose-1-trillion-market-value-first-public-company-2022-11 https://www.pcmag.com/news/2022-is-battering-the-market-value-of-the-top-tech-companies
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