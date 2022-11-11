Amazon 1 trilyon dolar kaybeden ilk şirket oldu: Neredeyse “bir Google” kaybetti

Dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisinin hisse fiyatı Çarşamba günü yüzde 4,3 düşüşle 86,14 dolardan kapandı ve piyasa değerini yaklaşık 879 milyar dolar seviyesine geriledi. Amazon’un hisse senedi değeri sadece bu yıl değerinin yüzde 48’ini kaybetmiş durumda. Bloomberg'e göre şirketin piyasa değeri Temmuz 2021 yılında 1,9 trilyon dolar seviyesindeydi.
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Bloomberg tarafından kaydedilen akıllara durgunluk veren rakamlar, kötüleşen bir ekonominin, sürekli olarak kötüleşen finansal raporlarının ve büyük hisse senedi satışlarının sonuçlarının birer yansıması. 21 Haziran Perşembe günü 1.882 trilyon dolar değerinde olan Amazon, nispeten cüzi 879 milyar dolarlık bir değerleme bildirdi. Geçen yıl dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı kısa süreliğine geride bırakan Microsoft’un, piyasa değerleme kayıpları 900 milyar doları buldu.
Ek olarak, Amazon'un hisse fiyatındaki düşüş, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un net değerini de vurdu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, yıla 192,5 milyar dolar ile başlayan Bezos, şu anda 113 milyar dolar değerinde.Kaynakça https://markets.businessinsider.com/news/stocks/amazon-lose-1-trillion-market-value-first-public-company-2022-11 https://www.pcmag.com/news/2022-is-battering-the-market-value-of-the-top-tech-companies Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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