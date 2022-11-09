Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (9 Kasım)

Kampanya kapsamında çok sayıda ürün indirime girdi. Bu içeriğimizde günün öne çıkan indirimlerini listeliyoruz.
Günün öne çıkan indirimleri
- TCL 50C725 50 inç 4K QLED Android TV
- Xiaomi FlipBuds Pro Kulaklık
- Xiaomi Mi Robot Süpürge Mop 2 Ultra
- Asus ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC Edition
- Samsung Odyssey G3 144 Hz Oyuncu Monitörü
- WD Elements SE 1 TB Taşınabilir SSD
- Logitech B170 Kablosuz Mouse
- Corsair Void Elite Oyuncu Kulaklığı
- WD 2TB My Passport Taşınabilir SSD
- Rampage KM-RX9 Klavye Mouse Set
- Sony ZV-1 Vlog Kamerası
- Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti
- adidas Gülümseten Kasım Fırsatları
- DeFacto Gülümseten Kasım Fırsatları
- Koton Gülümseten Kasım Fırsatları
- Puma Gülümseten Kasım Fırsatları
- Levi's & Dockers Gülümseten Kasım Fırsatları
- Erkek Spor Üst Giyim Ürünleri
- Erkek Spor Ayakkabılar
Günün kısa süreli flaş fırsatları
- LG NanoCell 43NANO756PA 4K Smart TV
- Presonus ioStation 24c, USB-C Bağlantılı Ses kartı
- adidas EQ21 RUN Erkek Ayakkabı
- Under Armour Kadın Eşofman Altı
- Dockers Chino Slim Fit Erkek Pantolon
- Koton Kız Çocuk Sweatshirt
- DeFacto Sırt Çantası
- Puma Basketbol Milli Takım Sırt Çantası
- BeSafe Izi Comfort X3 Isofix Oto Koltuğu
- Stanley ST066052 6 Parça Saatçi Tornavida Seti
- Chakra Carine Paspas 70x130 cm
- Maped 354311 Essentials Siyah Zımba
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