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    Amazon Alexa, üretken yapay zeka ile güncellenecek

    ChatGPT çağı ve etkisi sürerken Amazon, Alexa'yı yeniden düzenlemeyi planlıyor. Firma, Alexa'dan daha fazla para kazanmak için büyük dil modellerine yönelebilir.
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    Amazon Alexa, üretken yapay zeka ile güncellenecek Tam Boyutta Gör
    Amazon, bundan yıllar önce tıpkı Google Asistan ve Apple Siri gibi çalışan Alexa sesli asistanını kullanıma almıştı. Ancak Alexa ve diğerleri para kazanma noktasında sınırlı etkileri nedeniyle giderek unutulan hizmetlere dönüştü. Ancak ChatGPT’nin başlattığı devrimin ışığında Amazon’un Alexa’yı büyük dil modelleriyle güçlendirerek üretken bir yapay zekaya dönüştürmeyi planladığı belirtiliyor.

    Alexa yenileniyor

    Bu iddiaların arkasında ise sızdırılan şirket içi dokümanlar bulunuyor. Aktarılanlara göre Amazon, daha yeni ve daha yetenekli bir Alexa'ya güç verecek olan dahili olarak geliştirdiği büyük dil modeline (LLM) güveniyor. Amazon, LLM'sini Alexa Öğretmen Modeli olarak adlandırıyor, ancak bir şirket sözcüsü Alexa'yı "daha proaktif ve konuşkan" hale getirecek "daha genelleştirilmiş ve yetenekli" modeller üzerinde çalışıldığını söylüyor.

    Amazon Alexa, üretken yapay zeka ile güncellenecek Tam Boyutta Gör
    Sızan belgelere göre Amazon, Alexa'nın "bir veritabanından bilgi almak" yerine düşünen bir varlık gibi görünmesini öngörüyor. Belgelerde yeni Alexa’nın özellikle medya önerilerini, haber dağıtımını ve hikaye anlatımını nasıl daha konuşkan hale getireceğinden bahsediliyor. Bir kullanıcının "Alexa, zengin insanların Sicilya ya da Hawaii'ye tatile gittiği HBO ya da Netflix dizisini bul" demesi buna örnek olarak gösteriliyor. Alexa bunun The White Lotus olduğunu anlıyor ve konu hakkında konuşmaları sürdürerek kullanıcıyı HBO'nun ücretsiz deneme sürümüne yöneltiyor.

    Öte yandan Amazon’un Alexa’yı yeniden canlandırma planları kendi içerisinde bir tezat oluşturuyor. Hatırlanacağı üzere firma aylar önce Alexa sesli asistanı üzerinde çalışan bölümden yaklaşık 2000 kişiyi işten çıkartmıştı. Öte yandan ChatGPT tarzında düşük gecikme ile konuşabilen sesli asistanlar şirketler için yeni bir iş kolu olabilir.

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    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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