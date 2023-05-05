Amazon Alexa, üretken yapay zeka ile güncellenecek

Alexa yenileniyor
Bu iddiaların arkasında ise sızdırılan şirket içi dokümanlar bulunuyor. Aktarılanlara göre Amazon, daha yeni ve daha yetenekli bir Alexa'ya güç verecek olan dahili olarak geliştirdiği büyük dil modeline (LLM) güveniyor. Amazon, LLM'sini Alexa Öğretmen Modeli olarak adlandırıyor, ancak bir şirket sözcüsü Alexa'yı "daha proaktif ve konuşkan" hale getirecek "daha genelleştirilmiş ve yetenekli" modeller üzerinde çalışıldığını söylüyor.
Öte yandan Amazon’un Alexa’yı yeniden canlandırma planları kendi içerisinde bir tezat oluşturuyor. Hatırlanacağı üzere firma aylar önce Alexa sesli asistanı üzerinde çalışan bölümden yaklaşık 2000 kişiyi işten çıkartmıştı. Öte yandan ChatGPT tarzında düşük gecikme ile konuşabilen sesli asistanlar şirketler için yeni bir iş kolu olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah