Tam Boyutta Gör Amazon, bundan yıllar önce tıpkı Google Asistan ve Apple Siri gibi çalışan Alexa sesli asistanını kullanıma almıştı. Ancak Alexa ve diğerleri para kazanma noktasında sınırlı etkileri nedeniyle giderek unutulan hizmetlere dönüştü. Ancak ChatGPT’nin başlattığı devrimin ışığında Amazon’un Alexa’yı büyük dil modelleriyle güçlendirerek üretken bir yapay zekaya dönüştürmeyi planladığı belirtiliyor.

Alexa yenileniyor

Bu iddiaların arkasında ise sızdırılan şirket içi dokümanlar bulunuyor. Aktarılanlara göre Amazon, daha yeni ve daha yetenekli bir Alexa'ya güç verecek olan dahili olarak geliştirdiği büyük dil modeline (LLM) güveniyor. Amazon, LLM'sini Alexa Öğretmen Modeli olarak adlandırıyor, ancak bir şirket sözcüsü Alexa'yı "daha proaktif ve konuşkan" hale getirecek "daha genelleştirilmiş ve yetenekli" modeller üzerinde çalışıldığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Sızan belgelere göre Amazon, Alexa'nın "bir veritabanından bilgi almak" yerine düşünen bir varlık gibi görünmesini öngörüyor. Belgelerde yeni Alexa’nın özellikle medya önerilerini, haber dağıtımını ve hikaye anlatımını nasıl daha konuşkan hale getireceğinden bahsediliyor. Bir kullanıcının "Alexa, zengin insanların Sicilya ya da Hawaii'ye tatile gittiği HBO ya da Netflix dizisini bul" demesi buna örnek olarak gösteriliyor. Alexa bunun The White Lotus olduğunu anlıyor ve konu hakkında konuşmaları sürdürerek kullanıcıyı HBO'nun ücretsiz deneme sürümüne yöneltiyor.

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Öte yandan Amazon’un Alexa’yı yeniden canlandırma planları kendi içerisinde bir tezat oluşturuyor. Hatırlanacağı üzere firma aylar önce Alexa sesli asistanı üzerinde çalışan bölümden yaklaşık 2000 kişiyi işten çıkartmıştı. Öte yandan ChatGPT tarzında düşük gecikme ile konuşabilen sesli asistanlar şirketler için yeni bir iş kolu olabilir.

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Amazon Alexa, üretken yapay zeka ile güncellenecek