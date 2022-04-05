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Amazon.com.tr’de 1 Nisan’da başlayan Bahar Fırsatları 18 Nisan’da sona erecek. Kampanya dönemi boyunca her gün pek çok ürün indirime giriyor.

Bahar Fırsatları boyunca bazı indirimler Prime üyelerine özel olarak sunuluyor. Prime’a özel indirimlerden yararlanmak için ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılabiliyor.

Tüm indirimler: Amazon Bahar Fırsatları

Amazon'da Bahar Fırsatları indirimi başladı 4 gün önce eklendi

Bahar Fırsatları’nda günün öne çıkan indirimleri

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Amazon Bahar FIrsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 5 Nisan