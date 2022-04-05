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    Amazon Bahar FIrsatları'nda günün öne çıkan indirimleri (5 Nisan)

    Amazon Türkiye'de Bahar Fırsatları devam ediyor. 18 Nisan'a kadar devam edecek Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimlerini derledik.                       
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    Amazon Bahar FIrsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 5 Nisan
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    Amazon.com.tr’de 1 Nisan’da başlayan Bahar Fırsatları 18 Nisan’da sona erecek. Kampanya dönemi boyunca her gün pek çok ürün indirime giriyor.

    Bahar Fırsatları boyunca bazı indirimler Prime üyelerine özel olarak sunuluyor. Prime’a özel indirimlerden yararlanmak için ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılabiliyor.

    Tüm indirimler: Amazon Bahar Fırsatları

    Bahar Fırsatları’nda günün öne çıkan indirimleri

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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