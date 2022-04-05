Amazon Bahar FIrsatları'nda günün öne çıkan indirimleri (5 Nisan)

Amazon.com.tr’de 1 Nisan’da başlayan Bahar Fırsatları 18 Nisan’da sona erecek. Kampanya dönemi boyunca her gün pek çok ürün indirime giriyor.
Bahar Fırsatları boyunca bazı indirimler Prime üyelerine özel olarak sunuluyor. Prime’a özel indirimlerden yararlanmak için ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılabiliyor.
Tüm indirimler: Amazon Bahar Fırsatları
Bahar Fırsatları’nda günün öne çıkan indirimleri
- DJI Osmo Pocket Kamera
- Grundig Türk Kahvesi Makinesi
- Energizer Powerbank
- Pioneer Kulaklık
- Baseus iPhone 12 Mini
- Under Armour Erkek Ayakkabı
- adidas Erkek Sweatshirt
- Baseus Speed Mini USB-C Şarj Cihazı
- Samsung QN90A 50 inç Neo QLED 4K Smart TV
- MSI GG Vigor GK30 Combo TR Gaming Klavye & Mouse
- HP 15S-FQ-2062NT 4H251EA Core i5-1135G7 Notebook
- Acer Nitro AN515-45 RTX 3060 Gaming Notebook
- Apple AirPods Pro
- Bose Noise Cancelling 700 Kulaklık
- Roborock S7 Robot Süpürge
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa