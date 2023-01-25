Amazon çalışanları grevde: Robotlara bizden daha iyi davranılıyor

Amazon çalışanları grevde
Çalışanlar Amazon’dan daha iyi çalışma koşulları istiyorlar. Amazon çalışanları, uzun çalışma saatleri, yüksek yaralanma oranları ve amansız çalışma temposunun yanı sıra sıkı yönetici gözleminden (ihtiyaç molalarının sorgulanması vs) şikayetçi. Ancak en büyük tepki ise saatlik ücrete getirilen gülünç düzeydeki 50 peni (56 sent) olan bir ücret artışı. Çalışanlar enflasyonun çok altında olan bu ücret artışını reddediyor ve saatlik 15 sterlin (şu anda 10,50 sterlin) talep ediyorlar.
Öte yandan Amazon konuya dair açıklamalarda bulundu. Amazon, grevin boyutunun İngiltere’deki çalışanlarının yalnızca yüzde 1’ini oluşturduğunu söyledi. Firma, 2018’den bu yana ücretlerin yüzde 29 arttığını ve enflasyonla mücadele için çalışanlar tek seferlik 500 sterlin ödeme yapıldığını söyledi. Amazon ayrıca çalışanlara sunulan özel sağlık sigortası, hayat sigortası, sübvansiyonlu yemekler ve çalışan indirimi gibi avantajlardan söz etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?