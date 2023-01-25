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    Amazon çalışanları grevde: Robotlara bizden daha iyi davranılıyor

    Amazon çalışanları İngiltere’deki ilk grevlerine başladı. Çalışanlar, düşük ödeme ücreti ve kötü çalışma koşullarını protesto ederken Amazon’un depo robotlarına daha iyi davranıldığını söylüyorlar.
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    Amazon çalışanları grevde: Robotlara daha iyi davranılıyor Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık'taki Amazon sendikası işçileri, düşük ücretler ve "ağır" çalışma koşulları nedeniyle ilk kez greve gidiyor. Amazon’un grevlere katılan depo çalışanlarından biri olan Darren Westwood, süreci tarihi olarak nitelendirirken robotlara daha iyi davranıldığını söyledi. Darren Westwood, CNBC’ye “Geçen gün biri bize robot gibi davranıldığımızı söyledi - hayır, robotlara daha iyi davranılıyor” dedi.

    Amazon çalışanları grevde

    Amazon çalışanları grevde: Robotlara daha iyi davranılıyor Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Coventry ikmal merkezindeki GMB sendika işçilerinin yüzde 98'i "tarihi" grev lehine oy kullandı ve bu yılın başlarında 25 Ocak'ta bir grev tarihi ilan etti. Bu greve Fabrikadaki 1.000 işçiden 300'ünün katılması bekleniyor.

    Çalışanlar Amazon’dan daha iyi çalışma koşulları istiyorlar. Amazon çalışanları, uzun çalışma saatleri, yüksek yaralanma oranları ve amansız çalışma temposunun yanı sıra sıkı yönetici gözleminden (ihtiyaç molalarının sorgulanması vs) şikayetçi. Ancak en büyük tepki ise saatlik ücrete getirilen gülünç düzeydeki 50 peni (56 sent) olan bir ücret artışı. Çalışanlar enflasyonun çok altında olan bu ücret artışını reddediyor ve saatlik 15 sterlin (şu anda 10,50 sterlin) talep ediyorlar.

    Öte yandan Amazon konuya dair açıklamalarda bulundu. Amazon, grevin boyutunun İngiltere’deki çalışanlarının yalnızca yüzde 1’ini oluşturduğunu söyledi. Firma, 2018’den bu yana ücretlerin yüzde 29 arttığını ve enflasyonla mücadele için çalışanlar tek seferlik 500 sterlin ödeme yapıldığını söyledi. Amazon ayrıca çalışanlara sunulan özel sağlık sigortası, hayat sigortası, sübvansiyonlu yemekler ve çalışan indirimi gibi avantajlardan söz etti.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    MaDMaxiBo 11 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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