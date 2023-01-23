Amazon, Hindistan'da havayolu taşımacılığı hizmetini başlatıyor

Tam Boyutta Gör Amazon, teslimatları hızlandıracağını söylediği ülkede ilk hava taşımacılığı hizmetini başlatmak için Bengaluru merkezli kargo havayolu Quikjet ile çalışacak. Kargolar için Boeing 737-800 modeli kullanılacak.

Amazon, yeni teslimat dronunu tanıttı 1 ay önce eklendi

Amazon, havayolu kargo taşımacılığı hizmetini 2016’da Amerika’da birkaç Boeing kargo uçağıyla başlattı. Şirket, sonrasında İngiltere’de kısa bir süre test etti. Hindistan, Amazon’un kargo hizmetini başlattığı üçüncü pazar olacak.

Hindistan, Amazon için önemli denizaşırı pazarlardan biri konumunda. Ancak şirket, ülkedeki en büyük rakibi Flipkart’ın gerisinde kalıyor. Analistler, geçen yıl Amazon’un Hindistan’daki küçük şehir ve kasabalarda yol almakta zorlandığını söyledi.

Amazon Air, yalnızca Amazon kargolarının havayolu taşımacılığını yapmak üzere kurulmuş ve 2016'dan beri hizmet veriyor. 2017 yılında kendilerini Amazon Prime Air drone ile teslimat hizmetinden ayırmak için adını Amazon Air olarak değiştiriyor. Ancak Prime Air logosu uçaklardan silinmiyor.

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Amazon Air'ın bir sonraki durağı Hindistan olacak