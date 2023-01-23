Amazon, Hindistan'da havayolu taşımacılığı hizmetini başlatıyor

Amazon, havayolu kargo taşımacılığı hizmetini 2016’da Amerika’da birkaç Boeing kargo uçağıyla başlattı. Şirket, sonrasında İngiltere’de kısa bir süre test etti. Hindistan, Amazon’un kargo hizmetini başlattığı üçüncü pazar olacak.
Hindistan, Amazon için önemli denizaşırı pazarlardan biri konumunda. Ancak şirket, ülkedeki en büyük rakibi Flipkart’ın gerisinde kalıyor. Analistler, geçen yıl Amazon’un Hindistan’daki küçük şehir ve kasabalarda yol almakta zorlandığını söyledi.
Amazon Air, yalnızca Amazon kargolarının havayolu taşımacılığını yapmak üzere kurulmuş ve 2016'dan beri hizmet veriyor. 2017 yılında kendilerini Amazon Prime Air drone ile teslimat hizmetinden ayırmak için adını Amazon Air olarak değiştiriyor. Ancak Prime Air logosu uçaklardan silinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....