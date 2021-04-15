Amazon.com.tr'de gıda ürünlerinde Ramazan’a özel 20 TL indirim kodu

Amazon.com.tr’de geçen aydan itibaren gıda ve süpermarket ürünü satışına başladı. Pek çok üründe marketlere göre avantajlı fiyatlar mevcut. Fiyat indirimlerinin yanı sıra şimdi de Ramazan’a özel indirim kodu kampanyası başladı.
Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet"İlginizi Çekebilir Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi
Amazon’un gıda kategorisinde satıcının Amazon.com.tr olduğu ürünlerde geçerli 100 TL ve üzerine 20 TL anında indirim kodu RAMAZAN1.
İndirim kodunuzu siparişin son aşamasındaki indirim kodu alanına girebilirsiniz. Kampanya 18 Nisan’da sona erecek. Kampanya mevcut ve yeni ayrımı olmaksızın tüm müşterileri kapsıyor.
İndrim kodu geçeri tüm ürünler
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.