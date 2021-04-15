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    Amazon.com.tr'de gıda ürünlerinde Ramazan’a özel 20 TL indirim kodu

    Amazon Türkiye, Ramazan ayına özel bir kampanya başlattı. Amazon'daki gıda ürünlerinde 20 TL anında indirim yapılıyor. İndirim kodu haberimizde.
    15 Nisan 2021, 15:04 (52 dk.)
    430
    72
    3
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Amazon.com.tr'de gıda ürünlerinde Ramazan’a özel 20 TL indirim kodu
    Tam Boyutta Gör

    Amazon.com.tr’de geçen aydan itibaren gıda ve süpermarket ürünü satışına başladı. Pek çok üründe marketlere göre avantajlı fiyatlar mevcut. Fiyat indirimlerinin yanı sıra şimdi de Ramazan’a özel indirim kodu kampanyası başladı.

    Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet"

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    Amazon’un gıda kategorisinde satıcının Amazon.com.tr olduğu ürünlerde geçerli 100 TL ve üzerine 20 TL anında indirim kodu RAMAZAN1.

    Amazon.com.tr'de gıda ürünlerinde Ramazan’a özel 20 TL indirim kodu

    İndirim kodunuzu siparişin son aşamasındaki indirim kodu alanına girebilirsiniz. Kampanya 18 Nisan’da sona erecek. Kampanya mevcut ve yeni ayrımı olmaksızın tüm müşterileri kapsıyor.

    Kampanya sayfası

    İndrim kodu geçeri tüm ürünler



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    S samuel_winchester (- -) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    İlk 100Tl lik alışveriştemi her 100Tl lik alışverişte mi
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    18 nisandan sonra isa göğe yükseliyomuş ondan kısa süreli
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    Quard (Ahmet G) 18 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    20 Tl az giibi görünse de iyi bir uygulama fakat süresi neden bu kadar az.Bence Ramazan boyunca yapsalar ya,ne kaybedeler ki...
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