Amazon.com.tr'de gıda ürünlerinde Ramazan’a özel 20 TL indirim kodu

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Amazon.com.tr’de geçen aydan itibaren gıda ve süpermarket ürünü satışına başladı. Pek çok üründe marketlere göre avantajlı fiyatlar mevcut. Fiyat indirimlerinin yanı sıra şimdi de Ramazan’a özel indirim kodu kampanyası başladı.

Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet"

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Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi

Amazon’un gıda kategorisinde satıcının Amazon.com.tr olduğu ürünlerde geçerli 100 TL ve üzerine 20 TL anında indirim kodu RAMAZAN1.

İndirim kodunuzu siparişin son aşamasındaki indirim kodu alanına girebilirsiniz. Kampanya 18 Nisan’da sona erecek. Kampanya mevcut ve yeni ayrımı olmaksızın tüm müşterileri kapsıyor.

Kampanya sayfası

İndrim kodu geçeri tüm ürünler

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