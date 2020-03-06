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    Amazon.com.tr'de kitaplarda büyük indirim başladı

    Amazon.com.tr'de kitaplarda önemli indirim başladı. Yüzde 50 indirimle Türkçe kitap satın alabilirsiniz. İndirimin öne çıkan ürünlerini bir araya getirdik.
    2 hf.
    5,7b
    1
    15
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon.com.tr'de kitaplarda büyük indirim başladı
    Tam Boyutta Gör

    Kitap satışı yaparak e-ticaret hayatına başlayan ve zamanla dünyanın en büyük e-ticaret platformuna dönüşen Amazon, Türkçe kitaplarda indirim kampanyası başlattı. Amazon.com.tr’de satılan pek çok popüler kitapta yüzde 50 indirim var.

    Tüm kitaplarda olmasa da popüler pek çok kitapta tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden yüzde 50 indirim yapılmış. İndirimden dikkat çeken kitarpları ve en altta da teknoloji sevelerin hoşuna gideceğimizi düşündüğümüz kitapları listeledik. Dilerseniz siz de indirim sayfasına giderek kategoriye ve fiyatlara göre listeleme yapabilirsiniz.

    Amazon.com.tr’de Türkçe kitaplarda indirim

    Amazon.com.tr Seçili Kitaplarda net yüzde 50 indirim: Kampanya Sayfası

    Hayvan Çiftliği – George Orwell 10 TL

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı 17,50 TL

    Serenad - Zülfü Livaneli 18,50 TL

    Kardeşimin Hikayesi - Zülfü Livaneli 14,50 TL

    Harry Potter Seti (7 Kitap Kutulu) - J. K. Rowling 136 TL

    The Witcher Serisi Set - Andrzej Sapkowski 129,95 TL

    Uçurtma Avcısı – Khaled Hosseini 19,50 TL

    İnsan Neyle Yaşar? - Tolstoy 5 TL

    Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo 5 TL

    Şeker Portakalı – Jose Mauro De Vasconcelos 11,75 TL

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    Simyacı - Paulo Coelho 11,75 TL

    Dönüşüm – Franz Kafka 3 TL

    Tutunamayanlar – Oğuz Atay 27 TL

    Yeraltından Notlar - Dostoyevski 6 TL

    Otomatik Portakal - Anthony Burgess 8 TL

    Kürk Mantolo Madonna – Sabahattin Ali 3,71 TL

    Kral Şakir Set - Varol Yaşaroğlu 112 TL

    Sonsuzluğun Sonu - Isaac Asimov 13,50 TL

    Teknoloji meraklılarının hoşuna gidecek kitaplar

    Küçük Başlayın, Büyük Düşünün – Steve Jobs 7,50 TL https://www.amazon.com.tr/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk-Ba%C5%9Flay%C4%B1n-B%C3%BCy%C3%BCk-D%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCn-Ba%C5%9Fkalar%C4%B1n%C4%B1n/dp/605206000X

    İnternet Üzerine - Hubert L. Dreyfus 14,50 TL https://www.amazon.com.tr/%C4%B0nternet-%C3%9Czerine-Hubert-L-Dreyfus/dp/605912531X/

    Algoritmalar - Robert Sedgewick 60,69 TL https://www.amazon.com.tr/Algoritmalar-Robert-Sedgewick/dp/6053209724

    Kotlin - Mehmet Ali Sıcak 45 TL https://www.amazon.com.tr/Kotlin-Videolar%C4%B1-Kodlar%C4%B1yla-Hediyeli-T%C3%BCrkiyenin/dp/6058352754

    Mobil Fotoğrafçılığın 33 Altın Kuralı - Adem Meleke 19 TL https://www.amazon.com.tr/Mobil-Foto%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-33-Alt%C4%B1n-Kural%C4%B1/dp/6058186005

    50 Soruda Yapay Zeka - Cem Say 12,50 TL https://www.amazon.com.tr/Soruda-Yapay-Zeka-Cem-Say/dp/6055888580

    Tesla - Vladimir Pistalo 17,50 TL https://www.amazon.com.tr/Tesla-Y%C4%B1l%C4%B1n-Roman%C4%B1-Maskelerle-%C3%87evrili/dp/6059691897

    Google Sonrası Yaşam - George Gilder 20,52 TL https://www.amazon.com.tr/Google-Sonras%C4%B1-Ya%C5%9Fam-Blokzincir-Ekonomisinin/dp/6052191473



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    XanthiN (Ozan ) 2 hf. en beğenilen
    Bu kampanya geçen haftadan beri var. Bazıları daha önce daha düşük fiyatlar görmüş. Spy Drop eklentisi ile fiyat geçmişini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    Frobisher (Orhan ) 2 hf. XanthiN
    hocam böyle bir eklenti arıyordum uzun süredir yeni haberdar oluyorum. teşekkürler
    1 Yanıt Yanıtla
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 1 hf.
    Bunlar indirimse, indirime yeni bir tanım kazandırmışlar bravo.
    Yanıtla
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    laider 1 hf.
    DH yonetimi.



    arkadasim



    zaten boyle bir konu vardi.

    ne kazanacaksiniz?

    forumu cope donusturdugunuze degecek mi?

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    FRIENDS (M. B.) 1 hf.
    Önce bindirip sonra indirmişler sanki, en azından bazılarında



    Harry Potter kitap seti D&r fiyatı 191 tl



    Kitaplara da baya zam gelmiş herhalde, aylar önce bakmıştım yanlış hatırlamıyorsam 140-150 tl civarıydı



    Kitapyurdu 165 tl
    1 Yanıt Yanıtla
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    VeNoM (VenoM. 66) 1 hf.
    alsatcı yamyamlar yüzüklerin efendisi ciltli olanı 90-100 bandındam satışa koymuşlar bile, 70tl ye sattı adamlar
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Biran sandimki elektronik kitaplarda ( Kindle ) :) .
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    alperepla (alper alper) 2 hf.
    Başladı mı? bitiyor bile belli ki. Fahrenheit 451, 12 idi 15 olmuş.
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    XanthiN (Ozan ) 2 hf. en beğenilen
    Bu kampanya geçen haftadan beri var. Bazıları daha önce daha düşük fiyatlar görmüş. Spy Drop eklentisi ile fiyat geçmişini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
    1 Yanıt Yanıtla +25
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