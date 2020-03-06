Amazon.com.tr'de kitaplarda büyük indirim başladı

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Kitap satışı yaparak e-ticaret hayatına başlayan ve zamanla dünyanın en büyük e-ticaret platformuna dönüşen Amazon, Türkçe kitaplarda indirim kampanyası başlattı. Amazon.com.tr’de satılan pek çok popüler kitapta yüzde 50 indirim var.

Tüm kitaplarda olmasa da popüler pek çok kitapta tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden yüzde 50 indirim yapılmış. İndirimden dikkat çeken kitarpları ve en altta da teknoloji sevelerin hoşuna gideceğimizi düşündüğümüz kitapları listeledik. Dilerseniz siz de indirim sayfasına giderek kategoriye ve fiyatlara göre listeleme yapabilirsiniz.

Amazon.com.tr’de Türkçe kitaplarda indirim

Amazon.com.tr Seçili Kitaplarda net yüzde 50 indirim: Kampanya Sayfası

Hayvan Çiftliği – George Orwell 10 TL

Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı 17,50 TL

Serenad - Zülfü Livaneli 18,50 TL

Kardeşimin Hikayesi - Zülfü Livaneli 14,50 TL

Harry Potter Seti (7 Kitap Kutulu) - J. K. Rowling 136 TL

The Witcher Serisi Set - Andrzej Sapkowski 129,95 TL

Uçurtma Avcısı – Khaled Hosseini 19,50 TL

İnsan Neyle Yaşar? - Tolstoy 5 TL

Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo 5 TL

Şeker Portakalı – Jose Mauro De Vasconcelos 11,75 TL

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Simyacı - Paulo Coelho 11,75 TL

Dönüşüm – Franz Kafka 3 TL

Tutunamayanlar – Oğuz Atay 27 TL

Yeraltından Notlar - Dostoyevski 6 TL

Otomatik Portakal - Anthony Burgess 8 TL

Kürk Mantolo Madonna – Sabahattin Ali 3,71 TL

Kral Şakir Set - Varol Yaşaroğlu 112 TL

Sonsuzluğun Sonu - Isaac Asimov 13,50 TL

Teknoloji meraklılarının hoşuna gidecek kitaplar

Küçük Başlayın, Büyük Düşünün – Steve Jobs 7,50 TL https://www.amazon.com.tr/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk-Ba%C5%9Flay%C4%B1n-B%C3%BCy%C3%BCk-D%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCn-Ba%C5%9Fkalar%C4%B1n%C4%B1n/dp/605206000X

İnternet Üzerine - Hubert L. Dreyfus 14,50 TL https://www.amazon.com.tr/%C4%B0nternet-%C3%9Czerine-Hubert-L-Dreyfus/dp/605912531X/

Algoritmalar - Robert Sedgewick 60,69 TL https://www.amazon.com.tr/Algoritmalar-Robert-Sedgewick/dp/6053209724

Kotlin - Mehmet Ali Sıcak 45 TL https://www.amazon.com.tr/Kotlin-Videolar%C4%B1-Kodlar%C4%B1yla-Hediyeli-T%C3%BCrkiyenin/dp/6058352754

Mobil Fotoğrafçılığın 33 Altın Kuralı - Adem Meleke 19 TL https://www.amazon.com.tr/Mobil-Foto%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-33-Alt%C4%B1n-Kural%C4%B1/dp/6058186005

50 Soruda Yapay Zeka - Cem Say 12,50 TL https://www.amazon.com.tr/Soruda-Yapay-Zeka-Cem-Say/dp/6055888580

Tesla - Vladimir Pistalo 17,50 TL https://www.amazon.com.tr/Tesla-Y%C4%B1l%C4%B1n-Roman%C4%B1-Maskelerle-%C3%87evrili/dp/6059691897

Google Sonrası Yaşam - George Gilder 20,52 TL https://www.amazon.com.tr/Google-Sonras%C4%B1-Ya%C5%9Fam-Blokzincir-Ekonomisinin/dp/6052191473

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