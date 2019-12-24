Amazon.com.tr’de Yılbaşı Fırsatları başladı

Amazon.com.tr’de dört gün sürecek Yılbaşı Fırsatları heyecanı başladı. İndirimli ürünlerin yanı sıra 150 TL ve üzeri alışverişlerde “Ücretsiz Ekspress Teslimat” seçeneğinden yararlanabileceksiniz.
Yılbaşı Fırsatları 24-27 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak. Yüzde 60’a varan indirim yapılacağı ifade ediliyor. İndirime giren ürünlere göz atmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
Amazon Yılbaşı Fırsatları sayfası
150 TL üstüne Ücretsiz Ekspress Teslimat
Siparişinizin daha hızlı teslim edilmesini isteyen kullanıcıların ilgisini çekecek bu kampanya sayesinde Amazon’un hızlı teslimat özelliğini ücretsiz olarak deneyebileceksiniz. Ankara, Bursa, İstanbul (Adalar, Çatalca ve Silivri hariç), İzmir ve Kocaeli’de 1 gün, diğer şehirlerde 2 gün içerisinde teslimat gerçekeştiriliyor. 50 TL üzerindeki siparişleriniz ise standart kargoyla ücretsiz olarak gönderiliyor.
Yılbaşı Fırsatları kapsamında yer alan indirimlerden bazıları şöyle;
- Lenovo Ideapad S540 %19 indirimle
- Seçili kadın ayakkabıları %60’a varan indirimle
- Seçili LEGO setleri %25’e varan indirimle
- Seçili bebek ve çocuk sneakerlar %60’a varan indirimle
- Samsung Galaxy M10 %28 indirimle
- Çok satan çocuk kitapları %50 indirimle
- Seçili Arzum ürünleri %35’e varan indirimlerle
- Beats Solo3 Bluetooth kulaklık %50 indirimle
- Bebek bezleri %40’a varan indirimle
- Seçili Levi’s, Tommy Hilfiger, Jack&Jones ürünlerinde %60’a varan indirimle
Yılbaşı Fırsatları: www.amazon.com.tr/yilbasi-firsatlari
Ücretsiz Ekspres Teslimat hakkında detaylar: https://www.amazon.com.tr/b?node=20266889031
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkiye Amazon, Amerika Amazon' un eline su dökemez. İlla ki sipariş vereceksem, vergiye razı gelir, Amazon.com dan sipariş veririm daha iyi.