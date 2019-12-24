Amazon.com.tr’de Yılbaşı Fırsatları başladı

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Amazon.com.tr’de dört gün sürecek Yılbaşı Fırsatları heyecanı başladı. İndirimli ürünlerin yanı sıra 150 TL ve üzeri alışverişlerde “Ücretsiz Ekspress Teslimat” seçeneğinden yararlanabileceksiniz.

Yılbaşı Fırsatları 24-27 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak. Yüzde 60’a varan indirim yapılacağı ifade ediliyor. İndirime giren ürünlere göz atmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Amazon Yılbaşı Fırsatları sayfası

150 TL üstüne Ücretsiz Ekspress Teslimat

Siparişinizin daha hızlı teslim edilmesini isteyen kullanıcıların ilgisini çekecek bu kampanya sayesinde Amazon’un hızlı teslimat özelliğini ücretsiz olarak deneyebileceksiniz. Ankara, Bursa, İstanbul (Adalar, Çatalca ve Silivri hariç), İzmir ve Kocaeli’de 1 gün, diğer şehirlerde 2 gün içerisinde teslimat gerçekeştiriliyor. 50 TL üzerindeki siparişleriniz ise standart kargoyla ücretsiz olarak gönderiliyor.

Yılbaşı Fırsatları kapsamında yer alan indirimlerden bazıları şöyle;

Lenovo Ideapad S540 %19 indirimle

Seçili kadın ayakkabıları %60’a varan indirimle

Seçili LEGO setleri %25’e varan indirimle

Seçili bebek ve çocuk sneakerlar %60’a varan indirimle

Samsung Galaxy M10 %28 indirimle

Çok satan çocuk kitapları %50 indirimle

Seçili Arzum ürünleri %35’e varan indirimlerle

Beats Solo3 Bluetooth kulaklık %50 indirimle

Bebek bezleri %40’a varan indirimle

Seçili Levi’s, Tommy Hilfiger, Jack&Jones ürünlerinde %60’a varan indirimle

Yılbaşı Fırsatları: www.amazon.com.tr/yilbasi-firsatlari

Ücretsiz Ekspres Teslimat hakkında detaylar: https://www.amazon.com.tr/b?node=20266889031