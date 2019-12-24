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    Amazon.com.tr’de Yılbaşı Fırsatları başladı

    Amazon.com.tr'de merakla beklenen Yılbaşı Fırsatları başladı. Pek çok kategoride yüzde 60'a varan indirim ve 150 TL üstü siparişe Ücretsiz Ekspres Teslimat seçeneği sizleri bekliyor.
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon.com.tr’de Yılbaşı Fırsatları başladı
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    Amazon.com.tr’de dört gün sürecek Yılbaşı Fırsatları heyecanı başladı. İndirimli ürünlerin yanı sıra 150 TL ve üzeri alışverişlerde “Ücretsiz Ekspress Teslimat” seçeneğinden yararlanabileceksiniz.

    Yılbaşı Fırsatları 24-27 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak. Yüzde 60’a varan indirim yapılacağı ifade ediliyor. İndirime giren ürünlere göz atmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

    Amazon Yılbaşı Fırsatları sayfası

    150 TL üstüne Ücretsiz Ekspress Teslimat

    Siparişinizin daha hızlı teslim edilmesini isteyen kullanıcıların ilgisini çekecek bu kampanya sayesinde Amazon’un hızlı teslimat özelliğini ücretsiz olarak deneyebileceksiniz. Ankara, Bursa, İstanbul (Adalar, Çatalca ve Silivri hariç), İzmir ve Kocaeli’de 1 gün, diğer şehirlerde 2 gün içerisinde teslimat gerçekeştiriliyor. 50 TL üzerindeki siparişleriniz ise standart kargoyla ücretsiz olarak gönderiliyor.

     

    Yılbaşı Fırsatları kapsamında yer alan indirimlerden bazıları şöyle;

    • Lenovo Ideapad S540 %19 indirimle
    • Seçili kadın ayakkabıları %60’a varan indirimle
    • Seçili LEGO setleri %25’e varan indirimle
    • Seçili bebek ve çocuk sneakerlar %60’a varan indirimle
    • Samsung Galaxy M10 %28 indirimle
    • Çok satan çocuk kitapları %50 indirimle
    • Seçili Arzum ürünleri %35’e varan indirimlerle
    • Beats Solo3 Bluetooth kulaklık %50 indirimle
    • Bebek bezleri %40’a varan indirimle
    • Seçili Levi’s, Tommy Hilfiger, Jack&Jones ürünlerinde %60’a varan indirimle

    Yılbaşı Fırsatları: www.amazon.com.tr/yilbasi-firsatlari

    Ücretsiz Ekspres Teslimat hakkında detaylar: https://www.amazon.com.tr/b?node=20266889031



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 8 dk.
    Şikayet sitesin de amazon.com.tr ile ilgili şikayetleri okuduktan sonra alışveriş yapmaktan vazgeçtim. En çok şikayet de ürün iade ve para iadesi ile ilgili.
    Türkiye Amazon, Amerika Amazon' un eline su dökemez. İlla ki sipariş vereceksem, vergiye razı gelir, Amazon.com dan sipariş veririm daha iyi.
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    Spider_hip 38 dk.
    Baya yarım saat harcadım, bir çok kategoriye baktım 1 adet fırsat göremedim.
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    clarq26 1 sa.
    amazon.com.tr den yaptıgımız alıs verişler direk tr depsosundan temınat yapılıyor dımı atıyorum tr de yoktur yurt dısındamı getirip vergisini istiyor
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