Tam Boyutta Gör Amazon’da 25 Aralık’a kadar devam edecek Yılın Son Fırsatları kampanyası ile birlikte Samsung Bluetooth kulaklıklar indirime girdi. TWS kulaklık satın almayı düşünenler Yılın Son Fırsatları kampanyasını kaçırmasın.

Black Friday kampanyalarını kaçıranlar, yılbaşı hediyesi olarak kulaklık almayı düşünenler veya 2024 zamları gelmeden kulaklık satın almayı düşünenler bu fırsatlara bakabilir.

Kampanya sayfası: Samsung Kulaklıklarda Yılın Son Fırsatları

Galaxy Buds2: Aktif gürültü engelleme, berrak tizler, 20 saate kadar kullanım süresi

Samsung’un uygun fiyata, yüksek ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme teknolojisi sunan Galaxy Buds2 kulaklığı, indirimlerle birlikte avantajlı fiyatlara satın alınabiliyor.

Samsung tabletlerde yılın son fırsatları başladı! 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Buds2, konforlu kullanım için Comfort Fit tasarıma sahip. Kulakiçi kulaklıktan rahatsız olan kullanıcıların bile rahatlıkla kullanabileceği formda tasarlandı. Dengeli ses profiline sahip olan kulaklık, tizleri berrak şekilde sunuyor.

Tam Boyutta Gör Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi bulunan Galaxy Buds2'de iki mikrofonlar birlikte arka plan gürültüsü algılanıyor ve %98’e kadar azaltılabiliyor. Otobüste, metroda, uçakta, işyerinde ve gürültü ortamlarda gürültüyü engelleyerek sadece müziği duymanıza imkan tanıyor. Ortam sesi seviyesini üç farklı seviyede ayarlama özelliği sahip. Böylece duymak istediğiniz dış sesleri duyabilirsiniz.

Kulaklık ANC açıkken 5 saate kadar ve şarj kutusu ile birlikte 20 saate kadar dinleme süresi vaat ediyor.

Amazon'dan satın almak için: Galaxy Buds2

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Samsung kulaklıklarda yılın son fırsatları başladı