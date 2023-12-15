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    Samsung kulaklıklarda yılın son fırsatları başladı

    Amazon Türkiye'de Samsung Bluetooth kulaklıklarda yılın son fırsatları başladı. Yılın son fırsatları indirimine giren Samsung kulaklıkları burada.                 
    Samsung kulaklıklarda yılın son fırsatları başladı Tam Boyutta Gör
    Amazon’da 25 Aralık’a kadar devam edecek Yılın Son Fırsatları kampanyası ile birlikte Samsung Bluetooth kulaklıklar indirime girdi. TWS kulaklık satın almayı düşünenler Yılın Son Fırsatları kampanyasını kaçırmasın.

    Black Friday kampanyalarını kaçıranlar, yılbaşı hediyesi olarak kulaklık almayı düşünenler veya 2024 zamları gelmeden kulaklık satın almayı düşünenler bu fırsatlara bakabilir.

    Kampanya sayfası: Samsung Kulaklıklarda Yılın Son Fırsatları

    Galaxy Buds2: Aktif gürültü engelleme, berrak tizler, 20 saate kadar kullanım süresi

    Samsung’un uygun fiyata, yüksek ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme teknolojisi sunan Galaxy Buds2 kulaklığı, indirimlerle birlikte avantajlı fiyatlara satın alınabiliyor.

    Samsung Galaxy Buds2, konforlu kullanım için Comfort Fit tasarıma sahip. Kulakiçi kulaklıktan rahatsız olan kullanıcıların bile rahatlıkla kullanabileceği formda tasarlandı. Dengeli ses profiline sahip olan kulaklık, tizleri berrak şekilde sunuyor.

    Samsung kulaklıklarda yılın son fırsatları başladı Tam Boyutta Gör
    Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi bulunan Galaxy Buds2'de iki mikrofonlar birlikte arka plan gürültüsü algılanıyor ve %98’e kadar azaltılabiliyor. Otobüste, metroda, uçakta, işyerinde ve gürültü ortamlarda gürültüyü engelleyerek sadece müziği duymanıza imkan tanıyor. Ortam sesi seviyesini üç farklı seviyede ayarlama özelliği sahip. Böylece duymak istediğiniz dış sesleri duyabilirsiniz.

    Kulaklık ANC açıkken 5 saate kadar ve şarj kutusu ile birlikte 20 saate kadar dinleme süresi vaat ediyor.

    Amazon'dan satın almak için: Galaxy Buds2

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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