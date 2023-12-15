Samsung kulaklıklarda yılın son fırsatları başladı

Black Friday kampanyalarını kaçıranlar, yılbaşı hediyesi olarak kulaklık almayı düşünenler veya 2024 zamları gelmeden kulaklık satın almayı düşünenler bu fırsatlara bakabilir.
Kampanya sayfası: Samsung Kulaklıklarda Yılın Son Fırsatları
Galaxy Buds2: Aktif gürültü engelleme, berrak tizler, 20 saate kadar kullanım süresi
Samsung’un uygun fiyata, yüksek ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme teknolojisi sunan Galaxy Buds2 kulaklığı, indirimlerle birlikte avantajlı fiyatlara satın alınabiliyor.
Samsung Galaxy Buds2, konforlu kullanım için Comfort Fit tasarıma sahip. Kulakiçi kulaklıktan rahatsız olan kullanıcıların bile rahatlıkla kullanabileceği formda tasarlandı. Dengeli ses profiline sahip olan kulaklık, tizleri berrak şekilde sunuyor.
Kulaklık ANC açıkken 5 saate kadar ve şarj kutusu ile birlikte 20 saate kadar dinleme süresi vaat ediyor.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.