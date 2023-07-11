Amazon’da DH’ye özel indirimler başladı!

Tam Boyutta Gör Amazon’da Prime üyelerine özel Prime Day indirimleri başladı. Amazon ve DonanımHaber iş birliği ile DH takipçilerine özel indirimler hazırladık.

Prime Day indirimleri öncesinde DH üyelerine en çok hangi ürünlerde ve hangi kategorilerde indirim istediğini sormuştuk. Sizlerin talepleri doğrultusunda dizüstü bilgisayarlarda, ekran kartlarında, anakartlarda, televizyonlarda, telefonlarda, oyuncu ürünlerinde, kulaklıklarda ve elektrikli ev aletlerinde önemli indirimler yapıldı.

Amazon Prime Day indirimlerini takip edebileceğiniz forum konular 16 sa. önce eklendi

Prime Day indirimleri 11 Temmuz'da başladı ve 17 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Fırsatların bazıları uzun süreli olacak. "Flaş Fırsatlar" kategorisindeki indirimler ise günlük olarak yenilenecek.

Aşağıdaki bağlantıdan DH üyelerine özel indirimlere ulaşabilirsiniz:

Prime Day'de DH'ye özel fırsatlar

Tüm indirimler:

Prime Day indirimleri

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