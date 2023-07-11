Amazon’da DH’ye özel indirimler başladı!

Prime Day indirimleri öncesinde DH üyelerine en çok hangi ürünlerde ve hangi kategorilerde indirim istediğini sormuştuk. Sizlerin talepleri doğrultusunda dizüstü bilgisayarlarda, ekran kartlarında, anakartlarda, televizyonlarda, telefonlarda, oyuncu ürünlerinde, kulaklıklarda ve elektrikli ev aletlerinde önemli indirimler yapıldı.
Prime Day indirimleri 11 Temmuz'da başladı ve 17 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Fırsatların bazıları uzun süreli olacak. "Flaş Fırsatlar" kategorisindeki indirimler ise günlük olarak yenilenecek.
Aşağıdaki bağlantıdan DH üyelerine özel indirimlere ulaşabilirsiniz:
Prime Day'de DH'ye özel fırsatlar
Tüm indirimler:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)