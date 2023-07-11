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    Amazon’da DH’ye özel indirimler başladı!

    DH üyelerinin en çok indirim istediği kategorilerde ve indirimlerde Prime Day indirimleri başladı. DH'ye özel fırsatlar için Amazon'da özel bir sayfa hazırlandı.
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    Amazon’da DH’ye özel indirimler başladı! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Prime üyelerine özel Prime Day indirimleri başladı. Amazon ve DonanımHaber iş birliği ile DH takipçilerine özel indirimler hazırladık.

    Prime Day indirimleri öncesinde DH üyelerine en çok hangi ürünlerde ve hangi kategorilerde indirim istediğini sormuştuk. Sizlerin talepleri doğrultusunda dizüstü bilgisayarlarda, ekran kartlarında, anakartlarda, televizyonlarda, telefonlarda, oyuncu ürünlerinde, kulaklıklarda ve elektrikli ev aletlerinde önemli indirimler yapıldı.

    Prime Day indirimleri 11 Temmuz'da başladı ve 17 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Fırsatların bazıları uzun süreli olacak. "Flaş Fırsatlar" kategorisindeki indirimler ise günlük olarak yenilenecek.

    Aşağıdaki bağlantıdan DH üyelerine özel indirimlere ulaşabilirsiniz:

    Prime Day'de DH'ye özel fırsatlar 

    Tüm indirimler:

    Prime Day indirimleri

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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    youtube shorts kapatma bir erkek iki kadın arasında kalırsa hangisini seçer bkm express güvenilir mi haftada 3 gün spor troy apple güvenilir mi

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