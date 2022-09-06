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Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor. Bugüne kadar yalnızca Prime üyelerinin faydalanabildiği kampanyalardan artık tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Bu içeriğimizde elektronik kategorisinde öne çıkan başlıkları listeliyoruz.

Amazon'da günün öne çıkan indirimleri 6 Eylül 2022 10 sa. önce eklendi

Alışverişinizin hızlı kargoyla ücretsiz şekilde ulaştırılmasını isterseniz ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaksınız. Prime’ı denemediyseniz 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.

Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar

Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

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Amazon'da elektronik ürünlerde öne çıkan indirimler 6 Eylül