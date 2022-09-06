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    Amazon'da elektronik ürünlerde öne çıkan indirimler

    Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda öne çıkan indirimli başlıkları listeledik. İndirimli elektronik ürünleri burada bulabilirsiniz.                       
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    Amazon'da elektronik ürünlerde öne çıkan indirimler 6 Eylül
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    Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor. Bugüne kadar yalnızca Prime üyelerinin faydalanabildiği kampanyalardan artık tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor.  Bu içeriğimizde elektronik kategorisinde öne çıkan başlıkları listeliyoruz.

    Alışverişinizin hızlı kargoyla ücretsiz şekilde ulaştırılmasını isterseniz ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaksınız. Prime’ı denemediyseniz 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.

    Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar

    Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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