Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: İndirimler herkese açıldı!

- Bugüne özel flaş indirimler - 6 Eylül
- Tablet kategorisinde öne çıkan indirimler
- Notebooklarda öne çıkan indirimler
- Elektronik kategorisinde öne çıkan indirimler
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Amazon’un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor. Okul ürünlerinden elektroniğe, giyimden kişisel bakıma kadar çok sayıda kategoride indirim dikkat çekiyor.
Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamındaki indirimler bugüne kadar Prime’a özeldi. Prime üyesi olmayan müşteriler bugün itibarıyla indirimlerden yararlanabilecek. Ücretsiz hızlı kargo ve aynı gün teslimat gibi hizmetlerden yararlanmak isterseniz ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Daha önce Prime üyeliği başlatmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Prime’a üyeliği sayesinde Prime’a özel indirimlerin yanı sıra Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Bugüne özel flaş indirimler - 6 Eylül
- KIOXIA 16GB USB 3.2 GEN 1 Flash Bellek: 26,99 TL
- Mack MCC-302 15.6" PROLITE Notebook Çantası: 69,00 TL
- Karaca Hatır Hüp Türk Kahvesi Makinesi: 485,99 TL
- Ledlenser iW3R El Feneri Powerbank Özellikli: 359,90 TL
- LEGO Speed Champions 76902 McLaren Elva Yapım Seti: 224,90 TL
- Puma Unisex Phase Sırt Çantası
- Under Armour Surge 3 Koşu Ayakkabısı Erkek
- adidas ADVANTAGE K Unisex Çocuk Ayakkabı
- adidas ADILETTE AQUA K Unisex Çocuk Terlik
- Sharpie 0,7 mm Metal Gri & Bronz 2'li Tükenmez Kalem
- Kütahya Porselen 24 Parça Yemek Seti
- Yale Yüksek Güvenlikli Kasa
Tablet kategorisinde öne çıkan indirimler
- Lenovo Tab M10 FHD Plus 2. Nesil: 2.699 TL
- Samsung Galaxy Tab A8: 2.799 TL
- Lenovo Yoga Tab 11 YT-J706F: 5.893 TL
- Lenovo Tab P11 TB-J606F: 6.099 TL
- Samsung Galaxy Tab S8+: 14.199 TL
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: 17.599 TL
Notebooklarda öne çıkan indirimler
- Lenovo IdeaPad 1 Celeron N4020: 3.599 TL
- HP 15s-fq3017nt Celeron N4500: 3.899 TL
- HP 14s-dq2006nt Core i5-1135G7: 7.999 TL
- Huawei MateBook D15 Core i5 1135G7: 9.949 TL
- ASUS X515EP-EJ339 Core i5-1135G7 MX330: 10.199 TL
- MSI MODERN 14 B5M-071XTR Ryzen 5 5500U: 11.199 TL
- Dell Inspiron 3511 Core i5-1135G7 MX350: 11.899 TL
- Acer Nitro 5 AN515-55 Core i5-10300H RTX 3050: 14.434,55 TL
- HP Pavilion Gaming Core i5-11300H RTX 3050: 14.999 TL
- Lenovo IdeaPad Flex 5 Dokunmatik Core i5-1135G7 MX450: 14.999 TL
- Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600H RTX 3050: 15.499 TL
- MSI BRAVO 15 B5DD-209XTR Ryzen 7 5800H RX5500M: 17.799 TL
- HP Victus 16-e0029nt Ryzen 5 5600H RTX 3050 Ti: 18.299 TL
- Acer Predator Triton 300 SE Core i7-11370H RTX 3060: 24.999 TL
- HP OMEN 15 Core i7-10870H RTX 3070 1TB SSD: 31.967 TL
Elektronik kategorisinde öne çıkan indirimler
- Jabra Elite 4 Active Bluetooth Kulaklık: 1.099 TL
- Karaca Foodrition Air Fryer: 1.699,99 TL
- Baseus Gravity, Ara İçi Telefon Tutucu: 54,56 TL
- Anker PowerCore Select 10000 mAh Powerbank: 199 TL
- Sony WHCH710N Kulak Üstü Kulaklık: 1.199 TL
- KIOXIA Exceria 480GB SSD: 631 TL
- Bloody G570 7.1 USB Oyuncu Kulaklığı: 390,40 TL
- Corby CX007 Zoom Pro Smart Drone: 449,20 TL
- Samsung QE55Q70BATXTK 4K Q70B QLED TV: 16.399 TL
- TCL 65P615 65 inç Android 4K LED TV: 9.999 TL
- Philips 32PFS6805/62 32'' LED Smart TV: 3.431 TL
- Philips 50PUS7906 4K Android LED TV: 9.091 TL
- HyperX Cloud Core Wireless (DTS) Oyuncu Kulaklığı: 1.049 TL
- HyperX Cloud II Wireless 7.1 Oyuncu Kulaklığı: 2.196,80 TL
- xDrive 15'Li Profesyonel Oyuncu Koltuğu: 2.599 TL
- Logitech G G402 Hyperion Fury Oyuncu Mouse: 447,55 TL
- Logitech G102 Oyuncu Mouse: 193 TL
- Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12GB: 8.990 TL
- Sapphire NITRO+ AMD RX 6700 XT 12 GB: 9.989 TL
- Sony WH1000XM4L Kulaklık: 4.899 TL
- Samsung Odyssey G3 1 ms 144 Hz Monitör: 3.199 TL
- ASUS VP28UQGL 28" 4K Monitör: 5.993 TL
- Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı USB-C: 162,20 TL
- Samsung T7 Touch 1 TB Taşınabilir SSD: 3.199,00TL
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
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Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler