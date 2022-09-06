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    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: İndirimler herkese açıldı!

    Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kampanyasında günün öne çıkan flaş indirimlerini listeledik. Prime'a özel fırsatlar bugün herkese açıldı.              
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    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri 6 Eylül 2022
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    Amazon’un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor. Okul ürünlerinden elektroniğe, giyimden kişisel bakıma kadar çok sayıda kategoride indirim dikkat çekiyor.

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamındaki indirimler bugüne kadar Prime’a özeldi. Prime üyesi olmayan müşteriler bugün itibarıyla indirimlerden yararlanabilecek. Ücretsiz hızlı kargo ve aynı gün teslimat gibi hizmetlerden yararlanmak isterseniz ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Daha önce Prime üyeliği başlatmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Prime’a üyeliği sayesinde Prime’a özel indirimlerin yanı sıra Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

    Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Bugüne özel flaş indirimler - 6 Eylül

    Tablet kategorisinde öne çıkan indirimler

    Notebooklarda öne çıkan indirimler

    Elektronik kategorisinde öne çıkan indirimler

    Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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