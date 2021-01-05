Amazon'da elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları

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Amazon Türkiye, 2020’nin son günlerini Yılın Son Fırsatları ismindeki kampanya ile kapattı. Kampanya boyunca çok sayıda ürün, büyük oranda indirime girdi. Amazon’da kampanya dönemi bitti ancak şu an bazı elektronik ürünlerde yeni indirimler başladı.

Amazon’daki elektronik ürünlerin fiyatlarını diğer sitelerle karşılaştırdık ve uygun fiyatlı olanları listeledik. Bu ürünler diğer sitelere göre en ucuza Amazon’da satılıyor. Bu ürünleri hem diğer sitelere göre ucuza alacaksınız hem de Amazon güvencesi, hızlı kargo ve iade kolaylığı imkanına sahip olacaksınız.

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Yılın ilk fırsatlarından sizin için seçtiğimiz ürünlerin yanı sıra diğer indirimler için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

Elektronik Ürünlerde Günün Fırsatları

Elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları:

Oppo A73 – 2534,68 TL

Samsung Galaxy M21 - 2483,76 TL

Samsung Galaxy M51 - 3592,02 TL

Sennheiser CX 350BT - 797,70 TL

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DJI Osmo Pocket - 2432,97 TL

Duracell CEF 14 Şarj Aleti - 102,50 TL

Asus, Tuf Gaming M3 Mouse - 241,97 TL

Aerocool Core Plus ARGB işlemci soğutucu - 99,92 TL

Xigmatek SD1483 Dark Knight II işlemci soğutucu - 295,77 TL

MSI GEFORCE GTX 1650 SUPER GAMING X - 2228,46 TL

Asus GeForce Dual RTX2070S - 5571,86 TL

MSI X470 GAMING PRO MAX 1300,55 TL

HyperX Cloud II - 802,05 TL

iPhone 11 ön arka koruyucu – 52,20 TL

Logitech G213 Klavye - 331,08 TL

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