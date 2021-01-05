Amazon'da elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları

Amazon Türkiye, 2020’nin son günlerini Yılın Son Fırsatları ismindeki kampanya ile kapattı. Kampanya boyunca çok sayıda ürün, büyük oranda indirime girdi. Amazon’da kampanya dönemi bitti ancak şu an bazı elektronik ürünlerde yeni indirimler başladı.
Amazon’daki elektronik ürünlerin fiyatlarını diğer sitelerle karşılaştırdık ve uygun fiyatlı olanları listeledik. Bu ürünler diğer sitelere göre en ucuza Amazon’da satılıyor. Bu ürünleri hem diğer sitelere göre ucuza alacaksınız hem de Amazon güvencesi, hızlı kargo ve iade kolaylığı imkanına sahip olacaksınız.
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Yılın ilk fırsatlarından sizin için seçtiğimiz ürünlerin yanı sıra diğer indirimler için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
Elektronik Ürünlerde Günün Fırsatları
Elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları:
Oppo A73 – 2534,68 TL
Samsung Galaxy M21 - 2483,76 TL
Samsung Galaxy M51 - 3592,02 TL
Sennheiser CX 350BT - 797,70 TLİlginizi Çekebilir Amazon’da Yılın Son Fırsatları Sayfası güncellendi: İlgi çekici fırsatları listeledik
DJI Osmo Pocket - 2432,97 TL
Duracell CEF 14 Şarj Aleti - 102,50 TL
Asus, Tuf Gaming M3 Mouse - 241,97 TL
Aerocool Core Plus ARGB işlemci soğutucu - 99,92 TL
Xigmatek SD1483 Dark Knight II işlemci soğutucu - 295,77 TL
MSI GEFORCE GTX 1650 SUPER GAMING X - 2228,46 TL
Asus GeForce Dual RTX2070S - 5571,86 TL
MSI X470 GAMING PRO MAX 1300,55 TL
HyperX Cloud II - 802,05 TL
iPhone 11 ön arka koruyucu – 52,20 TL
Logitech G213 Klavye - 331,08 TL
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
"yılın son fırsatları, yılın ilk fırsatları, yılın sonraki fırsatları..."
Gider vergisini basar amazon.com'dan alırım daha iyi..
Amazon kutu tasarımı üzerinde çok fazla düşünmüştür.. gülümseme hiç bu kadar basit ve güçlü bir şekilde vurgulanamaz.. bir çizgi ama içinde mutluluk var.. yan tarafta minik bir mimik kurye kutuyu ters tutması durumunda simge mutsuzluk yerine, anlamsız ifade takınıyor.. insan istemsiz kutuyu düzeltme ihtiyacı duyuyor.. genelde kurye kutuyu gülümseme şeklinde taşıyor bu durumda ilginç, diğer ürünlerin kutuları çuval gibi taşınıyor..
karton kutu plastik koli bandı yerine kağıt bantla yapıştırılıyor.. bu durum kullanıcıya gösterilen değeri gösteriyor.. kutu içerisinde ürünün deforme olmaması için genelde atık kağıt desteği veya hava baloncukları kullanılır ki, daha ürünü açmadan memnuniyet doksanlara ulaşıyor ve çevreye gösterilen hassasiyet vurgusu yapılıyor.. günümüz imkan ve koşullarına göre mükemmel ambalajlama..