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    Amazon'da elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları

    Amazon Türkiye'de bazı ürünlerde yılın ilk indirimleri başladı. İndirime giren ürünleri sizin için listeledik. Bu ürünler, diğer e-ticaret sitelerine göre daha uygun fiyata satılıyor.
    4 gün
    7,2b
    1
    19
    Web Siteleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon'da elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları
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    Amazon Türkiye, 2020’nin son günlerini Yılın Son Fırsatları ismindeki kampanya ile kapattı. Kampanya boyunca çok sayıda ürün, büyük oranda indirime girdi. Amazon’da kampanya dönemi bitti ancak şu an bazı elektronik ürünlerde yeni indirimler başladı.

    Amazon’daki elektronik ürünlerin fiyatlarını diğer sitelerle karşılaştırdık ve uygun fiyatlı olanları listeledik. Bu ürünler diğer sitelere göre en ucuza Amazon’da satılıyor. Bu ürünleri hem diğer sitelere göre ucuza alacaksınız hem de Amazon güvencesi, hızlı kargo ve iade kolaylığı imkanına sahip olacaksınız.

    Ayrıca Bkz. "Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı"

    Yılın ilk fırsatlarından sizin için seçtiğimiz ürünlerin yanı sıra diğer indirimler için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

    Elektronik Ürünlerde Günün Fırsatları

    Elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları:

    Oppo A73 – 2534,68 TL

    Samsung Galaxy M21 - 2483,76 TL

    Samsung Galaxy M51 - 3592,02 TL

    Sennheiser CX 350BT - 797,70 TL

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon’da Yılın Son Fırsatları Sayfası güncellendi: İlgi çekici fırsatları listeledik

    DJI Osmo Pocket - 2432,97 TL

    Duracell CEF 14 Şarj Aleti - 102,50 TL

    Asus, Tuf Gaming M3 Mouse - 241,97 TL

    Aerocool Core Plus ARGB işlemci soğutucu - 99,92 TL

    Xigmatek SD1483 Dark Knight II işlemci soğutucu - 295,77 TL

    MSI GEFORCE GTX 1650 SUPER GAMING X - 2228,46 TL

    Asus GeForce Dual RTX2070S - 5571,86 TL

    MSI X470 GAMING PRO MAX 1300,55 TL

    HyperX Cloud II - 802,05 TL

    iPhone 11 ön arka koruyucu – 52,20 TL

    Logitech G213 Klavye - 331,08 TL



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Victoriou_S 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O pili şarj eden alete geçen ay 90 lira ödedim. İndirimle 103 diyor yazık. (aldığım yer amazon)
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    kojiro (Hyuga Kojiro) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kutuları beğenmeyenler için keşke satın alma ekranında bana poşet içinde boş boş sallandırarak gönderin diye kutucuk koysalar da onlar da rahatlasa biz de rahatlasak.
    Kutuları beğenmeyenler için keşke satın alma ekranında bana poşet içinde boş boş sallandırarak gönderin diye kutucuk koysalar da onlar da rahatlasa biz de rahat...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    nuksws_99 (dasasd ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    gayet kaliteli, sen hbnin gönderiş şeklini görmemişsin herhalde. Kutu yamuk, kutusuz geliyor. Amazon kutusu Amerika'dan bile çiziksiz geliyor.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu amazonda da fırsatlar hiç bitmiyor.
    "yılın son fırsatları, yılın ilk fırsatları, yılın sonraki fırsatları..."
    Yanıtla +1
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    maxpeck 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Amazon Tr eskisi gibi değil çok fazla sipariş iptali gelmeye başladı fiyat hatası, temin edilemedi vs.
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    ahmetbmyo (ahme t) 3 gün ( Mesaj Silindi ) maxpeck
    Amazon rekabetçi fiyatlar ve ürün çeşitliliği olmadan zor yurtdışında ki ürün çeşitliliği olmadan zor aldığın bir ürün kendilerinde yoksa hepsi burada ve gitti gidiyordan temin edip yollayabilir Ler türk mantığı müşteri kaçmasın
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Amazon iPhone 12'yi satışa çıkarmayacak herhalde.
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    CoreXXX (fatih tat) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha ucuz olmasının sebebi aslında amazonun komisyonu elektronikte yüzde 6. Diğer siteler yüzde 12 ila yüzde 18 arası komisyon alıyor. Buda fiyatlara indirim olarak yansıyor. E ticaret yapıyorum bende ama elektronik yok bizde. Komisyonları görüyoruz tabi
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    Normandia_06 (Yalçın ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aşırı kazık fiyatlar ! Bizim firmalar adam olmayacak.
    Gider vergisini basar amazon.com'dan alırım daha iyi..
    Yanıtla +2
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    Victoriou_S 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O pili şarj eden alete geçen ay 90 lira ödedim. İndirimle 103 diyor yazık. (aldığım yer amazon)
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    kojiro (Hyuga Kojiro) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Victoriou_S
    Reis sen 90'a aldın diye her indirimde 90'ın altına düşecek diye bir kaide yok. Her şeyi dolara bağlamaya da gerek yok. Satıcı keyfi olarak da zam yapabilir. Belki sen daha fazla indirimle aldın şimdi indirim daha az.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Victoriou_S
    73 e inmişti prime indirimlerinde aldim
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    kojiro (Hyuga Kojiro) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kutuları beğenmeyenler için keşke satın alma ekranında bana poşet içinde boş boş sallandırarak gönderin diye kutucuk koysalar da onlar da rahatlasa biz de rahatlasak.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    ankaland (mehmet yok) 4 gün ( Mesaj Silindi ) kojiro
    kutuları beğenmeyen arkadaşlar herhalde konteynır ile ürün teslimi bekliyor.. hani şu uluslararası yük gemilerinde kullanılan konteynırlar olur ya işte ondan.. "flash bellek aldın" konteynır ile treyler kapına yanaşacak vinç konteynırı indirecek, "abi belleği getirdik" diyecekler:))
    Amazon kutu tasarımı üzerinde çok fazla düşünmüştür.. gülümseme hiç bu kadar basit ve güçlü bir şekilde vurgulanamaz.. bir çizgi ama içinde mutluluk var.. yan tarafta minik bir mimik kurye kutuyu ters tutması durumunda simge mutsuzluk yerine, anlamsız ifade takınıyor.. insan istemsiz kutuyu düzeltme ihtiyacı duyuyor.. genelde kurye kutuyu gülümseme şeklinde taşıyor bu durumda ilginç, diğer ürünlerin kutuları çuval gibi taşınıyor..
    karton kutu plastik koli bandı yerine kağıt bantla yapıştırılıyor.. bu durum kullanıcıya gösterilen değeri gösteriyor.. kutu içerisinde ürünün deforme olmaması için genelde atık kağıt desteği veya hava baloncukları kullanılır ki, daha ürünü açmadan memnuniyet doksanlara ulaşıyor ve çevreye gösterilen hassasiyet vurgusu yapılıyor.. günümüz imkan ve koşullarına göre mükemmel ambalajlama..
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    3600 liralık m51'de bile gorilla glass 3 var yav. İnsanın o paraya gg3 alası gelmiyor.
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    the most important thing 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Abi bu kutular insanı harbiden soğutuyor, yani niye düz karton bari daha hoş duracak bir şey yapın
    3 Yanıt Yanıtla
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    nuksws_99 (dasasd ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    gayet kaliteli, sen hbnin gönderiş şeklini görmemişsin herhalde. Kutu yamuk, kutusuz geliyor. Amazon kutusu Amerika'dan bile çiziksiz geliyor.
    Yanıtla +9
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    mert1907 (Mert Karakoç) 4 gün ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Bence kutulamaları gayet iyi. Geçen ay flash bellek aldım, ufacık bellek için koskoca kutulama yapmişlar içi oluklarla dolu.
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    ankaland (mehmet yok) 4 gün ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    insan gülümseme gördüğünde içgüdüsel olarak beyin serotonin salgılar.. bence amazon simgesi ve karton tasarımı çok iyi.. sadeliğin mükemmelliği.. sonuçta kutuyu satın almıyoruz.. ama gülümseme ile gelen kutu güven oluşturuyor..
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