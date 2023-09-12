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    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: Philips Airfryer indirimde!

    Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş fırsatları devam ediyor. Sadece bugüne özel indirimleri listeledik. Philips Airfryer XXL modelindeki indirim dikkat çekiyor.       
    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: Philips Airfryer indirimde Tam Boyutta Gör
    Amazon'un 12 Eylül'de başlayan Okula ve Şehre Dönüş indirimleri 18 Eylül'e kadar devam edecek. Kampanya boyunca her gün belirli ürünler kısa süreliğine indirime giriyor. Bugün saat 16.00'ya kadar geçerli olan kısa süreli indirimlerini listeledik.

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda kırtasiyeden giyime, elektronikten gıdaya, bilgisayarlardan yapı market ürünlerine kadar pek çok kategoride önemli indirimler göze çarpıyor.

    Tüm indirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Sadece bugüne özel indirimler

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 23 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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