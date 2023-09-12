Tam Boyutta Gör Amazon'un 12 Eylül'de başlayan Okula ve Şehre Dönüş indirimleri 18 Eylül'e kadar devam edecek. Kampanya boyunca her gün belirli ürünler kısa süreliğine indirime giriyor. Bugün saat 16.00'ya kadar geçerli olan kısa süreli indirimlerini listeledik.

Amazon Airfryer indirimleri başladı: İndirimli Airfryer modelleri 6 gün önce eklendi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda kırtasiyeden giyime, elektronikten gıdaya, bilgisayarlardan yapı market ürünlerine kadar pek çok kategoride önemli indirimler göze çarpıyor.

Tüm indirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Sadece bugüne özel indirimler

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Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: Philips Airfryer indirimde