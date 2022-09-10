Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: Hafıza kartında dikkat çeken fırsat

- Bugüne özel flaş indirimler - 10 Eylül
- Bugün saat 16.00'da başlayacak fırsatlar
- Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
- Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar
- Yorumlar
Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda elektronikten giyime, kitaptan yapı markete çok sayıda üründe indirimleri devam ediyor. İndirimler 19 Eylül'e kadar devam edecek. Bu içeriğimizde günün öne çıkan indirimleri listeliyoruz.
Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'ndan tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat ve Prime Video, Prime Gaming hizmetlerinden yararlanmak isterseniz ayda 7,90 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'ı denemediyseniz 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Bugüne özel flaş indirimler - 10 Eylül
- Kioxia EXCERIA microSD 32 GB Hafıza Kartı: 52 TL
- Contigo Byron Snapseal Termos Bardak: 334,97 TL
- Clementoni 1000 Parça Harry Potter Puzzle: 92,07 TL
- Under Armour Heathered Şapka: 246,90 TL
- Under Armour Erkek Sweatshirt: 599,90 TL
- Under Armour Kadın Eşofman Altı: 493,90 TL
- PUMA Phase Spor Çantası: 249,90 TL
- Yale Yüksek Güvenlikli Kablolu U Bisiklet Kilidi: 327,77 TL
- Nish Espresso Roma Çekirdek Kahve: 63,99 TL
Bugün saat 16.00'da başlayacak fırsatlar
- Kioxia TransMemory 32GB USB Bellek
- SanDisk Cruzer Blade 128GB USB Bellek
- SanDisk Ultra Fit 64 GB USB Bellek
- Polosmart FS29 TWS Kablosuz Kulaklık
- BISSELL 3'ü 1 Arada Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge
- Dremel 3000 Çok Amaçlı El Motoru
- BIC Fosforlu Kalem 10'lu Kutu Pembe
Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
- JBL ürünleri
- HyperX Oyuncu Aksesuarları
- Monster Gaming Notebook ve Aksesuarlar
- Dell, MSI, Gigabyte Ürünleri
- ASUS Monitörler
- HP Dizüstü Bilgisayarlar
- Seçili Lenovo Ürünleri
- Samsung Monitörler
- WD ve SanDisk Ürünleri
- Ttec Marka Kulaklıklar
- XDrive Oyuncu ve Çalışma Koltukları
- Hoover Süpürgeler & Candy Mikrodalgalar
- Philips Hue akıllı aydınlatma ürünleri
- Tineco, Ecovacs ve yeedi Robot Süpürgeler
Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar
- adidas Okula ve Şehre Dönüş fırsatları
- Defacto Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
- Levi's & Dockers Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
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- Puma Okula ve Şehre Dönüş fırsatları
- Under Armour Okula ve Şehre Dönüş fırsatları
- Camper Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
- Slazenger ürünlerinde Okula ve Şehre dönüş fırsatları
- Ayakkabılarda Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
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Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler