Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (22 Kasım)

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Amazon’da Gülümseten Cuma Haftası indirimleri devam ediyor. Hafta boyu süren fırsatların yanı sıra bazı ürünler günlük olarak indirime giriyor. Bu içeriğimizde bugün indirime giren ürünlerden öne çıkanları listeledik.

Gülümseten Cuma indirimleri Kasım sonuna devam edecek. İndirime giren tüm ürünler için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda sadece bugün indirime giren ürünleri listeledik. Ürünlerin kampanyalı stokları bittikten sonra fiyatı artabilir.

https://www.amazon.com.tr/blackfriday

Bugün indirime giren ürünlerden öne çıkanlar:

-Boo Game Ranger G Grand Oyuncu Koltuğu Turuncu: 1124,93 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07KKH9DW8

Saat 23.00’e kadar geçerli.

-Asus ROG Strix RX570 8GB: 1551 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07XH69LKM

Saat 23.00’e kadar geçerli.

-ASUS TUF VG27WQ1B Kavisli FreeSync Premium 27" Monitör: 2799 TL

www.amazon.com.tr/dp/B089SQ5L6T

Saat 23.00’e kadar geçerli.

-Asus 23,8” Va24Ehe Ips,Freesync 1920X1080 5Ms,75Hz Monitör: 994 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07ZTJXBJW

Saat 23.00’ kadar geçerli.

-Harman Kardon Neo Bluetooth Hoparlör: 690 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07XQZ7N24

6 Aralık saat 24.00’e kadar geçerli.

-Pieces Pcella Hood Noos Kadın Bere: 27,22 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07WXC2JCK

Saat 23.00’e kadar geçerli.

-Belkin USB Type-C örgülü 2m kablo: 24,90 TL

www.amazon.com.tr/dp/B085Y8LRDS

Saat 23.00’e kadar geçerli.

-Philips Hue GO + Bridge Özel Başlangıç Seti: 669,90 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07R68HSDG

-Dove 100 gr katı sabun: 4,3 TL

www.amazon.com.tr/deal/9542984e?showVariations=true

Prime’a özel. Saat 23.00’e kadar geçerli.

-L'Oréal Paris Elseve Mor Şampuan ve Bakım Seti 3 Paket (3 x 3 Adet): 59,90 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08KHFT7BS

Saat 23.00’e kadar geçerli

-Bosch Professional L-Boxx 102 Takım Çantası: 224,99 TL

www.amazon.com.tr/dp/B077Y79K54

Prime’a özel. Saat 23.00’e kadar geçerli.

-Ariel 3'ü 1 Arada Pods 15 Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı: 29,93 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08649YWS8

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Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (21 Kasım)

Saat 24.00’e kadar geçerli.

-LEGO® Marvel Avengers Hulk Helikopterle Kurtarma 76144 Yapım Seti (482 Parça): 374 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07RB6NKW1

Prime’a özel. Saat 23.00’e kadar geçerli.

-LEGO® Minecraft™ Yün Çiftliği 21153 Yapım Oyuncağı (260 Parça): 107 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07NDB4L48

Saat 23.00’e kadar geçerli.

-BiggDesign Faces Cüzdan: 69,90 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08BZCS8L7

Saat 23.00’e kadar geçerli.

-Kare marka aydınlatma ürünlerinde fırsat

www.amazon.com.tr/auto-dlp/95d096cd?marketplaceId=A33AVAJ2PDY3EV&showVariations=false

23 Kasım 01.00’e kadar geçerli.

-Oral-B 75 ml Diş Eti ve Diş Minesi Onarım Ekstra Ferahlık Diş Macunu: 14,91 TL

www.amazon.com.tr/dp/B0864C3NKD

Saat 23.00’e kadar geçerli.

-Oral-B D2010K Çocuklar Için Pilli Diş Fırçası, Disney Prenses Temalı: 63,62 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07B58PPZ6

-LUNA Mini 2 Yüz Masajı ve Temizleme Cihazı: 699 TL

www.amazon.com.tr/dp/B018T7DHWI

Saat 18.00’e kadar geçerli.

-Energizer UE10008-SR Energizer UE10008 10000mAh Powerbank: 60,73 TL

Prime’a özel. Saat 19.00’a kadar geçerli.

www.amazon.com.tr/dp/B07H4Y8WN9

-Fairy Hepsi Bir Arada 100, Bulaşık Makinesi Deterjanı Limonlu: 80,90 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07X4168MN

Saat 24.00’e kadar geçerli.

-Markakanvas Metal Duvar Saati: 97,43 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08L6YW177

Saat 23.00’e kadar geçerli.

-Veramaya BZBZL1017 Dekoratif At Büst: 52,28 TL

www.amazon.com.tr/dp/B085RNX8P8

Saat 23.00’e kadar geçerli.

-Dewalt Dwe315Kt Çok Amaçlı Makine: 1336 TL

www.amazon.com.tr/dp/B00FQZK9LE

Saat 23.00’e kadar geçerli.

-Signal White Now Diş Macunu, 75 Ml: 12,90 TL

www.amazon.com.tr/dp/B084XSZ1PF

Prime’a özel. Saat 23.00’e kadar geçerli.

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