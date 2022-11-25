Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (25 Kasım)

Tüketicilerin merakle beklediği Black Friday günü sonunda geldi. E-ticaret platformlarında bugüne özel indirimler başladı. Biz de Amazon'da bugünün öne çıkan indirimlerini listeledik.
Black Friday günü bugün bitecek ancak Amazon'da indirimler devam edecek. Gülümseten Kasım Fırsatları, 30 Kasım'da sona erecek.
Öne çıkan indirimler
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