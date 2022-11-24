Black Friday'de indirime giren telefon modelleri

Şimdiye dek elektronikten süpermarkete kişisel bakımdan temizlik ürünlerine kadar onlarca kategorinden birçok üründe çeşitli kampanyalara tanıklık ettik. Ancak birçok kişinin özellikle takip ettiği bir kategori var ki o da 2022 Black Friday telefon indirimleri. Özellikle de Black Friday iPhone indirimleri birçok kişi tarafından takip ediliyor. Peki Kara Cuma'da indirime giren akıllı telefonlar neler? İşte Amazon'da %20'ye varan indirimlerin olduğu o telefon modelleri
Black Friday indirimlerindeki telefonlar
- POCO M5s, 6GB RAM, 128GB Hafıza, Mavi - 7.299 TL
- Reeder P13 Blue Max Lite 2022 2 GB RAM, 32 GB Hafıza - 1.750 TL
- Samsung Galaxy A52 128GB | 8 GB RAM - 7.991 TL
- OPPO A15s Akıllı Telefon, 64 GB Hafıza, 4 GB RAM - 4.139 TL
- GENERAL MOBILE GM21 Plus Tek SIM Akıllı Telefon, 64GB, Yeşil - 3.292 TL
- 2022 Apple iPhone SE (128 GB) - (PRODUCT) RED (3. nesil) - 16.982 TL
- Apple iPhone 12 (256 GB) - Yeşil - 25.611 TL
- POCO X4 GT 8GB RAM 256GB ROM, Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili) - 13.185 TL
- Xiaomi Redmi 9C 4GB Ram Cep Telefonu, 128GB Depolama, Mavi - 4.320 TL
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