Black Friday'de indirime giren telefon modelleri

Tam Boyutta Gör Yılın merakla beklenen indirim dönemi Black Friday resmen başladı. Kasım ayı itibariyle süren indirimler, Kara Cuma'da da hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki efsane cuma telefon indirimleri de tüm hızıyla sürüyor.

Şimdiye dek elektronikten süpermarkete kişisel bakımdan temizlik ürünlerine kadar onlarca kategorinden birçok üründe çeşitli kampanyalara tanıklık ettik. Ancak birçok kişinin özellikle takip ettiği bir kategori var ki o da 2022 Black Friday telefon indirimleri. Özellikle de Black Friday iPhone indirimleri birçok kişi tarafından takip ediliyor. Peki Kara Cuma'da indirime giren akıllı telefonlar neler? İşte Amazon'da %20'ye varan indirimlerin olduğu o telefon modelleri

Black Friday indirimlerindeki telefonlar

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Efsane Cuma'da Black Friday 2022 telefon indirimleri