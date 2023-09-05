Amazon'da günün öne çıkan indirimleri

Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye'de Okula ve Şehre Dönüş indirimleri başladı. 4 Eylül'de başlayan indirimler 18 Eylül'de sona erecek.

Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş indirimleri başladı! 1 gün önce eklendi

Kampanya boyunca kırtasiyeden giyime, elektronikten gıdaya, bilgisayarlardan yapı market ürünlerine kadar pek çok kategoride önemli indirimler göze çarpıyor.

İndirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Çok sayıdaki üründe 18 Eylül'e kadar indirim uygulanıyor. Bazı ürünler ise günün belirli saatlerinde kısa süreliğine indirime giriyor. Bugün saat 16.00'ya kadar geçerli indirime giren ürünleri listeledik.

Günün Flaş Fırsatları

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