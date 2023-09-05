Amazon'da günün öne çıkan indirimleri

Kampanya boyunca kırtasiyeden giyime, elektronikten gıdaya, bilgisayarlardan yapı market ürünlerine kadar pek çok kategoride önemli indirimler göze çarpıyor.
İndirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Çok sayıdaki üründe 18 Eylül'e kadar indirim uygulanıyor. Bazı ürünler ise günün belirli saatlerinde kısa süreliğine indirime giriyor. Bugün saat 16.00'ya kadar geçerli indirime giren ürünleri listeledik.
Günün Flaş Fırsatları
- Tefal EY8018 Easy Fry & Grill & XXL Airfryer: 5.499 TL
- Grundig 3,9 Litre Airfryer: 1.849 TL
- DJI Mini 3 Pro Fly More Kit Plus: 8.339 TL
- SteelSeries Arctis 7P Wireless Gaming Kulaklık: 4.099 TL
- BenQ Zowie XL2546K 24.5 0,5ms 240Hz Monitör: 14.299 TL
- Grundig VCC 7870 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2.100 TL
- Xiaomi Mi Heater Tower Lite White EU: 1.949 TL
- Einhell TE-VC 18 Li Solo Şarjlı Süpürge: 1.365 TL
- LEGO® Technic BATMAN – BATMOBİL 42127: 1.348 TL
- Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı: 1.699 TL
- PUMA Fundamentals Sports Bag M Unisex Yetişkin Spor Çantası: 599 TL
- Tommy Hilfiger Skate Canvas Es Spor Ayakkabı Erkek: 1.359 TL
- Crocs Unisex Yetişkin Crocband Flip Parmak arası terlik: 504 TL
- Jumbo Procook Düdüklü Tencere Seti 4 ve 6 lt: 3.779 TL
- adidas Tr-Es Wv Sho Şort Erkek: 499 TL
- PUMA NRGY Comet Unisex Yetişkin Koşu Ayakkabısı: 1.124 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.