Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: Xiaomi scooter indirimde!

- Bugüne özel flaş indirimler - Eylül
- Tablet bilgisayarlarda öne çıkan indirimler
- Notebooklarda öne çıkan indirimler
- Elektronik kategorisinde öne çıkan indirimler
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Amazon’un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor. Okul ürünlerinden elektroniğe, giyimden kişisel bakıma kadar çok sayıda kategoride indirim dikkat çekiyor.
Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamındaki indirimler 6 Eylül saat 08.00’e kadar Prime’a özel olacak. İndirimler herkese açılmadan önce ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olarak indirimlerden faydalanabilirsiniz. Daha önce Prime üyeliği başlatmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Prime’a üyeliği sayesinde Prime’a özel indirimlerin yanı sıra hızlı kargo, aynı gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Bugüne özel flaş indirimler - Eylül
- Xiaomi Mi Electric Scooter 3
- Tefal UW4842 Extent Power Premium Elektrikli Süpürge
- Stanley Klasik Vakumlu Termos 1,9 Lt
- Mack MCC-301 14.1" PROLITE Notebook Çantası
- Fakir Kaave Uno Pro Türk Kahvesi Makinesi
- Braun Texstyle 7 Buharlı Ütü
- Karaca Future Granit Izgara ve Tost Makinesi
- Under Armour Charged Assert 9 Koşu Ayakkabısı
- Under Armour Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı Kadın
- Under Armour Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı Kadın
- adidas STREETCHECK Erkek Ayakkabı
- CAMPER CRCLR Ayakkabı Erkek
- PUMA Unisex Yetişkin Plus Sırt Çantası
- Puma Fundamentals Sports Bag XS Spor Çanta
- Puma Unisex Yetişkin individualRISE Çanta
Tablet bilgisayarlarda öne çıkan indirimler
- Lenovo Tab M10 FHD Plus 2. Nesil: 2.699 TL
- Samsung Galaxy Tab A8: 2.799 TL
- Lenovo Yoga Tab 11 YT-J706F: 5.899 TL
- Lenovo Tab P11 TB-J606F: 6.099 TL
- Samsung Galaxy Tab S8+: 14.199 TL
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: 17.599 TL
Notebooklarda öne çıkan indirimler
- Lenovo IdeaPad 1 Celeron N4020: 3.599 TL
- HP 15s-fq3017nt Celeron N4500: 3.899 TL
- HP 14s-dq2006nt Core i5-1135G7: 7.999 TL
- Huawei MateBook D15 Core i5 1135G7: 9.949 TL
- ASUS X515EP-EJ339 Core i5-1135G7 MX330: 10.199 TL
- MSI MODERN 14 B5M-071XTR Ryzen 5 5500U: 11.199 TL
- Dell Inspiron 3511 Core i5-1135G7 MX350: 11.899 TL
- Acer Nitro 5 AN515-55 Core i5-10300H RTX 3050: 14.434,55 TL
- HP Pavilion Gaming Core i5-11300H RTX 3050: 14.999 TL
- Lenovo IdeaPad Flex 5 Dokunmatik Core i5-1135G7 MX450: 14.999 TL
- Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600H RTX 3050: 15.499 TL
- MSI BRAVO 15 B5DD-209XTR Ryzen 7 5800H RX5500M: 17.799 TL
- HP Victus 16-e0029nt Ryzen 5 5600H RTX 3050 Ti: 18.299 TL
- Acer Predator Triton 300 SE Core i7-11370H RTX 3060: 24.999 TL
- HP OMEN 15 Core i7-10870H RTX 3070 1TB SSD: 31.967 TL
Elektronik kategorisinde öne çıkan indirimler
- Corby CX007 Zoom Pro Smart Drone: 449,20 TL
- Samsung QE55Q70BATXTK 4K Q70B QLED TV: 16.399 TL
- TCL 65P615 65 inç Android 4K LED TV: 9.999 TL
- Philips 32PFS6805/62 32'' LED Smart TV: 3.431 TL
- Philips 50PUS7906 4K Android LED TV: 9.091 TL
- HyperX Cloud Core Wireless (DTS) Oyuncu Kulaklığı: 1.049 TL
- HyperX Cloud II Wireless 7.1 Oyuncu Kulaklığı: 2.196,80 TL
- xDrive 15'Li Profesyonel Oyuncu Koltuğu: 2.599 TL
- Logitech G G402 Hyperion Fury Oyuncu Mouse: 447,55 TL
- Logitech G102 Oyuncu Mouse: 193 TL
- Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12GB: 8.990 TL
- Sapphire NITRO+ AMD RX 6700 XT 12 GB: 9.989 TL
- Sony WH1000XM4L Kulaklık: 4.899 TL
- Samsung Odyssey G3 1 ms 144 Hz Monitör: 3.199 TL
- ASUS VP28UQGL 28" 4K Monitör: 5.993 TL
- Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı USB-C: 162,20 TL
- Samsung T7 Touch 1 TB Taşınabilir SSD: 3.199,00TL
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
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Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler