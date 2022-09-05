Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: Xiaomi scooter indirimde!

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Amazon’un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor. Okul ürünlerinden elektroniğe, giyimden kişisel bakıma kadar çok sayıda kategoride indirim dikkat çekiyor.

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamındaki indirimler 6 Eylül saat 08.00’e kadar Prime’a özel olacak. İndirimler herkese açılmadan önce ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olarak indirimlerden faydalanabilirsiniz. Daha önce Prime üyeliği başlatmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Prime’a üyeliği sayesinde Prime’a özel indirimlerin yanı sıra hızlı kargo, aynı gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

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Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

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Amazon'da günün öne çıkan indirimleri 5 Eylül 2022