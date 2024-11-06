Amazon'da iPhone 12 ve iPad bu akşama özel indirime girdi: Bu akşama özel tüm indirimler!

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- iPhone 12 128 GB Siyah: 31.049 TL
- 2021 iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 64 GB) - Uzay Grisi (6. nesil): 24.999 TL
- RØDE Wireless GO II Single, Tek Kanallı, Kayıt Edicili Telsiz Mikrofon Sistemi: 9.032 TL
- iPhone 15 Plus (6.7) İle Uyumlu İçi Kadife Silikon Kılıf: 98 TL
- Minesk iPhone 15 Pro Max için Magsafe'li Kılıf: 263 TL
- wuw X181 Type-C To Lightning Hızlı Sarj ve Dosya Aktarım Kablosu 1 Metre: 179 TL
- wuw X76 1A Sarj ve Dosya Aktarım Kablosu 1 Metre (Micro USB): 99 TL
- Russell Hobbs Espresso Makinesi: 5.549 TL
- SMEG 50'S STYLE Retro Beyaz Stand Mikser: 28.755 TL
- Grundig MS 7130 L Tıraş Makinesi: 599 TL
- LEGO® Technic Ford Mustang Shelby® GT500® (544 Parça): 1.299 TL
- LEGO® City Tren İstasyonu 60335 (907 Parça): 2.249 TL
- Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü 33 Yıkama Limon Kokulu: 144 TL
- Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü 22 Yıkama Limon Kokulu: 148 TL
- Hauck Rapid 4D Air bebek arabası: 4.024 TL
- Karaca Şile Çelik Tencere Set 8 Parça: 1.999 TL
- Contigo Cortland Autoseal Tritan Suluk,Gri,720 ml: 550 TL
- Lava Döküm Yuvarlak Kızartma Tavası, Metal Kulplu, 26 cm: 1.399 TL
- KARACA Biogranit Sare 13 Parça Tencere Seti: 2.079 TL
- İndigo Puf-Mavi Baskılı 40x40x40 cm: 999 TL
- PAPILLOW Luxury Cotton Pamuk Yastık 50*70cm: 699 TL
- Doğuş Yeşil Çay, Tarçınlı-Karanfilli, 12'li Paket (12 x 20 Adet): 174 TL
- Doğuş Form Çayı, Kiraz Saplı, 12'li Paket (12 x 20 Adet): 171 TL
- Milka Choco Wafer Çikolatalı Gofret 150 gr - 14 Adet: 1.123 TL
- Olips Stick Limon Portakal Aromalı Şekerleme 28 gr - 288 Adet: 3.150 TL
- Gençlik Fantastik Romanları Takım Set (3 Kitap): 394 TL
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über