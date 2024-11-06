Amazon'da iPhone 12 ve iPad bu akşama özel indirime girdi: Bu akşama özel tüm indirimler!

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Tam Boyutta Gör Amazon Gülümseten Kasım fırsatları devam ediyor. Kampanyalar 30 Kasım’a kadar devam edecek. Kampanya dönemi boyunca her gün belirli saatlerde ve seçili ürünlerde Flaş Fırsatlar kampanyası yapılıyor.

Flaş Fırsatlar, diğer indirimlere ek olarak kısa süreliğine geçerli ve stoklarla sınırlı fırsatlar olduğu için indirimleri yakalamak için acele etmenizde fayda var. Prime üyeleri, Flaş Fırsatlar’a 30 dakika erken erişim şansı elde ediyor. Prime'ı 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

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Flaş Fırsatlar haricinde yüzbinlerce üründe en düşük fiyatlar sunuluyor. Üstelik Amazon en düşük fiyat garantisi verdiği için başka sitede daha düşük fiyata bulursanız aradaki farkı iade ediyor. İndirimli tüm ürünler ve kampanya detayları için aşağıdaki linki ziyaret edebilrisiniz.

Gülümseten Kasım İndirimleri

Amazon'da Kısa Süreliğine Geçerli Flaş Fırsatlar

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Gerçek indirimleri bulmak için saatler harcamanıza gerek yok. Tüm sitelerdeki gerçek indirimlere ulaşmak için DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar

📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://whatsapp.com/channel/0029Va8Yr1KDDmFXAqZVvX2V

📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm

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