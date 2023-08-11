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    Amazon'da "Moda Ürünlerinde Gülümseten Yaz İndirimleri" başladı

    Amazon Türkiye'de Moda Ürünlerinde Gülümseten Yaz İndirimleri başladı. 11-18 Ağustos tarihlerinde 50 bini aşkın giyim ürününde indirimler olacak.                
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    Amazon'da 'Moda Ürünlerinde Gülümseten Yaz İndirimleri' başladı Tam Boyutta Gör
    Geçen ay Prime Day indirimlerinde çarpıcı indirimler sunan Amazon’da şimdi de “Moda Ürünlerinde Gülümseten Yaz İndirimleri” başladı. Popüler markaların giyim ve aksesuarlarında avantajlı fiyatlar sunuluyor. Kampanya 18 Ağustos'ta sona erecek.

    Aralarında Adidas, Puma, Under Armour, Levis, Tommy Hilfiger, Calvin Klein gibi markaların bulunduğu kampanyada 50 bini aşkın modelde indirim mevcut. İndirimli ürünlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

    Öne Çıkan İndirimler

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