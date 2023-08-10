Ev interneti faturasını Vodafone Pay ile ödeyenlere 40 tl iade

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye’nin ödeme uygulaması Vodafone Pay’de yeni bir kampanya başladı. Vodafone Ev İnterneti faturasını, Vodafone Pay mobil uygulamasındaki “Fatura Öde” özelliğini kullanarak ödeyen müşterilere 40 TL iade edilecek.

40 TL iade, ödeme yapıldıktan sonraki ayın ilk 14 günü içinde müşterilerin Vodafone Pay Kart’ına yatırılacak. Hediye edilen 40 TL’lik bakiyeyi dilediğiniz yerde harcayabilirsiniz

Vodafone Pay kullanıcı sayısı 4,5 milyona çıktı

Vodafone Pay’i 12 yaş üstü herkes kullanabiliyor ve fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olabiliyor. Tüm operatördeki kullanıcılar bu hizmetten yararlanabiliyor. Üstelik hiçbir bankada hesabı bulunmayan müşteriler de Vodafone Pay ile ödeme yapabiliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 4,5 milyona ulaştı.

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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone Pay olarak, telekomünikasyon ve finansal teknoloji sektörlerinin güçlü yanlarını bir potada eriterek müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. 12 yaş üstü herkesin operatörden ve banka müşterisi olup olmamaktan bağımsız olarak kullanabildiği Vodafone Pay, fatura ödenmesinden oyun içi satın almaya kadar pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor. Yeni kampanyamızda Vodafone Pay mobil uygulamasının ‘Fatura Öde’ özelliğini kullanarak Vodafone Ev İnterneti faturasını ödeyen müşterilerimize 40 TL iade ediyoruz. Vodafone olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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