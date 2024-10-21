Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı: %80'e varan fırsatlar

- Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı
- Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimleri
- Yorumlar
Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı
Epic Games Store'da Cadılar Bayramı İndirimleri nihayet başladı ve korku ve gerilim temalı oyunlar oyunlarda %80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemlerde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İndirimlerin son tarihi ise 1 Kasım.
Kampanya kapsamında Alan Wake 2, 912 TL yerine 456 TL, Dead Island 2, 1.150 TL yerine 805 TL, Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition, 1.085 TL yerine 434 TL ve Frostpunk, 49 TL yerine 7,35 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. İndirime giren oyunlardan öne çıkanları aşağıda bulabilirsiniz. Tüm oyunları da burada bulabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|The Long Dark
|59 TL
|29,50 TL (-50%)
|The Outlast Trials
|269 TL
|180,23 TL (-33%)
|Dead Island 2
|1.150 TL
|805 TL (-30%)
|Alan Wake 2
|912 TL
|456 TL (-50%)
|Among Us
|8 TL
|4,80 TL (-40%)
|Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition
|1.085 TL
|434 TL (-60%)
|Frostpunk
|49 TL
|7,35 TL (-85%)
|BIOMUTANT
|189 TL
|47,25 TL (-75%)
|Outlast 2
|49 TL
|7,35 TL (-85%)
|Remnant: From the Ashes
|950 TL
|285,17 TL (-70%)
|Vampire: The Masquerade – Swansong
|179 TL
|44,75 TL (-75%)
|The Outer Worlds
|749 TL
|374,50 TL (-50%)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)