Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı: %80'e varan fırsatlar

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Tam Boyutta Gör Her hafta ücretsiz oyunlar veren ve indirim dönemleriyle de gündeme gelen Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimleri başladı. Kampanya kapsamında pek çok popüler yapım, %80'e varan indirimle sunuluyor. İşte Epic Games Store Cadılar Bayramı indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar…

Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı

Epic Games Store'da Cadılar Bayramı İndirimleri nihayet başladı ve korku ve gerilim temalı oyunlar oyunlarda %80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemlerde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İndirimlerin son tarihi ise 1 Kasım.

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Kampanya kapsamında Alan Wake 2, 912 TL yerine 456 TL, Dead Island 2, 1.150 TL yerine 805 TL, Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition, 1.085 TL yerine 434 TL ve Frostpunk, 49 TL yerine 7,35 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. İndirime giren oyunlardan öne çıkanları aşağıda bulabilirsiniz. Tüm oyunları da burada bulabilirsiniz.

Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimleri Oyun Normal fiyatı İndirimli Fiyatı The Long Dark 59 TL 29,50 TL (-50%) The Outlast Trials 269 TL 180,23 TL (-33%) Dead Island 2 1.150 TL 805 TL (-30%) Alan Wake 2 912 TL 456 TL (-50%) Among Us 8 TL 4,80 TL (-40%) Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.085 TL 434 TL (-60%) Frostpunk 49 TL 7,35 TL (-85%) BIOMUTANT 189 TL 47,25 TL (-75%) Outlast 2 49 TL 7,35 TL (-85%) Remnant: From the Ashes 950 TL 285,17 TL (-70%) Vampire: The Masquerade – Swansong 179 TL 44,75 TL (-75%) The Outer Worlds 749 TL 374,50 TL (-50%)

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Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı