Amazon'da Prime Akşam Fırsatları devam ediyor: İşte bugüne özel indirimler

- Prime Akşam Fırsatları kapsamında indirime giren ürünler
- İş Bankası müşterilerine 1.000 TL’ye varan Maxipuan hediye
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Amazon'da Prime üyelerine özel Prime Akşam Fırsatları devam ediyor. Bu akşam saat 18.00'de başlayan Prime Akşam Fırsatları indirimleri bugün saat 23.45'te sona erecek.
Prime Akşam Fırsatları kapsamında indirime giren ürünler
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- Grundig KB 422600 Kişisel Blender
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İş Bankası müşterilerine 1.000 TL’ye varan Maxipuan hediye
16 Mart – 15 Nisan 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL Maxipuan, toplamda 1.000 TL’ye varan Maxipuan hediye edilecekt.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...