Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde son güne özel indirimler - 25 Temmuz

- 200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki
- Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (25 Temmuz)
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18 Temmuz'da başlayan Prime Alışveriş Festivali indirimleri bu gece sona eriyor. Elektronik, giyim, ev, yaşam, süpermarket kategorileri başta olmak üzere pek çok kategorideki indirimlerden yararlanmak için bugün son gün. İndirimler saat 23.59'a kadar devam edecek.
Prime Alışveriş Festivali boyunca flaş indirimler günlük yenilendi. Prime Alışveriş Festivali'nin son güne özel olarak bazı ürünlerde flaş indirimler devam ediyor.
İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki
Prime Alışveriş Festivali'ne özel olarak Amazon mobil uygulamasında 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinizde 50 TL hediye çeki kazanacaksınız. Bu kampanya hakkında detaylı bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Tüm indirimli ürünler: Prime Alışveriş Festivali
Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (25 Temmuz)
Elektronik ürünlerde sadece bugüne özel indirimler
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