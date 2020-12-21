Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı

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Amazon’da yeni bir kampanya başladı. Yılın Son Fırsatları olarak isimlendirilen indirimler, 31 Aralık’a kadar devam edecek. Elektronik ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor.

Bilgisayar kategorisinde yüzde 35’e varan, elektrikli ev aletlerinde yüzde 30’a varan, kıyafetlerde yüzde 70’e varan indirimler mevcut.

İndirime giren tüm ürünlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Amazon’da Yılın Son Fırsatları

Yılın Son Fırsatları’nın öne çıkan indirimleri:

Sennheiser Momentum True Wireless 2 - 1845 TL

Xiaomi M055MGN Mijia Projeksiyon Cihazı - 3409 TL

Samsung QE58Q60T 58" 4K Ultra HD TV - 7049 TL

ASUS VG248QG Gaming Monitör Full HD, 24",165Hz, G-Sync - 1770 TL

Philips 242V8A 23.8" 4ms 75Hz Monitör - 888 TL

MSI ARMOR OC AMD RX 580 8 GB Ekran Kartı - 1953 TL

ASUS X509, Intel Core i5-1035G1I Notebook - 5399 TL

Spigen USB-C SteadiBoost 27W hızlı şarj adaptörü - 128,90 TL

Anker PowerPort III Nano 20W USB-C şarj adaptörü - 161 TL

JBL Clip 3 - 338,66 TL

Oppo Realme 5i - 1999 TL

Lenovo Legion 5 Intel Core i7-10750H RTX2060 - 14599 TL

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HP 4120 Deskjet Plus AIO Yazıcı - 549 TL

Anker PowerCore III Sense 10000mAh 18W Powerbank - 158 TL

Xiaomi Redmi 20000 Mah Powerbank - 110,42 TL

DJI Mavıc Mini 2 Fly More Combo Drone Seti - 5499 TL

Yüzüklerin Efendisi (1-2-3 Tek Cilt) - 46,80 TL

Philips 50PUS8505/62 50'' (126 cm) 4K UHD LED TV - 5099 TL

Samsung Galaxy S10+ - 4799 TL

Samsung Galaxy M21 - 2299 TL

Sony WF-1000XM3 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık - 899 TL

iRobot Roomba 605 Robot Süpürge - 1545 TL

MSI Force GC20 Gamepad - 332,56 TL

MSI GTX 1660 VENTUS XS - 1953,04 TL

ASUS PRIME B450M-A - 662,33 TL

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