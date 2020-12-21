Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı

    Amazon.com.tr'de 31 Aralık'a kadar sürecek yeni bir kampanya başladı. Yılın Son Fırsatları olarak isimlendirilen kampanyanın dikkat çeken indirimleri haberimizde.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    7,6b
    11
    20
    Web Siteleri
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı
    Tam Boyutta Gör

    Amazon’da yeni bir kampanya başladı. Yılın Son Fırsatları olarak isimlendirilen indirimler, 31 Aralık’a kadar devam edecek. Elektronik ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor.

    Bilgisayar kategorisinde yüzde 35’e varan, elektrikli ev aletlerinde yüzde 30’a varan, kıyafetlerde yüzde 70’e varan indirimler mevcut.

    İndirime giren tüm ürünlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

    Amazon’da Yılın Son Fırsatları

    Yılın Son Fırsatları’nın öne çıkan indirimleri:

    Sennheiser Momentum True Wireless 2 - 1845 TL

    Xiaomi M055MGN Mijia Projeksiyon Cihazı - 3409 TL

    Samsung QE58Q60T 58" 4K Ultra HD TV - 7049 TL

    ASUS VG248QG Gaming Monitör Full HD, 24",165Hz, G-Sync - 1770 TL

    Philips 242V8A 23.8" 4ms 75Hz Monitör - 888 TL

    MSI ARMOR OC AMD RX 580 8 GB Ekran Kartı - 1953 TL

    ASUS X509, Intel Core i5-1035G1I Notebook - 5399 TL

    Spigen USB-C SteadiBoost 27W hızlı şarj adaptörü - 128,90 TL

    Anker PowerPort III Nano 20W USB-C şarj adaptörü - 161 TL

    JBL Clip 3 - 338,66 TL 

    Oppo Realme 5i - 1999 TL

    Lenovo Legion 5 Intel Core i7-10750H RTX2060 - 14599 TL  

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim!

    HP 4120 Deskjet Plus AIO Yazıcı - 549 TL

    Anker PowerCore III Sense 10000mAh 18W Powerbank - 158 TL

    Xiaomi Redmi 20000 Mah Powerbank - 110,42 TL

    DJI Mavıc Mini 2 Fly More Combo Drone Seti - 5499 TL

    Yüzüklerin Efendisi (1-2-3 Tek Cilt) - 46,80 TL

    Philips 50PUS8505/62 50'' (126 cm) 4K UHD LED TV - 5099 TL

    Samsung Galaxy S10+ - 4799 TL

    Samsung Galaxy M21 - 2299 TL

    Sony WF-1000XM3 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık - 899 TL

    iRobot Roomba 605 Robot Süpürge - 1545 TL

    MSI Force GC20 Gamepad - 332,56 TL

    MSI GTX 1660 VENTUS XS - 1953,04 TL

    ASUS PRIME B450M-A - 662,33 TL

    Sony fotoğraf makinesi ve kameralarda indirim

    Logitech kablosuz mouselarda indirim

    Baseus USB kablolarda indirim

    Bilgisayar kategorisinde indirim

    Cep Telefonları kategorisinde indirim



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    race_2007 (Muttalip Yener) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    param olsaydı MSI GTX 1660 VENTUS XS alırdım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İNDİRİM SEYYAHI 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Para varda biz mi almadık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir kaç birşeyler aldık, devam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    chemsul 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben aldım tv güzel bir indirim oldu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Görkem ! (Görkem ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    lotf için bekleme listesine katıl diyor. bi burada ekmek kuyruğu eksikti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kankixx123 (Samet Biçer) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asus Rog X570-E gaming anakart piyasa fiyatı 2600TL üstü. Şu anda sitede 2250TL. Alacaklar varsa bakabilir. F gaming de 2177TL.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Optimus01 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi stick 209'a geliyordu kart bilgimi girerken sepetten çektiler tühh be
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Magomedov (Oğuzhan ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Islak mendil aldık 5.90 a
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jeolog. (Caner AKSOY) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    lotr tek cilt 46 lira kaçırmayın
    3 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smalsrol (Volkan Küçük) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    S10plusi kacirmayin. 1 aydir kullaniyorum mukemmel otesi. Iphone 11 halt yemis
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ssbrutality +71 vedkum +61 ProfXavier +60 investing +43 khytr89 +41 palamutix +38 galaxyg +38 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +27
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    11 Kişi Okuyor (3 Üye, 8 Misafir) 4 Masaüstü 7 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7637 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon, yılın son fırsatları ve
    5 etiket daha indirim kampanya sıcak fırsat amazon türkiye Internet
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 sa. Ryzen 9 5900HX gün yüzüne çıktı: Tek çekirdekte selefine %25 fark açıyor 15 sa. Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf 15 sa. AMD Ryzen 9 5900, Ryzen 7 5800 ve Ryzen 5700G/5600G ufukta görüldü 16 sa. 65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde 16 sa. Başarılı korku oyunu Alien: Isolation, Epic Store'da ücretsiz oldu 16 sa. Nvidia Hopper ailesi ertelendi 5 nm Lovelace mimarisi geliyor 17 sa. Avrupa'da siparişe açılan Volkswagen Tiguan eHybrid'in detayları belli oldu 17 sa. AC Valhalla ve Call of Duty: Cold War'un satış sayıları açıklandı 18 sa. Mutasyon gözlenen varyant koronavirüsün yeni adı belli oldu 18 sa. Makyajlı Hyundai Kona Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 18 sa. Amazon Türkiye ilk televizyon reklamını yayınladı 19 sa. Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor 19 sa. ViewSonic üretkenlik için interaktif ekranlarını tanıttı 20 sa. TSMC’nin 5nm üretim kapasitesi Apple’a ayrıldı 20 sa. Ücretsiz bilim kurgu aksiyon macera oyunu Xenon Moon, mobil cihazlar için yayınlandı 21 sa. Samsung şeffaf ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor 21 sa. ViewSonic monitörleri renk körlüğü testlerine temel oluşturacak 22 sa. Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar 22 sa. Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye fiyatı ve özellikleri 23 sa. Samsung Galaxy A22 5G en uygun 5G telefonlarından birisi olacak 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı Sonraki Yatırımcılar Cyberpunk 2077'den dolayı, CD Projekt'e dava açmak için hazırlanıyor 1 gün Günümüz uçak motoru teknolojilerinin olumlu yönlerini harmanlayan motor: Open Rotor 1 gün Türkiye, nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi almak için Çin’e öğrenci gönderecek 1 gün Hubble, devasa Einstein halkasının müthiş görüntüsünü yakaladı 1 gün Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu 1 gün Google aramalarında yüzünüze sanal makyaj yapabileceksiniz 1 gün Hayır demeyi öğrendiğiniz mobil oyun "Say No! More" 2021'e ertelendi 1 gün Vivo V20 (2021), Snapdragon 675 ile Geekbench'te görüldü 1 gün Haftalık Oyun Önerisi 06: Guacamelee! 2 1 gün Instagram'in Tiktok benzeri kısa video özelliği Reels’a kişi etiketleri geliyor 1 gün İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi 1 gün Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Defense Grid: The Awakening 1 gün Windows 10 Aralık güncellemesi bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden oluyor 1 gün Jaeger-LeCoultre yeni Polaris Mariner Memovox/Date modellerini duyurdu 1 gün 5G'deki güvenlik açıkları akıllı telefon kullanıcılarını risk altına sokuyor 1 gün Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi 1 gün POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün Sony'den PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek açıklama 1 gün Bir zamanların en popüler oyunu Crazy Taxi'nin devam oyunu Taxi Chaos, Şubat 2021'de çıkıyor 1 gün Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu yolda Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız