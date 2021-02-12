Nicolas Cage ve John Travolta başrollü Face/Off filminin devam filmi duyuruldu

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Yönetmenliğini John Woo'nun yaptığı, senaristliğini ise Mike Werb ve Michael Colleary'nin yaptığı 1997 yılında yayınlanan Face/Off, sinema dünyasının en popüler fillerinden birisi. Günümüzde bile önemli isimler olan Nicolas Cage ve John Travolta'nın başrolünde olduğu Face/Off, sadece oyuncular ile değil sahneleri ile hâlâ popüler olan bir film. Nicolas Cage'in enteresan mimiklerine sahiplik eden bu filmin devamı duyuruldu.

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Bu yeni duyurulan Face/Off filminin yeni filminin Godzilla vs Kong filminin yönetmeni Adam Wingard üstlenecek. Bu yeni film ilk başta bir yeniden yapım olarak duyuruldu ancak birkaç saaat sonra bunun bir hata olduğu, yeni filmin Face/Off'un direkt olarak devamı olacağı açıklandı.

Bu devam filminde Nicolas Cage ve John Travolta'nın olup olmayacağı belli değil. Ancak başlangıçta yeniden yapım gibi algılanmış olmasının sebebi de farklı oyuncular ile yapılan bir devam filmi olması olabilir. Henüz bir oyuncu duyurulmadı ancak Nicolas Cage ve John Travolta'nın filmde olursa sadece küçük sahneler için olacağını söyleyebiliriz. Elbette kesin bir bilgi değil yalnızca çıkarım.

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https://screenrant.com/face-off-sequel-adam-wingard-not-remake/

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