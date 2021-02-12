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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nicolas Cage ve John Travolta başrollü Face/Off filminin devam filmi duyuruldu

    1997 yılında yayınlanan ve film sektörü için kült yapımlardan biri haline gelen Nicolas Cage ve John Travolta başrollü Face/Off filminin devam filmi duyuruldu.
    12 Şubat 2021, 16:15 (5 gün)
    3,2b
    1
    15
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Nicolas Cage ve John Travolta başrollü Face/Off filminin devam filmi duyuruldu
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    Yönetmenliğini John Woo'nun yaptığı, senaristliğini ise Mike Werb ve Michael Colleary'nin yaptığı 1997 yılında yayınlanan Face/Off, sinema dünyasının en popüler fillerinden birisi. Günümüzde bile önemli isimler olan Nicolas Cage ve John Travolta'nın başrolünde olduğu Face/Off, sadece oyuncular ile değil sahneleri ile hâlâ popüler olan bir film. Nicolas Cage'in enteresan mimiklerine sahiplik eden bu filmin devamı duyuruldu.

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    Bu yeni duyurulan Face/Off filminin yeni filminin Godzilla vs Kong filminin yönetmeni Adam Wingard üstlenecek. Bu yeni film ilk başta bir yeniden yapım olarak duyuruldu ancak birkaç saaat sonra bunun bir hata olduğu, yeni filmin Face/Off'un direkt olarak devamı olacağı açıklandı. 

    Bu devam filminde Nicolas Cage ve John Travolta'nın olup olmayacağı belli değil. Ancak başlangıçta yeniden yapım gibi algılanmış olmasının sebebi de farklı oyuncular ile yapılan bir devam filmi olması olabilir. Henüz bir oyuncu duyurulmadı ancak Nicolas Cage ve John Travolta'nın filmde olursa sadece küçük sahneler için olacağını söyleyebiliriz. Elbette kesin bir bilgi değil yalnızca çıkarım.

    Nicolas Cage ve John Travolta başrollü Face/Off filminin devam filmi duyuruldu
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    https://screenrant.com/face-off-sequel-adam-wingard-not-remake/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    strathmorea (alper ozan) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    97 de Zonguldak belediye sinemasında bu filme gittiğim arkadaşım geçen sene trafik kazasında ölmüştü. Film adını görünce direk o geldi aklıma. Filmden çıktığımızda o çocuk halimizle adamlar nasıl film yapmış yahu dediğimizi hatırlıyorum. Çok güzeldi.
    97 de Zonguldak belediye sinemasında bu filme gittiğim arkadaşım geçen sene trafik kazasında ölmüştü. Film adını görünce direk o geldi aklıma. Filmden çıktığımı...
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    1ses1 (hasan türk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    Katılıyorum. Nicolas Cage in yeni ve yakın geçmişdeki filmleri öyle dandirik ki beklenti yok gibi bir şey benim açımdan . Eski filmlerini hala dvd olarak saklarım arşivimde.
    Katılıyorum. Nicolas Cage in yeni ve yakın geçmişdeki filmleri öyle dandirik ki beklenti yok gibi bir şey benim açımdan . Eski filmlerini hala dvd olarak saklar...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    .Zatoichi. (Master Chief) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Efsanedir otesi yok. Cage ve Travolta zirve yapmıştı hele Travolta'nin kotu role geçtikten sonra yuz mimikleri ve sigara içmesi müthişti. Soundtrack kasedini bile almıştım o kadar severim bu filmi.



    Devam filmi için ise yine kadro seçimi çok önemli.
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    DARTH_BLACK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    face off filmi yayınlandığı yılda dünya genelinde ses getirişmiş ve "yüz nakli" olayının gerçek olup olmayacağı konusunda sıkça tartışmalar yapılmışdı.Hatta dönemin en çok izlenilen tartışma programı olan siyaset meydanı programının bir bölümünde tıpdaki gelişmeler içerisinde bu konu konuşulmuştu.TÜrkiye'de de yüz nakli geçtiğimiz yıllarda gerçekleşti.Yani hollywood esasen kendilerinin eriştiği teknolojileri filmlerde önceden göstermeyi seven bir yapı dolayısıyla bu tür filmleri sürekli çekip duruyorlar.80li ve 90lı yıllarda çekilen çoğu filmin içeriği zaten günümüzde şuan alışık olduğumuz teknolojik ilerlemeleri önceden haber veriyordu çünkü bunların olacağı biliniyordu.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oooo super olur
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    Cem (Cem Kaya) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk filmde Nicolas Cage'in oyunculuğunu daha beğenmiştim, özelliklede yüzleri değiştikten sonra her iki karakteri canlandırmada daha başarılı bulmuştum. Yalnız Nicolas C filmin sonunda ölmüştü diye hatırlıyorum.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Cem
    Doğru hatırlıyorsun ancak izlemeyenler için spoiler olmuş.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Her sene sıkılmadan tekrar tekrar izlediğim o film. Bu devam filmi muhabbetinde her ne yaparlarsa yapsınlar dandik bir şey de çıksa güzel bir şey de çıksa merakla bekliyorum. Dandik bir şey çıksa bile 1997 Face Off efsanesinin yerini alamaz, etkileyemez.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Reboot'u anlarım da devam filmi nasıl olacak ki? Konu olarak, olay olarak ne devam edecek? Üstelik aynı oyuncular da olmayacak. Farklı oyuncular göreceğiz. Zaten bahsi geçen oyuncular da şu an çok yaşlandılar özellikle de John Travolta uzun zamandır dede. Şöyle bir görünüp çıkacaklarsa o da sadece Travolta olabilir. Nicolas Cage'in bu filmde bir sahnesi olamaz. Flashback yapsalar da yine oyuncuların çok fazla yaşlı olduklarını söylüyoruz ki devam filmi için çok çok anlamsız. Ama gelsin bakalım çok merak ediyorum, nasıl yapacaklar, ne çekecekler.

    Bu arada filmin güzel olmasının dışında müzikleri de efsaneydi. Defalarca dinlemişimdir. Filmi de defalarca izlemişimdir. Yeni kuşaklardan özellikle Z kuşağından izlememiş olanlar varsa mutlaka baksınlar. Nicolas'ın son 10 yılda yer aldığım filmler vasat ve çöp olsalar da 90'lardan 2000'lerin ortalarına kadar güzel filmlerde yer almıştır.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Her iki oyuncunun da her filmi birbirinden güzel. Sanki siz yorumcular film ve oyunculuk eğitimi almış da en iyi film ve oyuncu kimdir iyi bilir gibi konuşuyorsunuz. Madem çok biliyorsunuz bir film setine girin de, sizi de görelim bakalım oyunculukta ne kadar iyisiniz. Sahnede olmak yorum yazmak gibi olmuyor.
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    1ses1 (hasan türk) 4 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    https://screenrant.com/nicolas-cages-worst-movies-rotten-tomatoes/

    yorum yok. İlah yaptınız adamları. Adamların oyunculuklarına kimse laf etmiyor ama senaryo ve kötü yönetmenle filmleri kötü deniyor ama bunu anlıyacaka kapasitede lazım tabi.
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    labtek38 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kod adı Kılıçbalığı, devlet düşmanı ve bu. 2000 lerin başlarında döndüre döndüre izlerdik vay be gençliğim 😁
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    1ses1 (hasan türk) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Nicolas Cage ne kadar dandirik film varsa oynuyor ne teklif geliyorsa kabul ediyor gibi bir şey. Eski filmlerinden eser yok. Eski performanslarıyla gelecek ve en önemlisi saçma sapan zorlama olmuyan bir senaryo ile gelirse izlenir. Zorlama devam filmleri her zaman berbat oluyor. Göreceğiz.
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    WB 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Cok dandik olmasina ragmen her 10 senede bir kendini tekrar izlettirmeyi basaran filmdir..
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    3159 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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