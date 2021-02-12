Nicolas Cage ve John Travolta başrollü Face/Off filminin devam filmi duyuruldu

Yönetmenliğini John Woo'nun yaptığı, senaristliğini ise Mike Werb ve Michael Colleary'nin yaptığı 1997 yılında yayınlanan Face/Off, sinema dünyasının en popüler fillerinden birisi. Günümüzde bile önemli isimler olan Nicolas Cage ve John Travolta'nın başrolünde olduğu Face/Off, sadece oyuncular ile değil sahneleri ile hâlâ popüler olan bir film. Nicolas Cage'in enteresan mimiklerine sahiplik eden bu filmin devamı duyuruldu.
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Bu yeni duyurulan Face/Off filminin yeni filminin Godzilla vs Kong filminin yönetmeni Adam Wingard üstlenecek. Bu yeni film ilk başta bir yeniden yapım olarak duyuruldu ancak birkaç saaat sonra bunun bir hata olduğu, yeni filmin Face/Off'un direkt olarak devamı olacağı açıklandı.
Bu devam filminde Nicolas Cage ve John Travolta'nın olup olmayacağı belli değil. Ancak başlangıçta yeniden yapım gibi algılanmış olmasının sebebi de farklı oyuncular ile yapılan bir devam filmi olması olabilir. Henüz bir oyuncu duyurulmadı ancak Nicolas Cage ve John Travolta'nın filmde olursa sadece küçük sahneler için olacağını söyleyebiliriz. Elbette kesin bir bilgi değil yalnızca çıkarım.
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Devam filmi için ise yine kadro seçimi çok önemli.
Bu arada filmin güzel olmasının dışında müzikleri de efsaneydi. Defalarca dinlemişimdir. Filmi de defalarca izlemişimdir. Yeni kuşaklardan özellikle Z kuşağından izlememiş olanlar varsa mutlaka baksınlar. Nicolas'ın son 10 yılda yer aldığım filmler vasat ve çöp olsalar da 90'lardan 2000'lerin ortalarına kadar güzel filmlerde yer almıştır.
yorum yok. İlah yaptınız adamları. Adamların oyunculuklarına kimse laf etmiyor ama senaryo ve kötü yönetmenle filmleri kötü deniyor ama bunu anlıyacaka kapasitede lazım tabi.
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