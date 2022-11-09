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    Rekor işten çıkarma! Meta, 11.000 kişiyi işten çıkarıyor

    Facebook, WhatsApp ve Instagram’in çatı şirketi Meta, hem TikTok'un yükselişi hem de devasa paralar kaybeden metaverse macerasının ardından binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.
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    meta 11.000 kişiyi işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Meta, işgücü boyutunu yaklaşık yüzde 13 oranında azaltıyor ve şirket tarihindeki ilk toplu işten çıkarmalarda binlerce çalışanıyla yollarını ayırıyor. Mark Zuckerberg tarafından yapılan duyuruda şirketin gelecekteki büyümesi konusunda aşırı iyimser olduğu ve bunun bir hata olduğu aktarıldı.

    Zuckerberg, "Covid'in başlangıcında dünya hızla çevrimiçi hale geldi ve e-ticaretteki artış aşırı büyük gelir büyümesine yol açtı" dedi. “Birçok insan bunun pandemi sona erdikten sonra bile devam edecek kalıcı bir hızlanma olacağını tahmin etti. Ben de öyle yaptım ve yatırımlarımızı önemli ölçüde artırma kararı aldım. Ne yazık ki bu beklediğim gibi olmadı.” açıklamasını yaparak yaptığı hatayı detaylandırdı.

    2004'ten bu yana gerçekleşen ilk geniş çaplı işten çıkarma🔥

    Zuckerberg, şirketin artık harcamaları ve personeli azaltarak “daha ​​yalın ve daha verimli” hale geleceğini belirtiyor. Ayrıca kaynakların reklamlar, yapay zeka ve metaverse gibi yüksek öncelikli alanlara yoğunlaştırılacağı belirtiliyor.

    mate facebook işten çıkarma Tam Boyutta Gör
    Zuckerberg, şirketin İK bölümünün işten çıkarmalardan orantısız şekilde etkileneceğini söyledi. Zira firma 2023’ün ilk çeyreğine kadar yeni işe alımları tamamıyla dondurdu. Gelecek yılın tamamında da daha az kişi işe alınacak. Meta, Eylül ayında yaklaşık 87.000 çalışanı olduğunu aktarmıştı. İşten çıkarmalar sonrasında 11.000’den fazla çalışan ile yollar ayrılacak. Bunun, şirketin kuruluş tarihinden bu yana gerçekleşen ilk geniş çaplı işten çıkarma işlemi olduğunu da belirtelim.

    Meta, çalışanların yakında işten çıkarmalar hakkında bir e-posta alacağı ve işten çıkarılacak olanlara kıdem tazminatı verileceğini aktarıyor. Bunlara ek olarak etkilenen çalışanların ve ailelerin altı ay boyunca sağlık masrafları karşılanacak. Ayrıca işten çıkarılan çalışanların yeni iş bulmalarına da yardım edilecek.

    2023 zorlu geçecek📉

    Finansal sonuçların beklendiği gibi gelmemesi, Reality Labs vemetaverse projesinin sürekli zarar etmesi, Apple'ın yeni gizlilik kurallarından dolayı Meta'nın reklam gelirlerinin önemli ölçüde azalması ve TikTok gibi rakiplerin hızla yükselmesi Meta'nın hisse fiyatlarının bu yıl yüzde 70 düşmesine neden oldu. Piyasa değerinde 700 milyar dolar kaybeden firmanın hisse değerleri işten çıkarmaların açıklanmasının ardından yüzde 4 yükseldi. Şirket, 2023'te de “önemli ölçüde” daha fazla kaybetmeyi beklediğini aktarıyor.

    Kaynakça https://about.fb.com/news/2022/11/mark-zuckerberg-layoff-message-to-employees/ https://www.theverge.com/2022/11/9/23448926/meta-layoffs-2022
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