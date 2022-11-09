Rekor işten çıkarma! Meta, 11.000 kişiyi işten çıkarıyor

Zuckerberg, "Covid'in başlangıcında dünya hızla çevrimiçi hale geldi ve e-ticaretteki artış aşırı büyük gelir büyümesine yol açtı" dedi. “Birçok insan bunun pandemi sona erdikten sonra bile devam edecek kalıcı bir hızlanma olacağını tahmin etti. Ben de öyle yaptım ve yatırımlarımızı önemli ölçüde artırma kararı aldım. Ne yazık ki bu beklediğim gibi olmadı.” açıklamasını yaparak yaptığı hatayı detaylandırdı.
2004'ten bu yana gerçekleşen ilk geniş çaplı işten çıkarma🔥
Zuckerberg, şirketin artık harcamaları ve personeli azaltarak “daha yalın ve daha verimli” hale geleceğini belirtiyor. Ayrıca kaynakların reklamlar, yapay zeka ve metaverse gibi yüksek öncelikli alanlara yoğunlaştırılacağı belirtiliyor.
Meta, çalışanların yakında işten çıkarmalar hakkında bir e-posta alacağı ve işten çıkarılacak olanlara kıdem tazminatı verileceğini aktarıyor. Bunlara ek olarak etkilenen çalışanların ve ailelerin altı ay boyunca sağlık masrafları karşılanacak. Ayrıca işten çıkarılan çalışanların yeni iş bulmalarına da yardım edilecek.
2023 zorlu geçecek📉
Finansal sonuçların beklendiği gibi gelmemesi, Reality Labs vemetaverse projesinin sürekli zarar etmesi, Apple'ın yeni gizlilik kurallarından dolayı Meta'nın reklam gelirlerinin önemli ölçüde azalması ve TikTok gibi rakiplerin hızla yükselmesi Meta'nın hisse fiyatlarının bu yıl yüzde 70 düşmesine neden oldu. Piyasa değerinde 700 milyar dolar kaybeden firmanın hisse değerleri işten çıkarmaların açıklanmasının ardından yüzde 4 yükseldi. Şirket, 2023'te de “önemli ölçüde” daha fazla kaybetmeyi beklediğini aktarıyor.Kaynakça https://about.fb.com/news/2022/11/mark-zuckerberg-layoff-message-to-employees/ https://www.theverge.com/2022/11/9/23448926/meta-layoffs-2022 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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