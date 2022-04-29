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    Amazon, Alexa ses verilerini kullanarak özelleştirilmiş reklamlar sunuyor

    Birçok üniversitenin ortak araştırmasına göre Amazon, Alexa ile gerçekleşen konuşmaları kişisel veri olara kullanıyor. Echo cihazları topladıkları verileri, en az 41 farklı firma ile paylaşıyor.
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    Amazon, Echo ile etkileşimlerinizden veri topluyor
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    Son yıllarda birçok firma kişisel verilerin korunmasına yönelik adımlar atıyor. En büyük teknoloji firmalarından biri olan Amazon ise kişisel veri ihlali konusunda yine ses getirdi. Amerika’da birçok üniversitenin beraber yayınladığı araştırmaya göre Amazon, Echo ve Alexa verilerini kullanarak özelleştirilmiş reklam sunuyor.

    Echo cihazları kişisel veri mi topluyor?

    Washington Üniversitesi, University of California Davis, University of California Irvine ve Northeastern Üniversitesi’nin ortak gerçekleştirdiği araştırmaya göre Amazon, Echo cihazlarının ses verilerini kullanarak hem kendi platformlarında hem de webde hedeflenmiş reklamlar sunuyor. Araştırmaya göre Amazon, kendi Gizlilik Politikası’nı ihlal ediyor. Araştırmaya göre Amazon, kullanıcıların Echo cihazları ile olan konuşmalarından veri topluyor ve bu verileri özelleştirilmiş reklamlar için kullanıyor. Amazon, bu verileri hem kendi platformlarında hem de dış platformlarda reklam için kullanıyor. Amazon’un bu verileri en az 41 farklı reklam ortağı ile paylaştığı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca araştırmaya göre Alexa verileri, ciddi anlamda talep görüyor ve diğer verilerden 30 kat daha pahalıya satılıyor.

    Amazon, Echo ile etkileşimlerinizden veri topluyor
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    Amazon’dan cevap gecikmedi

    The Verge’e açıklama yapan Amazon sözcüsü Lauren Raemhild, iddiaları yalanlamadı. Lauren, Amazon’un Alexa ile olan etkileşimleri kullanarak hem kendi platformlarında hem de Amazon’un reklam verdiği platformlarda özelleştirilmiş reklamlar oluşturduğunu belirtti. Lauren, bu durumun Amazon.com’dan veri toplamaya benzediği belirtti. Bu durumda Alexa’dan bir sipariş vermeniz durumunda Amazon, bu veriyi kullanarak özelleştirilmiş reklamlar sunuyor. Ayrıca Amazon, Echo cihazlarında da özelleştirilmiş reklamlar kullandığını belirtti. Echo cihazlarda reklam destekli bir platform kullanılması durumunda Amazon, bu reklamları sizin verilerinizi kullanarak özelleştiriyor. Amazon, şirketin ses kayıtlarını herhangi bir şekilde kaydetmediğini veya paylaşmadığını da belirtti. Şirket, ses verilerini transkript yaratmak için kullanıyor ve bunları sadece veri olarak geliştiricilerle paylaşıyor. Amazon, araştırmanın hatalı olduğunu ve Alexa’nın nasıl çalıştığını doğru bir şekilde yansıtmadığını belirtti.

    Araştırmacılar, reklamcılık verilerini toplanmasını ölçmek için kendi denetim çerçevesini geliştirmişler. Bu çerçeve, deney karakterleri ve kontrol karakterleri kullanılarak verilerin birçok parti arasında paylaşıldığı görülmüş. Ancak araştırmacılar, Amazon’un gerçekten de ses kayıtları paylaşmadığını ve verilerin yalnızca transkript olarak paylaşıldığını belirtti.

    Amazon, gizlilik ihlal etmediğini belirtiyor

    Amazon sözcüsü Lauren, veri toplayan üçüncü partilerin gizlilik politikalarında bu durumla ilgili şeffaf olduklarını belirtti. Ayrıca kullanıcıların, veri paylaşımına izin vermeme şansları olduğunu da belirtildi. Ancak araştırma, Amazon’dan veri alan üçüncü partilerin %70i’nin Gizlilik Politikaları’nda Amazon veya Alexa’ya yer vermediğini gösteriyor. Ayrıca bu partilerin yalnızca %10’u, bu konuda şeffaf bilgiler vermiş. Araştırmacılar, akıllı hoparlör ve akıllı asistanların veri toplama konusunda şeffaf olması gerektiğini belirtti.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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