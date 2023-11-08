Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon ekibi “Olympus” isimli yapay zekayı eğitmeye başladı

    Dünyanın en büyük e-ticaret markalarından biri olan Amerikan devi Amazon, oluşturduğu bir ekiple kod adı "Olympus" olan yeni bir yapay zekayı eğitmeye başladığını açıkladı.

    Amazon ekibi “Olympus” isimli yapay zekayı eğitmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük e-ticaret markalarından biri olan Amerikan devi Amazon, oluşturduğu bir ekiple kod adı "Olympus" olan yeni bir yapay zekayı eğitmeye başladığını açıkladı.

    Amazon ekibi, kod adı “Olympus” olan modelin 2 trilyon parametreye sahip olduğunu ve bu da onu eğitilmekte olan en büyük modellerden biri haline getirebileceğini söyledi. Mevcut en iyi modellerden biri olan OpenAI'nin GPT-4 modelinin bir trilyon parametreye sahip olduğu açıklandı.

    Ekip, Alexa'nın eski başkanı Rohit Prasad tarafından yönetiliyor ve şimdi doğrudan CEO Andy Jassy'ye rapor veriyor. Amazon'da yapay genel zeka müdürü olan Prasad, Alexa AI ve Amazon bilim ekibi üzerinde çalışan araştırmacıları eğitim modelleri üzerinde çalışmaya getirerek şirket genelinde AI çabalarını özel kaynaklarla birleştirdi.

    Amazon, Titan gibi daha küçük modelleri önceden zaten eğitmişti. Ayrıca Anthropic ve AI21 Labs gibi yapay zeka modeli girişimleriyle ortaklık kurarak bunları Amazon Web Hizmetleri (AWS) kullanıcılarına sundu.

    Amazon, evde yetiştirilen modellere sahip olmanın, kurumsal müşterilerin en iyi performans gösteren modellere erişmek istediği AWS'de tekliflerini daha çekici hale getirebileceğini düşünüyor. Konuya aşina olan kişiler, yeni modeli piyasaya sürmek için belirli bir zaman çizelgesi olmadığını da sözlerine ekledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bu imei numarasının başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiştir lustral mı prozac mı talisman kronik sorunları antika dükkan isimleri ankara keçiören en iyi mahalleleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung M14 5G
    Samsung M14 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız