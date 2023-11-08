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Dünyanın en büyük e-ticaret markalarından biri olan Amerikan devi Amazon, oluşturduğu bir ekiple kod adı "Olympus" olan yeni bir yapay zekayı eğitmeye başladığını açıkladı.

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Amazon ekibi, kod adı “Olympus” olan modelin 2 trilyon parametreye sahip olduğunu ve bu da onu eğitilmekte olan en büyük modellerden biri haline getirebileceğini söyledi. Mevcut en iyi modellerden biri olan OpenAI'nin GPT-4 modelinin bir trilyon parametreye sahip olduğu açıklandı.

Ekip, Alexa'nın eski başkanı Rohit Prasad tarafından yönetiliyor ve şimdi doğrudan CEO Andy Jassy'ye rapor veriyor. Amazon'da yapay genel zeka müdürü olan Prasad, Alexa AI ve Amazon bilim ekibi üzerinde çalışan araştırmacıları eğitim modelleri üzerinde çalışmaya getirerek şirket genelinde AI çabalarını özel kaynaklarla birleştirdi.

Amazon, Titan gibi daha küçük modelleri önceden zaten eğitmişti. Ayrıca Anthropic ve AI21 Labs gibi yapay zeka modeli girişimleriyle ortaklık kurarak bunları Amazon Web Hizmetleri (AWS) kullanıcılarına sundu.

Amazon, evde yetiştirilen modellere sahip olmanın, kurumsal müşterilerin en iyi performans gösteren modellere erişmek istediği AWS'de tekliflerini daha çekici hale getirebileceğini düşünüyor. Konuya aşina olan kişiler, yeni modeli piyasaya sürmek için belirli bir zaman çizelgesi olmadığını da sözlerine ekledi.

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Amazon ekibi “Olympus” isimli yapay zekayı eğitmeye başladı