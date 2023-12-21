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    Anlık Bildirim

    Amazon en uzun geceye özel indirimler başlıyor!

    Amazon Türkiye'de yılın en uzun gecesine özel flaş fırsatlar bugün saat 18.00'de başlayacak. İndirimler gece saat 04.00'e kadar devam edecek.                             
    Amazon en uzun geceye özel indirimler başlıyor! Tam Boyutta Gör
    21 Aralık’ı 22 Aralık’a bağlayan gece, yılın en uzun gecesi yaşanıyor. Amazon’da yılın en uzun gecesine özel indirimler yapacak. En uzun geceye özel indirimler bugün saat 18.00’de başlayacak ve 04.00’te sona erecek. İndirime giren ürünler her yarım saatte bir yenilenecek.

    Öte yandan Amazon’un 11 Aralık’ta başlayan Yılın Son Fırsatları kampanyası 25 Aralık’ta sona erecek. Kampanya kapsamında çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor.

    En uzun geceye özel indirimlere Yılın Son Fırsatları kampanya sayfasındaki “Flaş Fırsatlar” kategorisinden erişebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

    Amazon'da En Uzun Geceye Özel indirimler

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 18 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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