Amazon en uzun geceye özel indirimler başlıyor!

Öte yandan Amazon’un 11 Aralık’ta başlayan Yılın Son Fırsatları kampanyası 25 Aralık’ta sona erecek. Kampanya kapsamında çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor.
En uzun geceye özel indirimlere Yılın Son Fırsatları kampanya sayfasındaki “Flaş Fırsatlar” kategorisinden erişebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
Amazon'da En Uzun Geceye Özel indirimlerBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.