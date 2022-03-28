Amazon Games patronu Mike ​Frazzini istifa etti

Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Amazon, bildiğiniz gibi birkaç yıl Amazon Games ismi ile oyun sektörüne de girmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde Amazon'dan bir ayrılık haberi geldi.
Mike Frazzini istifa etti
Bloomberg'in yaptığı habere göre Mike Frazzini geçtiğimiz cuma günü Amazon Games'ten istifa etti. Kendisi bir açıklama yapmasa da Amazon Games'in patronunun ailesine vakit ayırmak için istifa ettiği söyleniyor. Ayrıca haberde Amazon'un Lost Ark'ı konsollara getirme düşüncesi üzerinde durdukları da yer alıyor.
Amazon Games büyük bir bütçe ile sektöre giriş yaptı ancak ilk yılları ne yazık ki başarısızlıklarla doluydu. Şimdi ise New World ve Lost Ark ile işleri biraz düzelttiler diyebiliriz. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda Amazon'dan daha da güzel haberler görürüz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"