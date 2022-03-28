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    Amazon Games patronu Mike ​Frazzini istifa etti

    Bloomberg'in paylaştığı bilgilere göre Amazon Games'in patronu olan Mike Frazzini, geçtiğimiz cuma günü ailesine vakit ayırabilmek için istifa ettiğini açıkladı.
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    Amazon Games patronu Mike Frazzini istifa etti
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    Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Amazon, bildiğiniz gibi birkaç yıl Amazon Games ismi ile oyun sektörüne de girmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde Amazon'dan bir ayrılık haberi geldi.

    Mike Frazzini istifa etti

    Bloomberg'in yaptığı habere göre Mike Frazzini geçtiğimiz cuma günü  Amazon Games'ten istifa etti. Kendisi bir açıklama yapmasa da Amazon Games'in patronunun ailesine vakit ayırmak için istifa ettiği söyleniyor. Ayrıca haberde Amazon'un Lost Ark'ı konsollara getirme düşüncesi üzerinde durdukları da yer alıyor.

    Amazon Games büyük bir bütçe ile sektöre giriş yaptı ancak ilk yılları ne yazık ki başarısızlıklarla doluydu. Şimdi ise New World ve Lost Ark ile işleri biraz düzelttiler diyebiliriz. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda Amazon'dan daha da güzel haberler görürüz. 

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 8 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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