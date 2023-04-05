Amazon Games'te işten çıkarmalar başladı: Prime Gaming etkilenecek mi?

Tam Boyutta Gör Amazon'da bir süredir devam eden işten çıkarmalara bugün bir yenisi daha ekledi. Şirket genelinde maliyetleri düşürmenin yollarını arayan Amazon, Prime Gaming, Game Growth ve Amazon Games'in San Diego stüdyosunu içeren oyun bölümlerinde 100’den fazla çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu.

Amazon Games’te işten çıkarmalar başladı

Amazon, bu kesintilerin nedeni olarak stratejik odaklanmadaki bir değişikliği hedef gösterdi ve daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Ancak Amazon Oyun Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann, bazı çalışanların yeni projelere atandığını, diğer yanda Irvine ve Montreal'deki ekiplerin ise büyümeye devam edeceğini belirtti. Bununla birlikte işten çıkarılanlar, kıdem tazminatı, sağlık yardımları ve yeni iş bulmak için ücretli izin alabilecekler.

Bilindiği üzere Amazon, oyun geliştirme işinde beklediğini alamadı. Çevrimiçi RPG oyunu New World olumlu eleştiriler alırken, oynaması ücretsiz nişancı oyunu Crucible, şaşırtıcı bir şekilde iptal edildi. Bunun ardından stüdyonun başkanı John Smedley'nin bu yılın başlarında görevinden ayrıldığını gördük.

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Günümüzde Amazon da dahil olmak üzere birçok şirket, pandemi sonrası toparlanma ve küresel ekonomide yaşanan duraksama nedeniyle maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Bu bağlamda kısa süre önce Amazon, Kasım ayından Ocak ayına kadar uzanan ve 18.000′den fazla çalışanı etkileyen işten çıkarma hareketine 9.000 kişinin daha ekleneceğini duyurmuştu. Bu nedenle yeni haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim.

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Amazon Games'te işten çıkarmalar başladı: Peki neden?