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    Anlık Bildirim

    Amazon Games'te işten çıkarmalar başladı: Prime Gaming etkilenecek mi?

    Amazon'da bir süredir devam eden işten çıkarmalar şimdi oyun bölümüne de yansıdı. Prime Gaming, Amazon Games, Amazon Games'in San Diego stüdyosunda 100'den fazla kişi işten çıkartıldı.
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    Amazon Games'te işten çıkarmalar başladı: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Amazon'da bir süredir devam eden işten çıkarmalara bugün bir yenisi daha ekledi. Şirket genelinde maliyetleri düşürmenin yollarını arayan Amazon, Prime Gaming, Game Growth ve Amazon Games'in San Diego stüdyosunu içeren oyun bölümlerinde 100’den fazla çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu.

    Amazon Games’te işten çıkarmalar başladı

    Amazon, bu kesintilerin nedeni olarak stratejik odaklanmadaki bir değişikliği hedef gösterdi ve daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Ancak Amazon Oyun Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann, bazı çalışanların yeni projelere atandığını, diğer yanda Irvine ve Montreal'deki ekiplerin ise büyümeye devam edeceğini belirtti. Bununla birlikte işten çıkarılanlar, kıdem tazminatı, sağlık yardımları ve yeni iş bulmak için ücretli izin alabilecekler.

    Bilindiği üzere Amazon, oyun geliştirme işinde beklediğini alamadı. Çevrimiçi RPG oyunu New World olumlu eleştiriler alırken, oynaması ücretsiz nişancı oyunu Crucible, şaşırtıcı bir şekilde iptal edildi. Bunun ardından stüdyonun başkanı John Smedley'nin bu yılın başlarında görevinden ayrıldığını gördük.

    Günümüzde Amazon da dahil olmak üzere birçok şirket, pandemi sonrası toparlanma ve küresel ekonomide yaşanan duraksama nedeniyle maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Bu bağlamda kısa süre önce Amazon, Kasım ayından Ocak ayına kadar uzanan ve 18.000′den fazla çalışanı etkileyen işten çıkarma hareketine 9.000 kişinin daha ekleneceğini duyurmuştu. Bu nedenle yeni haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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