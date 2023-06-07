Amazon Gaming Week indirimleri başladı! İşte öne çıkan indirimler

Tam Boyutta Gör Amazon’un oyunseverlere yönelik Gaming Week kampanyası başladı. Bu hafta boyunca oyuncu ürünlerinde avantajlı fiyatlar sunulacak.

Oyuncu bilgisayarları, monitörler, fareler, klavyeler, kulaklıklar, donanımlar, hafıza ürünleri, konsol aksesuarları, oyuncu koltukları ve hobi ürünlerinde indirimler göze çarpıyor. Ayrıca oyun oynarken tüketebileceğiniz atıştırmalık ve içeceklerde de indirimler mevcut. Amazon Gaming Week indirimleri 12 Haziran’da sona erecek.

Apple'dan bir zam daha! iPhone fiyatları ne kadar oldu? 1 gün önce eklendi

Amazon Gaming Week indirimlerinde öne çıkanlar

Logitech G G102 Oyuncu Mouse: 399 TL

Logitech G G402 Hyperion Fury Kablolu Oyuncu Mouse: 739 TL

Logitech M170 Kablosuz Mouse: 169 TL

SteelSeries Rival 3 Wireless Gaming Mouse: 831 TL

SteelSeries Prime Gaming Mouse: 648 TL

SteelSeries Qck+ Large Gaming Mousepad: 239 TL

SteelSeries Arctis 7P+ Wireless Gaming Kulaklık: 3.999 TL

Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye: 2.868 TL

SteelSeries Arctis 1 Wireless Oyuncu Kulaklığı: 2.299 TL

Samsung SATA 870 EVO SSD 500 GB: 889 TL

MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OC Ekran Kartı: 6.399 TL

ViewSonic VX3418-2KPC 34” WQHD Oyuncu Monitörü: 8.299 TL

Gigabyte AORUS FI32Q 31,5'' Oyuncu Monitörü: 13.669 TL

Samsung Odyssey Neo G7 43 İnç Gaming Monitör: 14.799 TL

Acer Nitro 5 AN515-58-51U3 Dizüstü Bilgisayar RTX 3050: 16.299 TL

Lenovo Legion 5 Dizüstü Bilgisayar RTX 3070: 43.999 TL

Mack MCC-006 15.6 inç Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası: 249 TL

Rampage KL-R53 Plus Oyuncu Koltuğu: 3.243 TL

Hawk Fab C1 Oyuncu Koltuğu: 3.599 TL

Xiaomi Mi R4AC WiFi Router: 399 TL

İndirimli MSI Dizüstü Bilgisayarlar

İndirimli Samsung Oyuncu Monitörleri

İndirimli ASUS Bilgisayar Bileşenleri

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon Gaming Week indirimleri başladı