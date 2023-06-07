Amazon Gaming Week indirimleri başladı! İşte öne çıkan indirimler

Oyuncu bilgisayarları, monitörler, fareler, klavyeler, kulaklıklar, donanımlar, hafıza ürünleri, konsol aksesuarları, oyuncu koltukları ve hobi ürünlerinde indirimler göze çarpıyor. Ayrıca oyun oynarken tüketebileceğiniz atıştırmalık ve içeceklerde de indirimler mevcut. Amazon Gaming Week indirimleri 12 Haziran’da sona erecek.
Amazon Gaming Week indirimlerinde öne çıkanlar
Logitech G G102 Oyuncu Mouse: 399 TL
Logitech G G402 Hyperion Fury Kablolu Oyuncu Mouse: 739 TL
Logitech M170 Kablosuz Mouse: 169 TL
SteelSeries Rival 3 Wireless Gaming Mouse: 831 TL
SteelSeries Prime Gaming Mouse: 648 TL
SteelSeries Qck+ Large Gaming Mousepad: 239 TL
SteelSeries Arctis 7P+ Wireless Gaming Kulaklık: 3.999 TL
Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye: 2.868 TL
SteelSeries Arctis 1 Wireless Oyuncu Kulaklığı: 2.299 TL
Samsung SATA 870 EVO SSD 500 GB: 889 TL
MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OC Ekran Kartı: 6.399 TL
ViewSonic VX3418-2KPC 34” WQHD Oyuncu Monitörü: 8.299 TL
Gigabyte AORUS FI32Q 31,5'' Oyuncu Monitörü: 13.669 TL
Samsung Odyssey Neo G7 43 İnç Gaming Monitör: 14.799 TL
Acer Nitro 5 AN515-58-51U3 Dizüstü Bilgisayar RTX 3050: 16.299 TL
Lenovo Legion 5 Dizüstü Bilgisayar RTX 3070: 43.999 TL
Mack MCC-006 15.6 inç Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası: 249 TL
Rampage KL-R53 Plus Oyuncu Koltuğu: 3.243 TL
Hawk Fab C1 Oyuncu Koltuğu: 3.599 TL
Xiaomi Mi R4AC WiFi Router: 399 TL
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İndirimli Samsung Oyuncu Monitörleri
İndirimli ASUS Bilgisayar BileşenleriBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi