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    Anlık Bildirim

    Amazon Gaming Week indirimleri başladı! İşte öne çıkan indirimler

    Amazon Gaming Week indirimleri 12 Haziran'a kadar devam edecek. Mouse, klavye, ekran kartı, dizüstü bilgisayar gibi ürünlerde avantajlı fiyatlar sunulacak.        
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    Amazon Gaming Week indirimleri başladı Tam Boyutta Gör
    Amazon’un oyunseverlere yönelik Gaming Week kampanyası başladı. Bu hafta boyunca oyuncu ürünlerinde avantajlı fiyatlar sunulacak.

    Oyuncu bilgisayarları, monitörler, fareler, klavyeler, kulaklıklar, donanımlar, hafıza ürünleri, konsol aksesuarları, oyuncu koltukları ve hobi ürünlerinde indirimler göze çarpıyor. Ayrıca oyun oynarken tüketebileceğiniz atıştırmalık ve içeceklerde de indirimler mevcut. Amazon Gaming Week indirimleri 12 Haziran’da sona erecek.

    Amazon Gaming Week indirimlerinde öne çıkanlar

    Logitech G G102 Oyuncu Mouse: 399 TL

    Logitech G G402 Hyperion Fury Kablolu Oyuncu Mouse: 739 TL

    Logitech M170 Kablosuz Mouse: 169 TL

    SteelSeries Rival 3 Wireless Gaming Mouse: 831 TL

    SteelSeries Prime Gaming Mouse: 648 TL

    SteelSeries Qck+ Large Gaming Mousepad: 239 TL

    SteelSeries Arctis 7P+ Wireless Gaming Kulaklık: 3.999 TL

    Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye: 2.868 TL

    SteelSeries Arctis 1 Wireless Oyuncu Kulaklığı: 2.299 TL

    Samsung SATA 870 EVO SSD 500 GB: 889 TL

    MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OC Ekran Kartı: 6.399 TL

    ViewSonic VX3418-2KPC 34” WQHD Oyuncu Monitörü: 8.299 TL

    Gigabyte AORUS FI32Q 31,5'' Oyuncu Monitörü: 13.669 TL

    Samsung Odyssey Neo G7 43 İnç Gaming Monitör: 14.799 TL

    Acer Nitro 5 AN515-58-51U3 Dizüstü Bilgisayar RTX 3050: 16.299 TL

    Lenovo Legion 5 Dizüstü Bilgisayar RTX 3070: 43.999 TL

    Mack MCC-006 15.6 inç Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası: 249 TL

    Rampage KL-R53 Plus Oyuncu Koltuğu: 3.243 TL

    Hawk Fab C1 Oyuncu Koltuğu:  3.599 TL

    Xiaomi Mi R4AC WiFi Router: 399 TL

    İndirimli MSI Dizüstü Bilgisayarlar

    İndirimli Samsung Oyuncu Monitörleri

    İndirimli ASUS Bilgisayar Bileşenleri

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