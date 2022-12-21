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    Amazon, God of War dizisinin orijinal kaynağa tamamen bağlı kalacağını söyledi

    Amazon Prime Video, Sony Pictures ve PlayStation Productions tarafından birkaç gün önce duyurulan God of War dizisinden yeni detaylar geldi. Verilen bilgiler seriyi takip edenleri sevindirebilir.
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    god of war dizi amazon Tam Boyutta Gör
    Sadece birkaç gün önce Amazon Prime Video, Sony Pictures ve PlayStation Productions, bir süredir söylentileri dolanan God of War dizisini resmiyete kavuşturdu. God of War uyarlamasının yapım aşamasında olduğu belirtilirken dizi hakkında çok fazla bilgi ise verilmemişti. Şimdi ise seriyi sevenlerin içini rahatlatacak bir açıklama yapıldı.

    God of War dizisi kaynağa bağlı kalacak

    Son dönemlerde uyarlama yapımların sayısı giderek artıyor ancak kafalarda hep aynı soru işareti bulunuyor: Orijinal içeriğe sadık kalınacak mı kalınmayacak mı? Collider'a konuşan Amazon Stüdyoları'nın Televizyon Başkanı Vernon Sanders, God of War dizisinin orijinal kaynağa “inanılmaz” derecede sadık olacağını vurguladı; “Invincible'dan The Boys'a uyarlamalarda inanılmaz derecede iyiyiz. Demek istediğim, birçoğunu ele aldık, değil mi? God of War için çok tutkulu bir hayran kitlesi olduğunu biliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca projede çalışan Rafe Judkins, Mark Fergus ve Hawk Ostby’nin kaynak malzemeye inanılmaz derece sadık kaldıkları söylendi.

    Şimdi, Mark Fergus ve Hawk Ostby ikilisinin The Expanse uyarlamasının başarısı ortada. Öte yandan Amazon Prime Video’nun Reacher, Invincible ve The Boys gibi başarılı uyarlamaları da var. Fakat, The Lord of the Ring: Rings of Power ve The Wheel of Time gibi daha büyük marka ve daha derin kaynağa sahip olan yapımlar ise izleyicilerin ve kaynağı bilenlerin eleştirilerine maruz kalmıştı.

    Tüm bunlara ek olarak Amazon’un God of War dizisi, serinin yeniden başladığı 2018 yapımı oyunu temel alacak. Bildiğiniz üzere oyunda Kratos’un ölen eşi Faye’nin son arzusunu yerine getirmeye çalışıyor ve Kratos ve oğlu Atreus’un Faye'in küllerini Dokuz Diyar'daki en yüksek zirvelerinde serpme hikayesinde yolculuk yapıyorduk. Son olarak God of War dizisinin ne zaman çıkacağı bilinmiyor ve en iyi tahminler birkaç yıla işaret ediyor.

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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