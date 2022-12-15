Tam Boyutta Gör God of War dizisi için bekleyen milyonlarca oyuncu ve seyirci var. Bu dizi projesi hakkında çıkan en ufak bir bilgi onlar için oldukla elzem. Şu anda sadece Cory Barlog'un bu projede aktif bir şekilde çalışacağı biliniyor.

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God of War dizisi hakkında neler biliniyor?

Sony Pictures Television ve Amazon Studios'un PlayStation Productions bu proje için düğmeye bastı. God of War'ın hikâyesi 240'tan fazla ülkede Prime Video aracılığıyla gösterilecek.

Geçtiğimiz mart ayından beri üzerinde çalışılan God of War dizisi için bir araya gelen isimler arasında Mark Fergus ve Hawk Ostby var. Iron Man ve Children of Men ikilisi Fergus tarafından kaleme alınmıştı.

The Wheel of Time ise Ostby sayesinde hayata geçirilen bir proje oldu. Antik Yunanistan'da ortalığı kana bulayan ve silahlarını Midgard'ın İskandinav diyarına sonsuza kadar kullanmamak üzere bırakan Savaş Tanrısı Kratos'un öyküsüne tanıklık edeceğiz.

Tam Boyutta Gör Kratos, karısı öldüğünden dolayı karısının son arzusunu yerine getirmek için görüşmekten pek hoşlanmadığı oğluyla tehlikeli bir yolculuğa çıkacak. Midgard evreninin en yüksek zirvesinden karısının küllerini serpecek.

Kratos aradan çok vakit geçmeden bu yolculuğun oğlu ile kendisi arasındaki bağları güçlendiren destansı bir arayıştan ibaret olduğunu anlayacak. Kratos ile oğlu için canavarlar ve tanrılar büyük bir tehdit.

Sony Pictures Television Studios Başkanı Katherine Pope bu konu hakkında şu sözleri sarf etti: “Bu güzel ve yürek burkan oyunu birinci sınıf bir heyecanlı aksiyon dizisine dönüştürmek için Amazon Studios'taki arkadaşlarımız ve PlayStation Productions'daki ortaklarımız ile çalışmaktan çok gurur duyuyoruz ve heyecanlıyız.”

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God of War dizisi geliyor! Amazon düğmeye bastı: Sony duyurdu