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    God of War dizisi geliyor! Amazon düğmeye bastı: Sony duyurdu

    Amazon'un bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Prime Video için God of War dizisi çekilecek. Sony'nin yarattığı karakterler öyküleri ve karakter gelişimleri ile ön plana çıkıyor. 
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    God of War dizisi için bekleyen milyonlarca oyuncu ve seyirci var. Bu dizi projesi hakkında çıkan en ufak bir bilgi onlar için oldukla elzem. Şu anda sadece Cory Barlog'un bu projede aktif bir şekilde çalışacağı biliniyor.

    God of War dizisi hakkında neler biliniyor?

    Sony Pictures Television ve Amazon Studios'un PlayStation Productions bu proje için düğmeye bastı. God of War'ın hikâyesi 240'tan fazla ülkede Prime Video aracılığıyla gösterilecek.

    Geçtiğimiz mart ayından beri üzerinde çalışılan God of War dizisi için bir araya gelen isimler arasında Mark Fergus ve Hawk Ostby var. Iron Man ve Children of Men ikilisi Fergus tarafından kaleme alınmıştı.

    The Wheel of Time ise Ostby sayesinde hayata geçirilen bir proje oldu. Antik Yunanistan'da ortalığı kana bulayan ve silahlarını Midgard'ın İskandinav diyarına sonsuza kadar kullanmamak üzere bırakan Savaş Tanrısı Kratos'un öyküsüne tanıklık edeceğiz. 

    God of War Tam Boyutta Gör
    Kratos, karısı öldüğünden dolayı karısının son arzusunu yerine getirmek için görüşmekten pek hoşlanmadığı oğluyla tehlikeli bir yolculuğa çıkacak. Midgard evreninin en yüksek zirvesinden karısının küllerini serpecek.

    Kratos aradan çok vakit geçmeden bu yolculuğun oğlu ile kendisi arasındaki bağları güçlendiren destansı bir arayıştan ibaret olduğunu anlayacak. Kratos ile oğlu için canavarlar ve tanrılar büyük bir tehdit.

    Sony Pictures Television Studios Başkanı Katherine Pope bu konu hakkında şu sözleri sarf etti: “Bu güzel ve yürek burkan oyunu birinci sınıf bir heyecanlı aksiyon dizisine dönüştürmek için Amazon Studios'taki arkadaşlarımız ve PlayStation Productions'daki ortaklarımız ile çalışmaktan çok gurur duyuyoruz ve heyecanlıyız.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 21 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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    amazon, god of war ve
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