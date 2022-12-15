God of War dizisi geliyor! Amazon düğmeye bastı: Sony duyurdu

God of War dizisi hakkında neler biliniyor?
Sony Pictures Television ve Amazon Studios'un PlayStation Productions bu proje için düğmeye bastı. God of War'ın hikâyesi 240'tan fazla ülkede Prime Video aracılığıyla gösterilecek.
Geçtiğimiz mart ayından beri üzerinde çalışılan God of War dizisi için bir araya gelen isimler arasında Mark Fergus ve Hawk Ostby var. Iron Man ve Children of Men ikilisi Fergus tarafından kaleme alınmıştı.
The Wheel of Time ise Ostby sayesinde hayata geçirilen bir proje oldu. Antik Yunanistan'da ortalığı kana bulayan ve silahlarını Midgard'ın İskandinav diyarına sonsuza kadar kullanmamak üzere bırakan Savaş Tanrısı Kratos'un öyküsüne tanıklık edeceğiz.
Kratos aradan çok vakit geçmeden bu yolculuğun oğlu ile kendisi arasındaki bağları güçlendiren destansı bir arayıştan ibaret olduğunu anlayacak. Kratos ile oğlu için canavarlar ve tanrılar büyük bir tehdit.
Sony Pictures Television Studios Başkanı Katherine Pope bu konu hakkında şu sözleri sarf etti: “Bu güzel ve yürek burkan oyunu birinci sınıf bir heyecanlı aksiyon dizisine dönüştürmek için Amazon Studios'taki arkadaşlarımız ve PlayStation Productions'daki ortaklarımız ile çalışmaktan çok gurur duyuyoruz ve heyecanlıyız.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 Kişi Okuyor (4 Üye, 26 Misafir) 14 Masaüstü 16 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
444 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
amazon, god of war ve