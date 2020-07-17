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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon, Google ve Apple’a şimdi de 65 milyar dolarlık yeni bir soruşturma

    Dijital asistanların entegre oldukları Nesnelerin İnterneti sistemlerine yönelik haksız rekabet oluşturdukları iddiasıyla Avrupa Komisyonu tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı.
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    iPad
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    Haber Editörü
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    Amazon, Google ve Apple’a şimdi de 65 milyar dolarlık yeni bir soruşturma
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    Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği mahkemelerinin verdiği bozma kararıyla İrlanda’ya 14 milyar dolarlık vergi cezasını ödemekten kurtulan Apple’ın sevinci kısa sürdü. AB bu kez 65 milyar dolara kadar çıkabilecek yeni bir soruşturma başlattı.

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    Dijital asistan odaklı

    İrlanda olayının mimarı da olan Avrupa Birliği Rekabet komiseri Margrethe Vestager, dijital asistan geliştiricilerinin nüfuzlarını haksız bir şekilde rekabeti zedeleme amaçlı kullanıldığı iddialarıyla soruşturma başlattı.

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    Soruşturma odağında Apple Siri, Google Assistant ve Amazon Alexa asistanları yer alıyor. Komiser yaklaşık 400 firmadan bilgiler toplayarak adaletsiz kullanım hakkında ipuçları elde etmeye çalışıyor. Son dönemde Nesnelerin İnterneti sektörünün de devreye girmesiyle sayısız akıllı cihaz dijital asistanlar tarafından yönetiliyor. Avrupa Birliği de asistanların kuralları çiğnemesini istemiyor.

    Bu tür soruşturmalarda genelde bir önceki yıl firmanın yıllık geliri üzerinden yüzde 10 tazminat cezası kararı çıkıyor. Sadece Amazon için tazminat miktarı 30 milyar dolara kadar çıkabilir. Apple için 26 milyar dolar, Google için ise 16 milyar dolar civarı söz konusu. Yani toplamda 66 milyar doları buluyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/17/apple-face-26-billion-fine-eu-investigates-siri/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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