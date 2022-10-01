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    Amazon Halo Rise nefesinize göre uyku takibi yapıyor

    Amazon Halo Rise gece lambası ortamı aydınlatmanın yanında kullanıcının yataktaki hareketlerini de takip ederek en doğru şekilde uyku analizini yapabiliyor.     
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    Amazon Halo Rise
    Tam Boyutta Gör

    Bugün giyilebilir cihazlarda uyku takibi aranan bir özellik haline geldi zira insanın uykusu ne kadar düzenli olursa yaşam kalitesi de o kadar etkileniyor. Amazon Halo Rise ise uyku takibini nefesiniz ile yapıyor.

    Amazon Halo Rise özellikleri ve fiyatı

    Amazon Halo Rise temel olarak bir gece lambası. Bununla birlikte başınıza ne kadar yakın konumlanırsa o kadar iyi bir şekilde uyku takibi yapabiliyor. Herhangi bir kamerası veya mikrofonu olmayan lamba düşük enerjide çalışan bir hareket ve solunum sensörü barındırıyor. Kullanıcının solunumunu ve vücut hareketleri yapay zekâ tarafından analiz ediliyor.

    Amazon klinik olarak elde ettiği standartlara göre kullanıcının verilerini karşılaştırıyor ve ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Ayrıca önerilerde de bulunuyor. Eğer kullanıcı ile birlikte uyuyan başka bir canlı varsa onları ayırt edebiliyor.

    Lamba odanın sıcaklığını, nemini ve parlaklığını da ölçebiliyor. Alexa üzerinden farklı komutlar alırken ortama göre ışığın renk ve sıcaklığını da ayarlayabiliyor. Amazon Halo Rise cihazı 140$ fiyat etiketiyle piyasada olacak.

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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