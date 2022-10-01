Amazon Halo Rise nefesinize göre uyku takibi yapıyor

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Bugün giyilebilir cihazlarda uyku takibi aranan bir özellik haline geldi zira insanın uykusu ne kadar düzenli olursa yaşam kalitesi de o kadar etkileniyor. Amazon Halo Rise ise uyku takibini nefesiniz ile yapıyor.

Amazon Halo Rise özellikleri ve fiyatı

Amazon Halo Rise temel olarak bir gece lambası. Bununla birlikte başınıza ne kadar yakın konumlanırsa o kadar iyi bir şekilde uyku takibi yapabiliyor. Herhangi bir kamerası veya mikrofonu olmayan lamba düşük enerjide çalışan bir hareket ve solunum sensörü barındırıyor. Kullanıcının solunumunu ve vücut hareketleri yapay zekâ tarafından analiz ediliyor.

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Amazon klinik olarak elde ettiği standartlara göre kullanıcının verilerini karşılaştırıyor ve ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Ayrıca önerilerde de bulunuyor. Eğer kullanıcı ile birlikte uyuyan başka bir canlı varsa onları ayırt edebiliyor.

Lamba odanın sıcaklığını, nemini ve parlaklığını da ölçebiliyor. Alexa üzerinden farklı komutlar alırken ortama göre ışığın renk ve sıcaklığını da ayarlayabiliyor. Amazon Halo Rise cihazı 140$ fiyat etiketiyle piyasada olacak.

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