Amazon üçüncü nesil Fire TV Cube oynatıcısını duyurdu

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Harici akıllı televizyon aparatlarının öncüsü olarak kabul edilen Amazon Fire sıkı rekabette macerasına devam ediyor. Firmanın ilk akıllı televizyon ürünü ve aynı zamanda amiral gemisi olan Fire TV Cube üçüncü nesle terfi etti.

Amazon Fire TV Cube özellikleri ve fiyatı

Üçüncü nesil Fire TV Cube modeli yeni işlemcisi ile iki kat daha hızlı. Böylece uygulama açılma süreleri ve video oynatma performansı önemli ölçüde arttırılıyor. Diğer taraftan Wi-Fi 6E bağlantısı ile de kablosuz performansı iyileştirilmiş.

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Kutuya ikinci bir HDMI girişi eklenmiş. Böylece kablo TV kutuları da bağlanabiliyor. Kumaş kaplama altındaki hoparlör ve mikrofon sayesinde artık bir Alexa cihazı olarak da görev yapabiliyor. Web kameralar için bir de USB Tip-A girişi yer alıyor.

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Diğer taraftan Alexa Voice Remote Pro adındaki yeni kablosuz kumanda; hareket algılama odaklı aydınlatmalı ve yeniden programlanabilir tuşları ile daha yetenekli. Amazon Fire TV Cube modeli 140$ iken Alexa Voice Remote Pro kumanda da 35$ olarak satılacak.

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Yeni Amazon Fire TV Cube tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı