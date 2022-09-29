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    Amazon üçüncü nesil Fire TV Cube oynatıcısını duyurdu

    Üçüncü nesil Amazon Fire TV Cube akıllı televizyon kutusu çok daha performanslı ve çok daha hızlı kablosuz bağlantılar ile geliyor. Ayrıca artık akıllı hoparlör de oldu.
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    Amazon Fire TV Cube
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    Harici akıllı televizyon aparatlarının öncüsü olarak kabul edilen Amazon Fire sıkı rekabette macerasına devam ediyor. Firmanın ilk akıllı televizyon ürünü ve aynı zamanda amiral gemisi olan Fire TV Cube üçüncü nesle terfi etti.

    Amazon Fire TV Cube özellikleri ve fiyatı

    Üçüncü nesil Fire TV Cube modeli yeni işlemcisi ile iki kat daha hızlı. Böylece uygulama açılma süreleri ve video oynatma performansı önemli ölçüde arttırılıyor. Diğer taraftan Wi-Fi 6E bağlantısı ile de kablosuz performansı iyileştirilmiş.

    Kutuya ikinci bir HDMI girişi eklenmiş. Böylece kablo TV kutuları da bağlanabiliyor. Kumaş kaplama altındaki hoparlör ve mikrofon sayesinde artık bir Alexa cihazı olarak da görev yapabiliyor. Web kameralar için bir de USB Tip-A girişi yer alıyor.

    Alexa Voice Remote Pro
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    Diğer taraftan Alexa Voice Remote Pro adındaki yeni kablosuz kumanda; hareket algılama odaklı aydınlatmalı ve yeniden programlanabilir tuşları ile daha yetenekli. Amazon Fire TV Cube modeli 140$ iken Alexa Voice Remote Pro kumanda da 35$ olarak satılacak.

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    anzubesti 19 dakika önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 20 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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