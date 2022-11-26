Amazon, Hindistan'da gıda dağıtım hizmetini kapatıyor

“Bu karar, bu tarihten sonra müşterilerden artık Amazon Food aracılığıyla sipariş almayacağınız anlamına geliyor. O zamana kadar sipariş almaya devam edeceksiniz ve bu siparişleri yerine getirmeye devam etmenizi bekliyoruz."
Amazon için zorlu süreç devam ediyor
Küresel ekonomik şartlar ve pandemi sürecinin sonunun iyi planlanamaması Amazon’un başını ağrıtmaya devam edecek gibi duruyor. Firma sadece Hindistan’da değil diğer ülkelerde de iş gücünde kısıtlamalara ve beklenen getiriyi kazandırmayan hizmetlerinin fişini çekiyor.
Amazon Food hizmeti aslında başarısız bir proje değildi ancak çok başarılı da değildi. Öte yandan Amazon'un ülkedeki 2021 brüt mal değerinin 18 milyar ila 20 milyar dolar arasında olduğu aktarılıyor. Ancak genel itibariyle Amazon’un Hindistan’daki varlığı istenen seviyede değil. Firma, Hindistan’da Walmart'ın Flipkart'ının gerisinde kalıyor ve kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğine inanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam