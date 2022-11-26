Tam Boyutta Gör E-ticaret devi Amazon, dünya çapında binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlarken aynı zamanda istediği verimi alamayan iştiraklerini kapatıyor. Bu bağlamda Amazon, Hindistan'daki restoran ortaklarına Mayıs 2020'de başlattığı yemek dağıtım hizmetini 29 Aralık'tan itibaren durdurma kararı aldığını bildirdi.

Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (25 Kasım) 15 sa. önce eklendi

“Bu karar, bu tarihten sonra müşterilerden artık Amazon Food aracılığıyla sipariş almayacağınız anlamına geliyor. O zamana kadar sipariş almaya devam edeceksiniz ve bu siparişleri yerine getirmeye devam etmenizi bekliyoruz."

Amazon için zorlu süreç devam ediyor

Tam Boyutta Gör Amazon, kapatmayla ilgili olarak, "Yıllık işletme planlaması inceleme sürecimizin bir parçası olarak, Bengaluru'daki pilot gıda dağıtım işletmemiz olan Amazon Food'u durdurma kararı aldık." açıklamasını yaptı. Firma geçiş sürecinde hem bu hizmeti kullanan tüketicilerin hem de ortaklarının etkilenmemesi için elinden geleni yapacağını aktardı. Amazon çok kısa bir süre önce ülkedeki lise öğrencileri için çevrimiçi öğrenme platformunun kullanımdan kaldırıldığını da açıklamıştı.

Küresel ekonomik şartlar ve pandemi sürecinin sonunun iyi planlanamaması Amazon’un başını ağrıtmaya devam edecek gibi duruyor. Firma sadece Hindistan’da değil diğer ülkelerde de iş gücünde kısıtlamalara ve beklenen getiriyi kazandırmayan hizmetlerinin fişini çekiyor.

Amazon Food hizmeti aslında başarısız bir proje değildi ancak çok başarılı da değildi. Öte yandan Amazon'un ülkedeki 2021 brüt mal değerinin 18 milyar ila 20 milyar dolar arasında olduğu aktarılıyor. Ancak genel itibariyle Amazon’un Hindistan’daki varlığı istenen seviyede değil. Firma, Hindistan’da Walmart'ın Flipkart'ının gerisinde kalıyor ve kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğine inanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon, Hindistan'da gıda dağıtım hizmetini kapatıyor