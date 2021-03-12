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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon internet bağlantılı TV cihazlarında lider

    Uzun süredir eve kapanan insanoğlu haliyle televizyon ürünlerine daha fazla ilgi göstermeye başladı. Durum böyle olunca televizyon pazarında da yükselişler yaşanıyor.
    12 Mart 2021, 13:30 (6 sa.)
    846
    5
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Amazon internet bağlantılı TV cihazlarında lider
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    Genel televizyon pazarında Samsung’un açık ara bir liderliği mevcut ve hali hazırda Tizen işletim sistemi de en çok kullanılan televizyon platformu. Bununla birlikte set üstü kutu ve HDMI çubukları devreye girince işin rengi değişiyor.

    Amazon bağlantılı televizyon cihazlarında lider

    Strategy Analytics tarafından akıllı televizyon, set üstü TV kutusu, HDMI TV çubukları ve konsollar yani kısaca harici ekranlara görüntü veren cihazları kapsayan araştırma dikkat çekici sonuçlar veriyor.

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    Yılın son çeyreğine göre Amazon toplamda 13.2 milyon adet bağlantılı TV cihazı sattı ve liderliğe oturdu. Samsung ise 11.9 milyon adet cihaz satışı ile ikinci oldu. PS5 konsolunun da etkisiyle Sony yaklaşık 9 milyon cihaz sattı. Özellikle pandeminin etkisiyle insanların bu tarz cihazlara ilgi duyması pazar genelinde satışları 109 milyona çıkardı. Yüzde 50 civarında büyüme yaşayan pek çok firma mevcut.

    2020 yılı genelinde ise 305 milyon bağlantılı televizyon cihazı satıldı. Bunların 186 milyonu televizyon iken 81 milyonu HDMI adaptörü. Yılın en çok televizyon satan markası Samsung olurken en çok HDMI cihazı satan firma da Amazon oldu. Amazon ve ROKU bu sınıfta yüzde 60 pazar payını paylaşıyor.

    2021 yılı da yine pandeminin ağır baskısıyla başladı. Bunun yanında Avrupa Futbol Şampiyonası ve olimpiyat oyunları gibi pek çok turnuva bu yıla ertelenmişti. Bu bakımdan önemli yükselişler görebiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/12/global-connected-tv-devices-market-q4-2020-strategy-analytics/
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    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    BLasTeaR 2 saat önce

    bakmadan kullananlar için demek istedin sanırım @TheJudge :)

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

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