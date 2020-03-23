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    Amazon İtalya ve Fransa, kritik ihtiyaçlar hârici ürünlerin teslimatına ara verdi

    Amazon'un taleplere yetişmekte ve çalışan sağlığını korumakta zorlandığı bölgelerden İtalya ve Fransa'da, firma tarafından yapılan açıklamaya göre bir sadece gıda ve hijyen ürünleri teslim edilecek.
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    Web Siteleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Amazon İtalya ve Fransa, kritik ihtiyaçlar hârici ürünlerin teslimatına ara verdi
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    Amazon’un koronavirüs salgını ardından halkın evlere kilitlenmesiyle kritik hâle gelen işlevi, çalışanları üzerinde çok daha büyük bir baskı oluşmasına, hatta sağlıklarının tehlikeye girmesine sebep oldu. Bu durumu dengelemek adına firma, İtalya ve Fransa sitelerinden satılan ürünlerde sadece gerekli olanların teslimatını yapacak.

    Gerekli ürünler kategorisine girenleri gıda ve hijyen ürünleri olarak ifade eden firma, ayrıca tesislerinde çalışanların sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına tüm önlemlerin alındığını da belirtti. Sadece gerekli ürünlerin kargolanması sayesinde gönderim merkezleri müşterilerin ana ihtiyaçlarını her zaman ulaştırabilir hâlde olacak.

    Ayrıca Bkz. "Elektrik Üretim AŞ, İngiliz Rolls-Royce ile mini nükleer reaktör geliştirecek"

    Şimdiye kadar Avrupa’da bulunan beş Amazon çalışanı, Bloomberg raporuna göre koronavirüs testinden pozitif sonuçla çıktı. İtalya’daki firmanın çalışanları ise 17 Mart’ta eylem yaparak Amazon’un onları enfeksiyondan korumak için yeteri kadar çaba göstermediğini söyledi.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 sa.
    Batı iyi gün dostu bunların dostluklarına güvenen içimizdeki andavallara duyurulur.
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    WB 7 sa.
    Cin’in italyaya gonderdigi maskelerin bir kismina almanya el koymus, isin tuhafi hic bir ab ulkesinin ispanya ve italyaya yardim etmemesi. Amerika ve ingiltere desen marketlerde dolu raf yok video cekip cekip atiyorlar sosyal medyaya



    Kudretli bati medeniyeti ilk sinavinda tel tel dokuluyor..
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