Amazon İtalya ve Fransa, kritik ihtiyaçlar hârici ürünlerin teslimatına ara verdi

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Amazon’un koronavirüs salgını ardından halkın evlere kilitlenmesiyle kritik hâle gelen işlevi, çalışanları üzerinde çok daha büyük bir baskı oluşmasına, hatta sağlıklarının tehlikeye girmesine sebep oldu. Bu durumu dengelemek adına firma, İtalya ve Fransa sitelerinden satılan ürünlerde sadece gerekli olanların teslimatını yapacak.

Gerekli ürünler kategorisine girenleri gıda ve hijyen ürünleri olarak ifade eden firma, ayrıca tesislerinde çalışanların sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına tüm önlemlerin alındığını da belirtti. Sadece gerekli ürünlerin kargolanması sayesinde gönderim merkezleri müşterilerin ana ihtiyaçlarını her zaman ulaştırabilir hâlde olacak.

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Şimdiye kadar Avrupa’da bulunan beş Amazon çalışanı, Bloomberg raporuna göre koronavirüs testinden pozitif sonuçla çıktı. İtalya’daki firmanın çalışanları ise 17 Mart’ta eylem yaparak Amazon’un onları enfeksiyondan korumak için yeteri kadar çaba göstermediğini söyledi.

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