Elektrik Üretim AŞ, İngiliz Rolls-Royce ile mini nükleer reaktör geliştirecek

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye’nin enerji ve ekonomi politikalarına uygun olarak elektrik üretmek üzere faaliyet gösteren bir devlet şirketi. EÜAŞ, 2015 yılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve EUAS International ICC isimli şirketle ise yurtdışında faaliyet gösteriyor.

Yurtdışındaki yatırım imkânlarını değerlendiren EUAS, geçtiğimiz günlerde İngiliz Rolls-Royce ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın kapsamı ise daha önce Donanımhaber’de okuma fırsatı bulduğunuz mini nükleer reaktörlerle (small modular reactors-SMR) ilgili. İki şirket SMR’lerin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda iş birliği yapacak.

SMR’lerin teknik, ekonomik ve hukuki uygulanabilirliği ile birlikte üretim imkânlarının değerlendirilmesi maksadıyla atılan imzalar kapsamında Rolls-Royce tarafından yapılan açıklamada, “Varılan mutabakat kapsamında gerçekleştirilecek çalışma, düşük karbonlu enerji sistemlerinin geliştirilmesine yardım ederken Birleşik Krallık ile Türkiye Cumhuriyeti için heyecan verici yeni bir sayfa açacak.” ifadeleri kullanıldı.

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EUAS International ICC CEO'su Yahya Bayraktarlı atılan imzalar kapsamında “Vizyonumuz, nükleer güç ile enerjide kaynak çeşitliliğini sağlamak. Türkiye, uluslararası ortaklarıyla hâlihazırda daha büyük ölçekli nükleer güç santralleri geliştiriyor. Rekabetçi fiyat oluşumu bizim için önemli bir gösterge. Küçük modüler reaktörlerin uygulanabilirliği, sürekli olarak izlediğimiz bir araştırma ve geliştirme konusu.” sözlerini sarf etti.

On binlerce kişiye iş imkânı

SMR’ler parçalar halinde toplu olarak üretilebiliyor ve kamyonlarla inşaat alanına taşınıyor. Reaktörler ise ilgili bölgede monte ediliyor. Bu sayede maliyetlerin düşürülebileceği ifade ediliyor.

Ekonomik ve hızlı bir şekilde kurulabilen SMR’lerin ilgili bölgede yaşayan on binlerce kişiye iş imkânı yaratacağı belirtilirken bu reaktörlerin refah ve yaşam kalitesini yıllar boyunca artıracağı ve bu kapsamda cazip bir yatırım olarak görülmesi gerektiği söyleniyor.

Nükleer enerji projelerini tek bir ülkeye bağlı kalmadan sürdürmek isteyen ülkemiz, bakalım ileriki dönemlerde bu konuda ne gibi atılımlar yapacak?

https://www.enerjigunlugu.net/rolls-royce-ile-euas-mini-nukleer-santral-gelistirecek-36592h.htm

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