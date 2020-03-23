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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrik Üretim AŞ, İngiliz Rolls-Royce ile mini nükleer reaktör geliştirecek

    Türkiye’nin enerji ve ekonomi politikalarına uygun olarak elektrik üreten Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), mini nükleer reaktör geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda Rolls-Royce ile iş birliği yapacak.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Elektrik Üretim AŞ, İngiliz Rolls-Royce ile mini nükleer reaktör geliştirecek

    Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye’nin enerji ve ekonomi politikalarına uygun olarak elektrik üretmek üzere faaliyet gösteren bir devlet şirketi. EÜAŞ, 2015 yılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve EUAS International ICC isimli şirketle ise yurtdışında faaliyet gösteriyor.

    Yurtdışındaki yatırım imkânlarını değerlendiren EUAS, geçtiğimiz günlerde İngiliz Rolls-Royce ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın kapsamı ise daha önce Donanımhaber’de okuma fırsatı bulduğunuz mini nükleer reaktörlerle (small modular reactors-SMR) ilgili. İki şirket SMR’lerin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda iş birliği yapacak.

    SMR’lerin teknik, ekonomik ve hukuki uygulanabilirliği ile birlikte üretim imkânlarının değerlendirilmesi maksadıyla atılan imzalar kapsamında Rolls-Royce tarafından yapılan açıklamada, “Varılan mutabakat kapsamında gerçekleştirilecek çalışma, düşük karbonlu enerji sistemlerinin geliştirilmesine yardım ederken Birleşik Krallık ile Türkiye Cumhuriyeti için heyecan verici yeni bir sayfa açacak.” ifadeleri kullanıldı.

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    EUAS International ICC CEO'su Yahya Bayraktarlı atılan imzalar kapsamında “Vizyonumuz, nükleer güç ile enerjide kaynak çeşitliliğini sağlamak. Türkiye, uluslararası ortaklarıyla hâlihazırda daha büyük ölçekli nükleer güç santralleri geliştiriyor. Rekabetçi fiyat oluşumu bizim için önemli bir gösterge. Küçük modüler reaktörlerin uygulanabilirliği, sürekli olarak izlediğimiz bir araştırma ve geliştirme konusu.” sözlerini sarf etti.

    On binlerce kişiye iş imkânı

    SMR’ler parçalar halinde toplu olarak üretilebiliyor ve kamyonlarla inşaat alanına taşınıyor. Reaktörler ise ilgili bölgede monte ediliyor. Bu sayede maliyetlerin düşürülebileceği ifade ediliyor.

    Ekonomik ve hızlı bir şekilde kurulabilen SMR’lerin ilgili bölgede yaşayan on binlerce kişiye iş imkânı yaratacağı belirtilirken bu reaktörlerin refah ve yaşam kalitesini yıllar boyunca artıracağı ve bu kapsamda cazip bir yatırım olarak görülmesi gerektiği söyleniyor.

    Nükleer enerji projelerini tek bir ülkeye bağlı kalmadan sürdürmek isteyen ülkemiz, bakalım ileriki dönemlerde bu konuda ne gibi atılımlar yapacak?



    https://www.enerjigunlugu.net/rolls-royce-ile-euas-mini-nukleer-santral-gelistirecek-36592h.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Feyzuli 2 sa.
    Güneş enerjisinden yararlanmak adına alt yapılar atılmalı. Yarım asırlıktan daha eski teknolojilere yatırım yapmak yanlış. Atık yok, bakımı ucuz, arıza v.b sorunlar panel başına. Reaktörde ise Allah korusun... Tamam hadi güneş olmasın rüzgar enerjisinden yararlanın. Tüm bunları yerli imkanlar ile yapabiliriz. Yetkili kişilerin kulağına fısıldayan bu pis fareler inşallah daha fazla akıl veremezler.
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