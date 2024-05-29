Tam Boyutta Gör 2022 yılında Playground Games'teki Forza Horizon ekibinin eski üyeleri tarafından kurulan bir oyun stüdyosu olan Maverick Games, bir süredir ilk projesi üzerine çalışıyordu, sonunda resmî duyuru geldi. Bugün Amazon Games, Maverick Games ekibinin ilk oyununu yayınlayacağını duyurdu. Peki, bizleri nasıl bir oyun bekliyor ve oyun hangi platformlarda yayınlanacak? İşte yanıtı:

Oyunun ismi henüz yok ancak Amazon, hikaye odaklı, açık dünya sürüş oyunu olacağını söyledi. Yarış oyunu, PC, PS5 ve Xbox Series X|S platformları için yayınlanacak. Henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.

Çok farklı türde bir yarış oyunu deneyimi sunacak

Maverick Games 2022'de kuruldu ve Forza Horizon serisindeki birçok geliştirme ekibi üyesine ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında Playground Games'te uzun yıllar dizi üzerinde çalışan ve Forza Horizon 5'in kreatif direktörlüğünü yapan stüdyo başkanı Mike Brown da yer alıyor. Brown, duyuruyla ilgili röportajında ​​"Yaklaşık 20 yıldır yarış oyunları yapıyorum ve bu topluluğu gerçekten iyi tanıyorum. Bu topluluğun sahip olduğu ve hayata geçirmek için eşsiz bir fırsata sahip olduğumuz pek çok arzu ve motivasyon olduğunu düşünüyorum." dedi.

Maverick Games'in şu anda 62 ekip üyesi var ve bunların çoğu Forza Horizon serisinin yanı sıra Sea of ​​Thieves, Cyberpunk 2077, Call of Duty gibi büyük oyunlarda da çalışmış. Bu arada Amazon Games, yakın zamanda Romanya'da şirketin mevcut ve gelecekteki oyun serisinin desteklenmesine yardımcı olacak yeni şirket içi geliştirme stüdyosunun açıldığını duyurdu.

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Amazon, Maverick Games'in açık dünya yarış oyununu yayınlayacak