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    Anlık Bildirim

    Amazon, Maverick Games'in açık dünya yarış oyununu yayınlayacak

    Amazon Games, Maverick Games tarafından geliştirilen AAA açık dünya sürüş oyununu yayınlayacak. Yarış oyunu, PC ve yeni nesil konsollarda yayınlanacak. İşte detaylar:
    Amazon Maverick Games açık dünya yarış oyunu Tam Boyutta Gör
    2022 yılında Playground Games'teki Forza Horizon ekibinin eski üyeleri tarafından kurulan bir oyun stüdyosu olan Maverick Games, bir süredir ilk projesi üzerine çalışıyordu, sonunda resmî duyuru geldi. Bugün Amazon Games, Maverick Games ekibinin ilk oyununu yayınlayacağını duyurdu. Peki, bizleri nasıl bir oyun bekliyor ve oyun hangi platformlarda yayınlanacak? İşte yanıtı:

    Oyunun ismi henüz yok ancak Amazon, hikaye odaklı, açık dünya sürüş oyunu olacağını söyledi. Yarış oyunu, PC, PS5 ve Xbox Series X|S platformları için yayınlanacak. Henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.

    Çok farklı türde bir yarış oyunu deneyimi sunacak

    Maverick Games 2022'de kuruldu ve Forza Horizon serisindeki birçok geliştirme ekibi üyesine ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında Playground Games'te uzun yıllar dizi üzerinde çalışan ve Forza Horizon 5'in kreatif direktörlüğünü yapan stüdyo başkanı Mike Brown da yer alıyor. Brown, duyuruyla ilgili röportajında ​​"Yaklaşık 20 yıldır yarış oyunları yapıyorum ve bu topluluğu gerçekten iyi tanıyorum. Bu topluluğun sahip olduğu ve hayata geçirmek için eşsiz bir fırsata sahip olduğumuz pek çok arzu ve motivasyon olduğunu düşünüyorum." dedi.

    Maverick Games'in şu anda 62 ekip üyesi var ve bunların çoğu Forza Horizon serisinin yanı sıra Sea of ​​Thieves, Cyberpunk 2077, Call of Duty gibi büyük oyunlarda da çalışmış. Bu arada Amazon Games, yakın zamanda Romanya'da şirketin mevcut ve gelecekteki oyun serisinin desteklenmesine yardımcı olacak yeni şirket içi geliştirme stüdyosunun açıldığını duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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