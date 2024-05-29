Amazon, Maverick Games'in açık dünya yarış oyununu yayınlayacak

Oyunun ismi henüz yok ancak Amazon, hikaye odaklı, açık dünya sürüş oyunu olacağını söyledi. Yarış oyunu, PC, PS5 ve Xbox Series X|S platformları için yayınlanacak. Henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.
Çok farklı türde bir yarış oyunu deneyimi sunacak
Maverick Games 2022'de kuruldu ve Forza Horizon serisindeki birçok geliştirme ekibi üyesine ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında Playground Games'te uzun yıllar dizi üzerinde çalışan ve Forza Horizon 5'in kreatif direktörlüğünü yapan stüdyo başkanı Mike Brown da yer alıyor. Brown, duyuruyla ilgili röportajında "Yaklaşık 20 yıldır yarış oyunları yapıyorum ve bu topluluğu gerçekten iyi tanıyorum. Bu topluluğun sahip olduğu ve hayata geçirmek için eşsiz bir fırsata sahip olduğumuz pek çok arzu ve motivasyon olduğunu düşünüyorum." dedi.
Maverick Games'in şu anda 62 ekip üyesi var ve bunların çoğu Forza Horizon serisinin yanı sıra Sea of Thieves, Cyberpunk 2077, Call of Duty gibi büyük oyunlarda da çalışmış. Bu arada Amazon Games, yakın zamanda Romanya'da şirketin mevcut ve gelecekteki oyun serisinin desteklenmesine yardımcı olacak yeni şirket içi geliştirme stüdyosunun açıldığını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.