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    Nvidia patronu Huawei endişesini dile getirdi: Her yere hakimler

    Nvidia patronu Jensen Huang, Çin’de Huawei’nin gelişmesinin sanki bir global pazar rakibi kadar etkili olduğunu ve gelecek dönemde sıkı bir rekabet oluşturacağını dile getirdi.
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Yonga sektörünün hâkim ismi Nvidia şimdilik rakipsiz bir şekilde yoluna devam etse de gerek global gerek yerel olarak yavaş yavaş rekabet kızışmaya başladı. Özel amaca yönelik ASIC yonga sistemleri gelecek dönemde Nvidia için tehdit oluştururken Çin sınırları içerisinde ise Huawei belki de global rakiplerden daha fazla firmayı zorlayacak. 

    Nvidia Huawei’den çekiniyor

    ABD ambargoları nedeniyle Çin’e kırpılmış yapay zekâ hızlandırıcıları ihraç edebilen Nvidia, yine de önemli satışlar yapmayı başarıyor. Ne var ki Huawei’nin bir şekilde yonga üretmeyi başarması ve yıllık 1 milyon gibi inanılmaz rakamlara ulaşma hedefi Nvidia’yı korkutuyor. 

    Nvidia patronu Jensen Huang, Huawei’nin Çin’deki en müthiş teknoloji firması olduğunu belirtirken yapay zekâ konusunda sürekli kendisini geliştirdiğini, Ascend 910C yongasının Nvidia H100 ile benzer performans sergilediğini, üstelik çok daha düşük maliyetler ile bunu başardığını dile getirdi. 

    Huang zamanla Huawei karşısında avantajı kaybedeceklerini, özellikle ambargo nedeniyle Çin’e daha kırpılmış yongalar sevk ettikçe Çinli üreticilerin kendi özel yongalarını daha fazla kullanacaklarını, bunun da satışların düşmesi anlamına geldiğini vurguladı. 

    Nvidia patronunun ilk kez Huawei tehdidini bu kadar fazla dile getirmesi dikkat çekiyor. Kaynaklar Huang’ın artık net bir şekilde Huawei’yi Çin’de en büyük rakip olarak gördüğünü belirtiyor. Elbette Trump yönetiminin gelecekteki ambargoları rekabeti de doğrudan etkileyecek. 
     

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